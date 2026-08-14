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เปิดตัวในไทย! Honda Super-ONE รถไฟฟ้า A-Segment รุ่นใหม่ ราคา 990,000 บาท ชูคอนเซ็ปต์ “สนุกได้สุดในแบบของคุณ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Super-ONE ถูกพัฒนาต่อยอดแนวคิดจากรถยนต์ในกลุ่ม N Series โดยนำเสนอแนวทางใหม่ผ่านคอนเซ็ปต์ “e:Dash BOOSTER”  พร้อมจุดเด่นด้านการออกแบบในสไตล์ Low & Wide  ช่วงล่างที่เน้นความมั่นใจ และโหมดการขับขี่ BOOST ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ Super-ONE


ไฮไลต์สำคัญ Honda Super-ONE

ตัวถังขนาดกะทัดรัดในกลุ่ม A-Segment EV
ดีไซน์ภายนอกแบบ BOOST Feel ตัวถังแบบ Low & Wide
Blister Fender บริเวณซุ้มล้อ

BOOST Mode
มาพร้อม โหมดการขับขี่แบบ BOOST ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Honda Super-ONE โดยเฉพาะ
พร้อมระบบจำลองเสียงเครื่องยนต์ Active Sound Control เพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกในการขับขี่ที่สนุกมากขึ้น

ช่วงล่างได้รับการพัฒนาให้มีความกว้างและระยะฐานล้อที่ขยายออก ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ ยึดเกาะถนน และควบคุมรถได้อย่างตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

พร้อมแนวคิดที่ต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นมากกว่าพาหนะ แต่เป็นส่วนหนึ่งของความสนุกในทุกการเดินทาง

ประเภทรถ: รถยนต์ไฟฟ้า 100% ขนาดเล็ก A-Segment EV

ราคา: 990,000 บาท


มิติตัวถังและขุมพลัง
  • ความยาว 3,569 มม.
  • ความกว้าง 1,573 มม.
  • ความสูง1,616 มม.
  • ระยะฐานล้อ 2,516มม.
  • น้ำหนักรถ 1,167 กก.
กำลังสูงสุด 95 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด 162 นิวตันเมตร 
ความจุแบตเตอรี่:29.6 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)
ระยะทางวิ่งไกลสุด 253 กม. ตามมาตรฐาน NEDC 


ไฮไลต์การออกแบบภายนอก
  • ดีไซน์โป่งล้อ(Blister Fenders)อันเป็นเอกลักษณ์ ช่วยเน้นสัดส่วนตัวรถแบบLow & Wideให้ดูมั่นคง ทรงพลัง
  • สเกิร์ตข้าง (Side Sill Garnish)ที่เชื่อมต่อกับซุ้มล้อ เสริมเส้นสายด้านข้างให้ต่อเนื่อง เพิ่มความสปอร์ต
  • ช่องดักอากาศด้านล่าง(Tech Lower Intake)ที่โดดเด่นด้วยลวดลายรูปทรงHeat Sinkพร้อมช่องรับอากาศบริเวณกระจังหน้า (Offset Power Bulge)และปีกหน้าด้านล่าง (Dynamic Aero Wing)ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศเพื่อระบายความร้อนของตัวรถ
  • ช่องระบายอากาศด้านหลัง(Rear Breather Duct)ออกแบบให้ช่วยนำอากาศจากด้านหน้าสู่ท้ายรถอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดแรงต้านอากาศและเสริมสมรรถนะด้านอากาศพลศาสตร์
  • โลโก้ Honda ด้านท้ายแบบตัวอักษรแนวนอนในโทนสี Platinum ถ่ายทอดความพรีเมียมและทันสมัยพร้อมสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
  • ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว ดีไซน์สไตล์สปอร์ตแบบ 8 ก้าน ถ่ายทอดแนวคิดLight & Tough ที่ผสานความเบาและความแข็งแกร่งเข้าไว้ด้วยกัน
  • ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบLED
  • ไฟหน้าแบบ LEDทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์และไฟท้ายแบบLED
  • ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
  • กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ
  • สปอยเลอร์หลัง









Interior ภายในห้องโดยสาร
  • ภายในห้องโดยสารสีทรีโทน ขาว/เทา/ฟ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้าสะท้อนบุคลิกความสนุกอย่างมีสไตล์ เติมฟีลลิ่งความเพลิดเพลินในทุกการเดินทาง
  • เบาะนั่งคู่หน้าแบบ Bucket Seatทรงสปอร์ต ออกแบบพิเศษเฉพาะรุ่น พร้อมปีกที่โอบกระชับสรีระได้อย่างมั่นคง ลดการเคลื่อนตัวขณะเข้าโค้ง
  • ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร บริเวณแผงคอนโซล โดยจะเปลี่ยนโทนจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงเมื่อเลือกโหมดการขับขี่ BOOST Mode
  • พวงมาลัยหุ้มหนังแท้คุณภาพสูง ตกแต่งด้วย Blue Stitching เพิ่มความประณีตและความสปอร์ตในทุกสัมผัส
  • ระบบ Active Sound Control ระบบจำลองเสียงเครื่องยนต์
  • เบาะหลังที่แยกพับแบบ 50:50 ปรับพับได้ทั้งแนวเรียบและพับขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของในแนวสูง
  • Google Built-inเติมเต็มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
  • ระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง BOSE 8 ตำแหน่งถ่ายทอดพลังเสียงรอบทิศทางผ่านการจัดวางลำโพงอย่างพิถีพิถันในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อมิติเสียงที่สมจริงและเติมเต็มสุนทรียะในทุกการเดินทาง ได้แก่
  • ลำโพง Mid-rangeบริเวณกลางคอนโซลหน้า
  • ลำโพง Tweeterบริเวณเสาหน้า (A-Pillar) ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าลำโพง Wide-rangeที่ประตูคู่หน้าและคู่หลัง
  • Subwooferบริเวณใต้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย มอบพลังเสียงเบสหนักแน่น
  • ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้วแบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android AutoTM แบบไร้สายรองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri และ Android Auto
  • พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน
  • ช่องเชื่อมต่อ USB ด้านหน้า Type-C 2 ตำแหน่งกำลังไฟ 60W
  • ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECTเจเนอเรชันที่ 4
  • เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบทำความร้อน(Heater Front Seats)
  • ระบบเกียร์ไฟฟ้าแบบสวิตช์



สำหรับ Honda Super-ONE ยังมีชุดตกแต่งให้เลือกได้ตามสไตล์

MUGEN Car for Super-ONE Package

ราคาแพ็กเกจ 640,000 บาท

ประกอบด้วยอุปกรณ์ตกแต่งหลายรายการ

  • Front Under Spoiler

  • Side Garnish

  • Front Fender

  • Rear Fender

  • Carbon Tailgate Spoiler

  • Carbon Door Mirror Cover

  • Base Decor

  • ชุดล้อ MUGEN FC5 Wheel & Tire Set

  • MUGEN Sticker

  • Vehicle color wrap -and mugan sticker


MUGEN Aero Part Package

ราคาแพ็กเกจ 400,000 บาท

ประกอบด้วยชุดตกแต่งภายนอก

  • Front Under Spoiler

  • Side Garnish

  • Front Fender

  • Rear Fender

  • Rear Under Spoiler

  • Carbon Tailgate Spoiler

  • Carbon Door Mirror Cover

  • Base Decor



BULLDOG Full Package

ราคาแพ็กเกจ 110,000 บาท

ประกอบด้วย

  • Decal BULLDOG

  • Decal Center Stripe

  • ชุดล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว

  • Tailgate Spoiler

  • อุปกรณ์ตกแต่งสไตล์ BULLDOG


นอกจากนี้ยังสามารถเลือกอุปกรณ์ตกแต่งแยกรายการ

  • BULLDOG Sticker Set ราคา 20,000 บาท

  • Tailgate Spoiler ราคา 30,000 บาท

  • 15-inch Aluminum Wheel Set ราคา
70,000 บาท