Acura NEXERA Vision Concept เปิดตัวที่ Monterey Car Week เผยทิศทางดีไซน์ใหม่ของแบรนด์

Acura เปิดตัว NEXERA Vision Concept ครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2026 ที่งาน The Quail, A Motorsports Gathering ระหว่าง Monterey Car Week ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยรถต้นแบบคันนี้ถูกใช้เพื่อแสดง ทิศทางการออกแบบใหม่ของ Acura ทั้งภายนอกและภายใน ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของแบรนด์
Acura ระบุว่าแนวคิดจาก NEXERA Vision จะมีอิทธิพลต่อรถรุ่นใหม่ในอนาคต โดยรุ่นแรกที่ได้รับการยืนยันว่าจะนำองค์ประกอบจากแนวทางนี้ไปใช้คือ Acura RDX Hybrid เจเนอเรชันที่ 4 ซึ่งจะเปิดตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
สปอร์ตคูเป้ตัวถังเตี้ย พร้อมประตู Butterfly
NEXERA Vision ถูกออกแบบที่ Acura Design California ในลอสแอนเจลิส ภายใต้การดูแลของ Yasutake Tsuchida ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และรองประธานฝ่ายออกแบบรถยนต์ของ Acura
ตัวรถมาในรูปแบบสปอร์ตคูเป้ทรงเตี้ยและกว้าง ใช้สี Matte Titanium พร้อมสัดส่วนตัวถังที่เน้นช่วงจากคอนโซลหน้าไปถึงเพลาหน้าที่ยาว และแนวห้องโดยสารที่ต่อเนื่องเป็นเส้นเดียว
จุดเด่นภายนอกประกอบด้วย ประตู Butterfly แบบบานพับคู่ และระบบแอโรไดนามิกแบบ Active ซึ่งรวมถึงสปอยเลอร์หลังที่สามารถปรับการทำงานเพื่อช่วยจัดการกระแสอากาศ เพิ่มความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูง และช่วยด้านประสิทธิภาพระหว่างการเบรก
ล้อ Centerlock 22 นิ้ว และเบรก Carbon Ceramic Brembo
Acura ใส่รายละเอียดด้านสมรรถนะเข้าไปค่อนข้างมาก โดย NEXERA Vision ใช้ ล้อ Centerlock ขนาด 22 นิ้ว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ Acura พร้อมดีไซน์แบบ 3 มิติและวัสดุ Forged Carbon แทรกในตัวล้อ
ด้านระบบเบรกใช้ Carbon Ceramic Brembo ขณะที่ Forged Carbon ยังถูกนำไปใช้กับชิ้นส่วนอื่น เช่น ด้านหน้ารถ ดิฟฟิวเซอร์หลัง สเกิร์ตข้าง และโครงสร้างภายในประตู
ไฟแบบ Phantom Lighting จะไปต่อในรถรุ่นผลิตจริง
อีกจุดที่ Acura ให้ความสำคัญคือระบบไฟแบบใหม่ที่เรียกว่า “Phantom Lighting” ซึ่งซ่อนชุดไฟไว้หลังพื้นผิวตัวถัง และจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน ทำให้เส้นสายของรถดูต่อเนื่องเมื่อปิดไฟ
ไฟหน้าและไฟท้ายมีรูปทรงบางมาก และได้รับแรงบันดาลใจจาก โลโก้ตัว “A” ของ AcuraAcura ยืนยันว่า ลายเซ็นไฟแบบใหม่นี้จะถูกนำไปใช้กับรถรุ่นผลิตจริงในอนาคต โดยจะเริ่มต้นกับ RDX Hybrid เจเนอเรชันใหม่
ห้องโดยสารเน้นตำแหน่งการขับแบบรถสปอร์ต
ภายใน NEXERA Vision ถูกออกแบบให้เป็นห้องโดยสารที่เน้นผู้ขับเป็นหลัก โดย Acura พยายามลดองค์ประกอบที่รบกวนสายตาและทำให้ตำแหน่งการขับต่ำลง
จุดที่แตกต่างคือ เบาะคู่หน้าถูกติดตั้งเข้ากับพื้นรถในตำแหน่งคงที่ แทนที่จะเลื่อนเบาะเข้าออกตามปกติ โดยพวงมาลัยและแป้นเหยียบจะเป็นส่วนที่ปรับเข้าหาผู้ขับแทน
แนวคิดนี้ช่วยลดตำแหน่งการนั่งของผู้ขับให้ต่ำลง และสร้างความรู้สึกใกล้เคียงรถสปอร์ตมากขึ้น
ใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุพรีเมียมร่วมกัน
ห้องโดยสารใช้โทน ดำ-ขาว ตัดด้วยสีชมพู พร้อมวัสดุ Forged Carbon และพื้นผิวสีดำเงา
Acura ยังเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงความยั่งยืนหลายประเภท ได้แก่
- อะลูมิเนียมรีไซเคิล
- Alcantara ที่มีส่วนประกอบจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลหลังการใช้งาน
- CircuLeather หนังแท้ที่พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงการหมุนเวียนของวัสดุตลอดอายุการใช้งาน
Acura ระบุว่าการเลือกวัสดุประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความหมายใหม่ของความพรีเมียม โดยต้องการรักษาทั้งคุณภาพ งานออกแบบ และสมรรถนะ ควบคู่กับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
NEXERA Vision จะมีผลต่อ Acura รุ่นต่อไป
Acura ไม่ได้ประกาศว่า NEXERA Vision จะถูกผลิตจำหน่ายจริงในรูปแบบเดียวกับรถต้นแบบ แต่ยืนยันว่า รถคันนี้เป็นตัวแทนของภาษาการออกแบบที่จะใช้กับ Acura รุ่นใหม่ในอนาคต
โดยเฉพาะลายเซ็นไฟใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลโก้ Acura จะถูกนำไปใช้จริง เริ่มจาก RDX Hybrid เจเนอเรชันที่ 4
หลังจากเปิดตัวที่ The Quail ในวันที่ 14 สิงหาคม Acura จะนำ NEXERA Vision ไปจัดแสดงต่อที่ Pebble Beach Concours d'Elegance Concept Lawn ในวันที่ 16 สิงหาคม 2026
ดังนั้น NEXERA Vision จึงมีความสำคัญในฐานะรถต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่า Acura กำลังเปลี่ยนหน้าตาและรายละเอียดของรถรุ่นใหม่ไปในทิศทางใด มากกว่าจะเป็นการเปิดตัวรถสปอร์ตคูเป้รุ่นใหม่สำหรับจำหน่ายทันที
ที่มา: Acura Newsroom / netcarshow