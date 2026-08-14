10 อันดับรถขายดีจีน ก.ค. 2026 Geely Xingyuan ครองอันดับ 1 ตามด้วย Leapmotor A10 และ Tesla Model Y

ตลาดรถยนต์จีนเดือนกรกฎาคม 2026 มีรถพลังงานใหม่เข้ามาครองกลุ่มรถขายดีเกือบทั้งหมด โดยข้อมูลยอดค้าปลีกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจาก China Passenger Car Association (CPCA) ระบุว่า 9 ใน 10 รุ่นที่มียอดขายสูงสุดเป็นรถพลังงานใหม่ (NEV) และส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้า 100% หรือ BEV
อันดับ 1 ยังคงเป็น Geely Geome Xingyuan ด้วยยอดขาย 32,306 คัน ตามด้วย Leapmotor A10 ที่กำลังไล่ขึ้นมาในอันดับ 2 และ Tesla Model Y ในอันดับ 3 ขณะที่ Toyota Corolla Cross เป็นรถเครื่องยนต์สันดาปเพียงรุ่นเดียวที่ติด 10 อันดับแรก
อันดับ 1 — Geely Geome Xingyuan: 32,306 คัน
Geely Geome Xingyuan หรือที่ทำตลาดในบางประเทศในชื่อ Geely EX2/E2 ครองอันดับ 1 ด้วยยอดขาย 32,306 คัน โดย Xingyuan ยังคงรักษาตำแหน่งรถขายดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลระบุว่ารุ่นนี้กำลังเจอการแข่งขันจาก Leapmotor มากขึ้น โดยเฉพาะ A10 ที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 2 ของเดือนนี้
อันดับ 2 — Leapmotor A10: 26,424 คัน
Leapmotor A10 (B03X) ทำยอดขายได้ 26,424 คัน ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 และลดช่องว่างกับ Geely Xingyuan เหลือไม่ถึง 6,000 คัน Leapmotor ยังเตรียมต่อยอดด้วย A05 (B03) ซึ่งบริษัทวางตำแหน่งให้มีความคุ้มค่าด้านราคามากกว่า A10 เพื่อขยายตลาดเพิ่มเติม
อันดับ 3 — Tesla Model Y: 25,158 คัน
Tesla Model Y อยู่ในอันดับ 3 ด้วยยอดขาย 25,158 คัน และยังเป็นรถที่มีราคาสูงที่สุดใน 10 อันดับแรก โดยมีราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในจีนระหว่าง 263,500–313,500 หยวน หรือประมาณ 1.2–1.4 ล้านบาท
อันดับ 4 — Xiaomi SU7: 21,044 คัน
Xiaomi SU7 ทำยอดขายได้ 21,044 คัน ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ Xiaomi รายงานยอดขายรถยนต์รวมของบริษัทมากกว่า 30,000 คันในเดือนเดียวกัน จากตัวเลขดังกล่าว แหล่งข้อมูลประเมินว่า Xiaomi YU7 น่าจะมียอดขายประมาณ 10,000 คัน
อันดับ 5 — Fang Cheng Bao Ti 7: 20,320 คัน
Fang Cheng Bao Ti 7 แบรนด์ในเครือ BYD อยู่ในอันดับ 5 ด้วยยอดขายในจีน 20,320 คัน ตัวเลขนี้คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขาย Fang Cheng Bao ทั่วโลกในเดือนกรกฎาคม ซึ่งอยู่ที่ 41,213 คัน โดย Ti 7 มีทั้งขุมพลังไฟฟ้า 100% และ Plug-in Hybrid
อันดับ 6 — BYD Yuan Up (Atto 2): 20,275 คัน
BYD Yuan Up หรือรุ่นที่ทำตลาดต่างประเทศในชื่อ Atto 2 ตามมาใกล้เคียงกันที่ 20,275 คัน ห่างจาก Fang Cheng Bao Ti 7 เพียง 45 คัน โดย แหล่งข้อมูลระบุว่า Yuan Up เป็นอีกรุ่นที่กำลังเจอการแข่งขันจากรถของ Leapmotor มากขึ้น
อันดับ 7 — Changan Qiyuan Q05: 18,871 คัน
Changan Qiyuan หรือ Nevo Q05 ทำยอดขายได้ 18,871 คัน อยู่ในอันดับ 7 และเป็นรถจากผู้ผลิตรถยนต์จีนรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจแบบดั้งเดิมเพียงรายเดียวที่สามารถส่งรถเข้ามาติด 10 อันดับแรกในเดือนนี้
อันดับ 8 — Li Auto i6: 15,420 คัน
Li Auto i6 อยู่ในอันดับ 8 ด้วยยอดขาย 15,420 คัน โดย i6 เป็นรถไฟฟ้า 100% แตกต่างจากรถหลายรุ่นก่อนหน้าของ Li Auto ที่สร้างชื่อจากระบบ EREV หรือรถไฟฟ้าแบบขยายระยะทาง CarNewsChina มองว่าผลงานของ i6 อาจเป็นอีกสัญญาณที่ต้องจับตาควบคู่กับทิศทางของตลาด EREV แต่ยังไม่ควรสรุปจากยอดขายเพียงเดือนเดียวว่าตลาดดังกล่าวกำลังชะลอตัวอย่างชัดเจน
อันดับ 9 — BYD Sealion 06: 15,395 คัน
BYD Sealion 06 ทำยอดขาย 15,395 คัน ตามหลัง Li Auto i6 เพียง 25 คัน โดย Sealion 06 มีทั้งรถไฟฟ้า 100% และ Plug-in Hybrid และเป็นหนึ่งในสองรุ่นของ Top 10 ร่วมกับ Fang Cheng Bao Ti 7 ที่มีขุมพลังไฮบริดเป็นทางเลือก
อันดับ 10 — Toyota Corolla Cross: 14,510 คัน
ปิดท้ายด้วย Toyota Corolla Cross ยอดขาย 14,510 คัน ซึ่งจุดที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงการติดอันดับ 10 แต่ Corolla Cross ยังเป็น รถเครื่องยนต์สันดาปเพียงรุ่นเดียวใน Top 10 ของยอดค้าปลีกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจีนเดือนกรกฎาคม แม้ว่ายอดขายรวมของ Toyota ในจีนจะอยู่ในช่วงลดลงก็ตาม
รถพลังงานใหม่ครอง 9 จาก 10 อันดับแรก
เมื่อดูทั้ง 10 อันดับ จะเห็นว่า รถพลังงานใหม่ครองถึง 9 ตำแหน่ง โดยมีรถไฟฟ้า 100% เป็นสัดส่วนหลัก ขณะที่ Fang Cheng Bao Ti 7 และ BYD Sealion 06 มีขุมพลัง Plug-in Hybrid เป็นอีกทางเลือก ส่วนรถเครื่องยนต์สันดาปมีเพียง Toyota Corolla Cross ที่ติดอันดับเข้ามา
อีกจุดหนึ่งคือการแข่งขันในกลุ่มบนค่อนข้างใกล้กัน โดยหลังจาก Geely Xingyuan ที่นำอยู่ 32,306 คัน อันดับ 2 Leapmotor A10 และอันดับ 3 Tesla Model Y มียอดขาย 26,424 และ 25,158 คัน ตามลำดับ ส่วนอันดับ 5 และ 6 อย่าง Fang Cheng Bao Ti 7 กับ BYD Yuan Up ต่างกันเพียง 45 คัน
หมายเหตุ: ตัวเลขนี้เป็น ยอดขายปลีกของรถแต่ละรุ่นเฉพาะในประเทศจีน ไม่ใช่ยอดขายหรือยอดส่งมอบรวมทั่วโลกที่แต่ละค่ายประกาศในแต่ละเดือน
ที่มา: CarNewsChina