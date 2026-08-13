Lexus ES 350e / ES 350h เปิดราคาไทย เริ่ม 3.29 ล้านบาท SEDAN หรูเจเนอเรชันใหม่ มีทั้งไฟฟ้า 100% และ Hybrid

Lexus ES รุ่นใหม่มีการขยายขนาดตัวรถจากรุ่นเดิมอย่างชัดเจน โดยมีความยาวเพิ่มขึ้น 165 มิลลิเมตร ความกว้างเพิ่มขึ้น 56 มิลลิเมตร ความสูงเพิ่มขึ้น 115 มิลลิเมตร และระยะฐานล้อยาวขึ้น 80 มิลลิเมตร
สำหรับประเทศไทยนำเข้าทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่น มี 2 รุ่นย่อย ได้แก่
* ES 350e Premium ขุมพลังไฟฟ้า 100% BEV
* ES 350h Grand Luxury ขุมพลัง Hybrid
Lexus ES 350e / ES 350h ราคาอย่างเป็นทางการ
นำเข้าทั้งคัน CBU ญี่ปุ่น
- ES 350e Premium ไฟฟ้า 100% — 3,290,000 บาท
- ES 350h Grand Luxury Hybrid — 3,890,000 บาท
มิติตัวรถ
All NEW Lexus ES
- ความยาว5,140 มม.
- ความกว้าง1,920 มม.
- ความสูง1,555 มม. — ES350h
- ความสูง1,560 มม. — ES350e
- ระยะฐานล้อ2,950 มม.
- ระยะต่ำสุดถึงพื้น138–142 มม.
- พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย
- ES350h493 ลิตร
- ES350e517 ลิตร
- ความจุถังน้ำมัน55 ลิตร — เฉพาะ ES350h
เมื่อเทียบกับ Lexus ES รุ่นเดิม
- ยาวขึ้น165 มม.
- กว้างขึ้น56 มม.
- สูงขึ้น115 มม.
- ระยะฐานล้อยาวขึ้น80 มม.
All NEW ES: 5,140 × 1,920 × 1,560 มม. | ฐานล้อ 2,950 มม.
ES รุ่นเดิม: 4,975 × 1,864 × 1,445 มม. | ฐานล้อ 2,870 มม.
หมายเหตุ: ข้อมูลที่ให้มายังไม่มีตัวเลขน้ำหนักรถ จึงไม่ใส่ตัวเลขน้ำหนักเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อน
ES 350e Premium — ไฟฟ้า 100%
ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว รหัส2XM
- กำลังสูงสุด227 แรงม้า (PS)
- แรงบิดสูงสุด269 นิวตัน-เมตร
- แบตเตอรี่ Lithium-ion เทคโนโลยี 400V
- ความจุแบตเตอรี่76.96 kWh
- ขับเคลื่อนล้อหน้า FWD
- ระยะทางวิ่ง620 กม. (NEDC)
- อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม.8.0 วินาที
- ความเร็วสูงสุด160 กม./ชม.
ระบบชาร์จ
- AC รองรับสูงสุด22 kW
- DC รองรับสูงสุด150 kW
- DC Fast Charging 10-80% ภายใน28 นาที
สิ่งที่เพิ่มจาก ES350h Grand Luxury
ES350e Premium ยังมาพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม
- ช่วงล่างแปรผันAVS Adaptive Variable Suspension
- กระจกหน้าต่างคู่หน้า Acoustic Glass
- กระจกหน้าต่างคู่หลัง Acoustic Glass
- ไฟหน้า High-Definition LED
- ระบบไฟสูงอัตโนมัติ AHS แบบ High-Definition
- ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED
- ไฟส่องสว่างด้านข้าง Cornering Light
- โหมดการขับขี่ ECO / Normal / Sport / Range / Custom
- ระบบ Soft Close ประตู
- ระบบ Active Sound Control
ES 350h Grand Luxury — Hybrid
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบA25A-FXS D4S 6th Generation
ขนาด 2.5 ลิตร ความจุ 2,487 ซีซี
ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2VM
เครื่องยนต์
- กำลังสูงสุด189 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด235 นิวตัน-เมตร ที่ 4,200–5,000 รอบ/นาที
มอเตอร์ไฟฟ้า
- กำลังสูงสุด204 แรงม้า (PS)
- แรงบิดสูงสุด270 นิวตัน-เมตร
กำลังรวมของระบบ247 แรงม้า (PS)
ใช้แบตเตอรี่ Lithium-ion ขนาด 1.01 kWh
ขับเคลื่อนล้อหน้า FWD
รองรับน้ำมันสูงสุด E10
- 0-100 กม./ชม.7.7 วินาที
- ความเร็วสูงสุด200 กม./ชม.
- อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย22.72 กม./ลิตร
ช่วงล่าง
- ด้านหน้าMacPherson Strut
- ด้านหลังMulti-Link
- เบรกหน้า/หลังดิสก์เบรก
- พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS
อุปกรณ์ภายนอก
งานออกแบบตัวถังใหม่และอุปกรณ์ภายนอก
- แพลตฟอร์มGA-K
- ล้ออัลลอยขนาด19 นิ้ว
- ยาง235/55 R19
- ฝาครอบล้อ Twin Fin Shape
- กระจกบังลมหน้า Acoustic Glass
- หลังคากระจก Panoramic Roof
- กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า
- กระจกมองข้างพร้อม Memory Mirror
- ไฟหน้า LED
- ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHS
- ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำอัตโนมัติ
- ไฟ Daytime Running Light LED
- ไฟท้าย Slim Light Bar
- ไฟเบรกดวงที่ 3 LED
- ไฟตัดหมอกด้านหลัง
- มือเปิดประตูแบบ Semi-Flush
- ฝาท้ายเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า
- โหมดการขับขี่ ECO / Normal / Sport / Custom
อุปกรณ์เฉพาะ ES350e Premium
- ไฟหน้า High-Definition LED
- ระบบ AHS Adaptive High-beam แบบ High-Definition
- ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED
- ไฟส่องสว่างด้านข้าง Cornering Light
Interior
- พวงมาลัยหุ้มหนัง ดีไซน์ 3-Spoke
- Paddle Shift ที่พวงมาลัย
- ระบบอุ่นพวงมาลัย
- ปุ่มควบคุม Responsive Hidden Touch
- เกียร์ไฟฟ้า Electro-Shiftmatic
- แผงประตูหนังสังเคราะห์ปั้มลาย
- Ambient Light แบบ Dynamic Color ปรับได้50 สี 14 รูปแบบ
- กระจกมองหลังแบบแสดงภาพดิจิทัล
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ Dual Zone พร้อม Lexus Climate Concierge
- ระบบปรับสมดุลอากาศ Nanoe X
- Smart Keyless Entry
- กุญแจแบบ Key Card
- Push Start
Seating
- เบาะคู่หน้าแบบ Slim Profile
- เบาะคู่หน้าหุ้มหนัง Synthetic Leather
- เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- Memory Seat คนขับ 3 ตำแหน่ง
- เบาะผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- Lumbar Support คู่หน้า 2 ทิศทาง
- เบาะคู่หน้าพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศ
- แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง
ES350e Premium เพิ่มเติม
- เบาะหุ้มหนังพรีเมียมSemi-Aniline
- เบาะคนขับปรับไฟฟ้า10 ทิศทาง
- Lumbar Support คู่หน้า4 ทิศทาง
- Memory Seat ผู้โดยสารตอนหน้า 3 ตำแหน่ง
- เบาะคู่หน้าพร้อมระบบอุ่นแบบแผ่รังสี Radiant Heater
- ม่านบังแดดประตูคู่หลัง
- แผงประตูลายไม้ Bamboo Layering พร้อมไฟ Illumination
Entertainment
- มาตรวัด Full Digital12.3 นิ้ว
- หน้าจอกลาง Touchscreen14 นิ้ว
- Apple CarPlay / Android Auto แบบไร้สาย
- Head-Up Display (HUD) แบบสี
- USB Type-C5 ตำแหน่ง
- ช่องจ่ายไฟ 12V
- Navigation System
- Qi Wireless Charger
- ระบบเสียงMark Levinson Surround Sound
- ลำโพง17 ตำแหน่ง
ES350e Premium เพิ่มเติม
- Qi Wireless Charger2 ตำแหน่ง
- ระบบ Active Sound Control
ติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่
Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+4.0) ประกอบด้วย
- ABS / EBD / BA
- ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
- ระบบป้องกันการลื่นไถล TRC
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC
- ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ พร้อมระบบช่วยเบรก PKSB
- All-Speed Adaptive Cruise Control
- Pre-Collision System (PCS)
- Lane Departure Alert (LDA)
- Lane Tracing Assist (LTA)
- Blind Spot Monitor (BSM)
- Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
- Emergency Steering Assist (ESA)
- Road Sign Assist (RSA)
- Traffic Movement Notification (TMN)
- ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี
- ถุงลมนิรภัย8 ตำแหน่ง
- กล้องมองภาพรอบคัน360 องศา
- ระบบเตือนแรงดันลมยาง TPWS
- จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX
การรับประกันและบริการหลังการขาย
Lexus ประเทศไทย มอบLexus Exclusive Package (LXP) สำหรับ All NEW Lexus ES
การรับประกันตัวรถ
- รับประกันคุณภาพตัวรถ5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
- ฟรีค่าแรงเช็กระยะ5 ปี หรือ 100,000 กม.
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงตลอด 5 ปี
ES350h Hybrid
- รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
ES350e ไฟฟ้า 100%
- รับประกันแบตเตอรี่ High Voltage8 ปี หรือ 160,000 กม.
รับประกันกรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพต่ำกว่า70%
สีตัวถังภายนอก 7 สี
- สีฟ้าSOU
- สีขาวWhite Nova Glass Flake
- สีดำGraphite Black Glass Flake
- สีเทาเข้มSonic Chrome
- สีเงินSonic Iridium
- สีเทาSonic Titanium
- สีทองแดงSonic Copper
สีภายใน 2 สี
- สีดำBlack
- สีน้ำตาลHazel