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Lexus ES 350e / ES 350h เปิดราคาไทย เริ่ม 3.29 ล้านบาท SEDAN หรูเจเนอเรชันใหม่ มีทั้งไฟฟ้า 100% และ Hybrid

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Lexus ES รุ่นใหม่มีการขยายขนาดตัวรถจากรุ่นเดิมอย่างชัดเจน โดยมีความยาวเพิ่มขึ้น 165 มิลลิเมตร ความกว้างเพิ่มขึ้น 56 มิลลิเมตร ความสูงเพิ่มขึ้น 115 มิลลิเมตร และระยะฐานล้อยาวขึ้น 80 มิลลิเมตร

สำหรับประเทศไทยนำเข้าทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่น มี 2 รุ่นย่อย ได้แก่

* ES 350e Premium ขุมพลังไฟฟ้า 100% BEV
* ES 350h Grand Luxury ขุมพลัง Hybrid


Lexus ES 350e / ES 350h ราคาอย่างเป็นทางการ 

นำเข้าทั้งคัน CBU ญี่ปุ่น

  • ES 350e Premium ไฟฟ้า 100% — 3,290,000 บาท

  • ES 350h Grand Luxury Hybrid — 3,890,000 บาท


มิติตัวรถ

All NEW Lexus ES

  • ความยาว5,140 มม.

  • ความกว้าง1,920 มม.

  • ความสูง1,555 มม. — ES350h

  • ความสูง1,560 มม. — ES350e

  • ระยะฐานล้อ2,950 มม.

  • ระยะต่ำสุดถึงพื้น138–142 มม.

  • พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย

    • ES350h493 ลิตร
    • ES350e517 ลิตร

  • ความจุถังน้ำมัน55 ลิตร — เฉพาะ ES350h


เมื่อเทียบกับ Lexus ES รุ่นเดิม

  • ยาวขึ้น165 มม.

  • กว้างขึ้น56 มม.

  • สูงขึ้น115 มม.

  • ระยะฐานล้อยาวขึ้น80 มม.


All NEW ES: 5,140 × 1,920 × 1,560 มม. | ฐานล้อ 2,950 มม.

ES รุ่นเดิม: 4,975 × 1,864 × 1,445 มม. | ฐานล้อ 2,870 มม.

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ให้มายังไม่มีตัวเลขน้ำหนักรถ จึงไม่ใส่ตัวเลขน้ำหนักเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อน


ES 350e Premium — ไฟฟ้า 100%

ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว รหัส2XM

  • กำลังสูงสุด227 แรงม้า (PS)

  • แรงบิดสูงสุด269 นิวตัน-เมตร

  • แบตเตอรี่ Lithium-ion เทคโนโลยี 400V

  • ความจุแบตเตอรี่76.96 kWh

  • ขับเคลื่อนล้อหน้า FWD

  • ระยะทางวิ่ง620 กม. (NEDC)

  • อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม.8.0 วินาที

  • ความเร็วสูงสุด160 กม./ชม.

ระบบชาร์จ

  • AC รองรับสูงสุด22 kW

  • DC รองรับสูงสุด150 kW

  • DC Fast Charging 10-80% ภายใน28 นาที



สิ่งที่เพิ่มจาก ES350h Grand Luxury

ES350e Premium ยังมาพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม 

  • ช่วงล่างแปรผันAVS Adaptive Variable Suspension

  • กระจกหน้าต่างคู่หน้า Acoustic Glass

  • กระจกหน้าต่างคู่หลัง Acoustic Glass

  • ไฟหน้า High-Definition LED

  • ระบบไฟสูงอัตโนมัติ AHS แบบ High-Definition

  • ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED

  • ไฟส่องสว่างด้านข้าง Cornering Light

  • โหมดการขับขี่ ECO / Normal / Sport / Range / Custom

  • ระบบ Soft Close ประตู

  • ระบบ Active Sound Control

ES 350h Grand Luxury — Hybrid

เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบA25A-FXS D4S 6th Generation 

ขนาด 2.5 ลิตร ความจุ 2,487 ซีซี 

ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2VM

เครื่องยนต์

  • กำลังสูงสุด189 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบ/นาที

  • แรงบิดสูงสุด235 นิวตัน-เมตร ที่ 4,200–5,000 รอบ/นาที


มอเตอร์ไฟฟ้า

  • กำลังสูงสุด204 แรงม้า (PS)

  • แรงบิดสูงสุด270 นิวตัน-เมตร


กำลังรวมของระบบ247 แรงม้า (PS) 

ใช้แบตเตอรี่ Lithium-ion ขนาด 1.01 kWh 

ขับเคลื่อนล้อหน้า FWD 

รองรับน้ำมันสูงสุด E10

  • 0-100 กม./ชม.7.7 วินาที

  • ความเร็วสูงสุด200 กม./ชม.

  • อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย22.72 กม./ลิตร

ช่วงล่าง

  • ด้านหน้าMacPherson Strut

  • ด้านหลังMulti-Link

  • เบรกหน้า/หลังดิสก์เบรก

  • พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS



อุปกรณ์ภายนอก

งานออกแบบตัวถังใหม่และอุปกรณ์ภายนอก

  • แพลตฟอร์มGA-K

  • ล้ออัลลอยขนาด19 นิ้ว

  • ยาง235/55 R19

  • ฝาครอบล้อ Twin Fin Shape

  • กระจกบังลมหน้า Acoustic Glass

  • หลังคากระจก Panoramic Roof

  • กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า

  • กระจกมองข้างพร้อม Memory Mirror

  • ไฟหน้า LED

  • ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHS

  • ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำอัตโนมัติ

  • ไฟ Daytime Running Light LED

  • ไฟท้าย Slim Light Bar

  • ไฟเบรกดวงที่ 3 LED

  • ไฟตัดหมอกด้านหลัง

  • มือเปิดประตูแบบ Semi-Flush

  • ฝาท้ายเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า

  • โหมดการขับขี่ ECO / Normal / Sport / Custom

อุปกรณ์เฉพาะ ES350e Premium
  • ไฟหน้า High-Definition LED

  • ระบบ AHS Adaptive High-beam แบบ High-Definition

  • ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED

  • ไฟส่องสว่างด้านข้าง Cornering Light



Interior

  • พวงมาลัยหุ้มหนัง ดีไซน์ 3-Spoke

  • Paddle Shift ที่พวงมาลัย

  • ระบบอุ่นพวงมาลัย

  • ปุ่มควบคุม Responsive Hidden Touch

  • เกียร์ไฟฟ้า Electro-Shiftmatic

  • แผงประตูหนังสังเคราะห์ปั้มลาย

  • Ambient Light แบบ Dynamic Color ปรับได้50 สี 14 รูปแบบ

  • กระจกมองหลังแบบแสดงภาพดิจิทัล

  • ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ Dual Zone พร้อม Lexus Climate Concierge

  • ระบบปรับสมดุลอากาศ Nanoe X

  • Smart Keyless Entry

  • กุญแจแบบ Key Card

  • Push Start


Seating

  • เบาะคู่หน้าแบบ Slim Profile

  • เบาะคู่หน้าหุ้มหนัง Synthetic Leather

  • เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง

  • Memory Seat คนขับ 3 ตำแหน่ง

  • เบาะผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง

  • Lumbar Support คู่หน้า 2 ทิศทาง

  • เบาะคู่หน้าพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศ

  • แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง


ES350e Premium เพิ่มเติม

  • เบาะหุ้มหนังพรีเมียมSemi-Aniline

  • เบาะคนขับปรับไฟฟ้า10 ทิศทาง

  • Lumbar Support คู่หน้า4 ทิศทาง

  • Memory Seat ผู้โดยสารตอนหน้า 3 ตำแหน่ง

  • เบาะคู่หน้าพร้อมระบบอุ่นแบบแผ่รังสี Radiant Heater

  • ม่านบังแดดประตูคู่หลัง

  • แผงประตูลายไม้ Bamboo Layering พร้อมไฟ Illumination


Entertainment

  • มาตรวัด Full Digital12.3 นิ้ว

  • หน้าจอกลาง Touchscreen14 นิ้ว

  • Apple CarPlay / Android Auto แบบไร้สาย

  • Head-Up Display (HUD) แบบสี

  • USB Type-C5 ตำแหน่ง

  • ช่องจ่ายไฟ 12V

  • Navigation System

  • Qi Wireless Charger

  • ระบบเสียงMark Levinson Surround Sound

  • ลำโพง17 ตำแหน่ง

ES350e Premium เพิ่มเติม

  • Qi Wireless Charger2 ตำแหน่ง

  • ระบบ Active Sound Control

 ติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่

Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+4.0) ประกอบด้วย

  • ABS / EBD / BA

  • ระบบควบคุมการทรงตัว VSC

  • ระบบป้องกันการลื่นไถล TRC

  • ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC

  • ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ พร้อมระบบช่วยเบรก PKSB

  • All-Speed Adaptive Cruise Control

  • Pre-Collision System (PCS)

  • Lane Departure Alert (LDA)

  • Lane Tracing Assist (LTA)

  • Blind Spot Monitor (BSM)

  • Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

  • Emergency Steering Assist (ESA)

  • Road Sign Assist (RSA)

  • Traffic Movement Notification (TMN)

  • ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี

  • ถุงลมนิรภัย8 ตำแหน่ง

  • กล้องมองภาพรอบคัน360 องศา

  • ระบบเตือนแรงดันลมยาง TPWS

  • จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX





การรับประกันและบริการหลังการขาย

Lexus ประเทศไทย มอบLexus Exclusive Package (LXP) สำหรับ All NEW Lexus ES

การรับประกันตัวรถ

  • รับประกันคุณภาพตัวรถ5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

  • ฟรีค่าแรงเช็กระยะ5 ปี หรือ 100,000 กม.

  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงตลอด 5 ปี

ES350h Hybrid

  • รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง


ES350e ไฟฟ้า 100%

  • รับประกันแบตเตอรี่ High Voltage8 ปี หรือ 160,000 กม.

รับประกันกรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพต่ำกว่า70%


สีตัวถังภายนอก 7 สี

  • สีฟ้าSOU

  • สีขาวWhite Nova Glass Flake

  • สีดำGraphite Black Glass Flake

  • สีเทาเข้มSonic Chrome

  • สีเงินSonic Iridium

  • สีเทาSonic Titanium

  • สีทองแดงSonic Copper

สีภายใน 2 สี

  • สีดำBlack

  • สีน้ำตาลHazel