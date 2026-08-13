GEELY STARRAY EM-R REEV เปิดตัวในไทย ราคาเริ่ม 699,900 บาท SUV ขุมพลัง Range Extended วิ่งไฟฟ้าล้วน 104.8 กม.

GEELY STARRAY EM-R เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ขุมพลัง EM-R หรือ Electric Motive – Range Extended ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ REEV (Range Extended Electric Vehicle)
รูปแบบการทำงานคือ เครื่องยนต์เบนซินไม่ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อโดยตรง แต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟเพื่อส่งพลังงานเข้าสู่แบตเตอรี่ ขณะที่ล้อขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ตัวรถถูกวางตำแหน่งตลาดระหว่าง B-SUV / BC-SUV แต่มีขนาดตัวถังใกล้เคียงรถในกลุ่ม C-SUV
โดยมีคู่แข่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและใกล้เคียง เช่น BYD Sealion 6, Deepal S05 REEV, JAECOO 7 และ GWM Haval H6
รวมถึง SUV ไฮบริดอย่าง Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Nissan Kicks
และ Mitsubishi XForce
GEELY STARRAY EM-R PRO
699,900 บาท
ราคาพิเศษช่วงเปิดตัวสำหรับ300 คันแรก
จากราคาปกติ 729,900 บาท
GEELY STARRAY EM-R MAX
799,900 บาท
ทั้ง 2 รุ่นเป็นรถนำเข้าแบบCBU จากประเทศจีน
มิติตัวถัง
- ความยาว4,750 มม.
- ความกว้าง1,905 มม.
- ความสูง1,680 มม.
- ระยะฐานล้อ2,775 มม.
- ระยะต่ำสุดจากพื้น160 มม.
- พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย528 ลิตร
- เมื่อพับเบาะหลัง เพิ่มเป็น2,065 ลิตร
- ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน Cd0.278
- ความจุถังน้ำมัน51 ลิตร
เปรียบเทียบขนาดกับ EX5
STARRAY EM-R มีความยาวมากกว่า EX5 EV135 มม. และมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขึ้น
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์เบนซิน1.5 ลิตร ทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ โดยไม่มีหน้าที่ส่งกำลังลงล้อโดยตรง
- กำลังสูงสุด99 แรงม้า
- แรงบิดสูงสุด125 นิวตัน-เมตร
- รองรับน้ำมันสูงสุดE20
มอเตอร์ไฟฟ้า
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า GEELY 11 in 1 จำนวน 1 ตัว
- กำลังสูงสุด218 แรงม้า (PS)
- แรงบิดสูงสุด262 นิวตัน-เมตร
- ขับเคลื่อนล้อหน้าFWD
แบตเตอรี่
- Lithium-ion LFP
- ความจุ18.4 kWh
สมรรถนะ
- 0-100 กม./ชม.8.0 วินาที
- ความเร็วสูงสุด170 กม./ชม.
- วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน104.8 กม. (NEDC)
- อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย22.2 กม./ลิตร
โหมดการขับขี่
PURE — โหมดไฟฟ้าล้วน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
HYBRID — โหมดไฮบริด ปรับการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อชาร์จไฟอัตโนมัติเมื่อจำเป็น
POWER — โหมดพละกำลัง เครื่องยนต์ทำงานปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ตลอดเวลาเพื่อเสริมกำลังไฟ
การชาร์จ
- AC สูงสุด6.6 kW
- DC สูงสุด30 kW
- DC Fast Charging 15-80% ภายใน20 นาที
ช่วงล่างและเบรก
- ด้านหน้าMcPherson Strut
- ด้านหลังMulti-Link
- เบรกหน้า ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน
- เบรกหลัง ดิสก์เบรก
อุปกรณ์ภายนอก
- ไฟหน้าFull LED
- ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- ระบบไฟหน้า Follow-me-home
- ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำอัตโนมัติ
- ไฟท้าย Full LED พร้อม Light Bar
- ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
- ไฟตัดหมอกหลัง
- ราวหลังคา
- ฝาท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
- พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS
ล้อและยาง
รุ่น PRO
- ล้ออัลลอย 18 นิ้ว
- ยาง 225/55 R18
รุ่น MAX
- ล้ออัลลอย 19 นิ้ว
- ยาง 235/50 R19
อุปกรณ์ภายใน
- หลังคากระจกPanoramic Roof เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
- ม่านบังแดดหลังคาแบบทึบ เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
- เบรกมือไฟฟ้า EPB
- Auto Brake Hold
- Smart Keyless Entry
- Touchless Start
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ Dual Zone แยกอิสระซ้าย-ขวา
- ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- ระบบกรองอากาศ PM 2.5
- Ambient Light ปรับได้256 สี
ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ
- มาตรวัด Full Digital10.2 นิ้ว
- จอ W-HUD13.8 นิ้ว
- หน้าจอกลาง Touchscreen15.4 นิ้ว
- Apple CarPlay / Android Auto แบบไร้สาย
- ระบบสั่งงานด้วยเสียง Hello GEELY
- Bluetooth
- Wireless Charger15W
- USB Type-C4 ตำแหน่ง
- OTA
- Car Wi-Fi
- Navigation System
- ระบบเสียง FlyMe Audio
- ลำโพง16 ตำแหน่ง
- ลำโพงหัวหมอนเบาะคู่หน้า
เบาะนั่ง
- เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- Memory Seat ฝั่งคนขับ
- เบาะผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง
- เบาะคู่หน้าระบายอากาศ
- เบาะหลังพับ 60:40
- เบาะหลังพับได้เรียบ
- ที่วางแขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้ว
ระบบความปลอดภัยพื้นฐาน
- ABS
- EBD
- BA
- ESC
- TRC
- Hill Start Assist
- Slope Descent
- TPMS
- Anti-Roll System
- ถุงลมนิรภัย6 ตำแหน่ง
ระบบช่วยเหลือการขับขี่
รองรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ระดับAutonomous Level 2+
- Full-Speed Adaptive Cruise Control
- Forward Vehicle Departure
- Lane Departure Warning
- Lane Keeping Assist
- Lane Centering
- Forward Collision Warning
- Rear Collision Warning
- Active Braking System
- Door Opening Warning
- กล้องรอบคัน 360 องศา
- Transparent Chassis
- High Beam Control
- เซนเซอร์กะระยะด้านหน้าและด้านหลัง
GEELY Thonburi Thailand มอบการรับประกันและสิทธิพิเศษ ดังนี้
- รับประกันตัวรถ6 ปี หรือ 160,000 กม.
- รับประกันแบตเตอรี่ High Voltage8 ปี หรือ 180,000 กม.
- ฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้น 11 ปี
- ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง5 ปี
- ฟรีสายชาร์จติดรถ Portable Charger
- ฟรีฟิล์ม Lamina Ceramic Onyx Boostเฉพาะรุ่น MAX
- ดอกเบี้ยพิเศษ1.98%
- ฟรีค่าจดทะเบียน
- ฟรีพรมปูพื้น
สีตัวถังภายนอก 4 สี
- Glacier Blue — สีน้ำเงิน
- Alpine White — สีขาว
- Cloudveil Silver — สีเงิน
- Volcanic Grey — สีเทา
สีภายใน
Black — สีดำ