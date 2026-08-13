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GEELY STARRAY EM-R REEV เปิดตัวในไทย ราคาเริ่ม 699,900 บาท SUV ขุมพลัง Range Extended วิ่งไฟฟ้าล้วน 104.8 กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



GEELY STARRAY EM-R เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ขุมพลัง EM-R หรือ Electric Motive – Range Extended ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ REEV (Range Extended Electric Vehicle)

รูปแบบการทำงานคือ เครื่องยนต์เบนซินไม่ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อโดยตรง แต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟเพื่อส่งพลังงานเข้าสู่แบตเตอรี่ ขณะที่ล้อขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ตัวรถถูกวางตำแหน่งตลาดระหว่าง B-SUV / BC-SUV แต่มีขนาดตัวถังใกล้เคียงรถในกลุ่ม C-SUV


โดยมีคู่แข่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและใกล้เคียง เช่น BYD Sealion 6, Deepal S05 REEV, JAECOO 7 และ GWM Haval H6 


รวมถึง SUV ไฮบริดอย่าง Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Nissan Kicks 
และ Mitsubishi XForce


GEELY STARRAY EM-R PRO

699,900 บาท

ราคาพิเศษช่วงเปิดตัวสำหรับ300 คันแรก
จากราคาปกติ 729,900 บาท

GEELY STARRAY EM-R MAX

799,900 บาท

ทั้ง 2 รุ่นเป็นรถนำเข้าแบบCBU จากประเทศจีน


มิติตัวถัง
  • ความยาว4,750 มม.
  • ความกว้าง1,905 มม.
  • ความสูง1,680 มม.
  • ระยะฐานล้อ2,775 มม.
  • ระยะต่ำสุดจากพื้น160 มม.
  • พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย528 ลิตร
  • เมื่อพับเบาะหลัง เพิ่มเป็น2,065 ลิตร
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน Cd0.278
  • ความจุถังน้ำมัน51 ลิตร

เปรียบเทียบขนาดกับ EX5

STARRAY EM-R มีความยาวมากกว่า EX5 EV135 มม. และมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขึ้น


เครื่องยนต์

เครื่องยนต์เบนซิน1.5 ลิตร ทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ โดยไม่มีหน้าที่ส่งกำลังลงล้อโดยตรง
  • กำลังสูงสุด99 แรงม้า
  • แรงบิดสูงสุด125 นิวตัน-เมตร
  • รองรับน้ำมันสูงสุดE20

มอเตอร์ไฟฟ้า

ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า GEELY 11 in 1 จำนวน 1 ตัว
  • กำลังสูงสุด218 แรงม้า (PS)
  • แรงบิดสูงสุด262 นิวตัน-เมตร
  • ขับเคลื่อนล้อหน้าFWD

แบตเตอรี่
  • Lithium-ion LFP
  • ความจุ18.4 kWh


สมรรถนะ

  • 0-100 กม./ชม.8.0 วินาที
  • ความเร็วสูงสุด170 กม./ชม.
  • วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน104.8 กม. (NEDC)
  • อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย22.2 กม./ลิตร

โหมดการขับขี่

PURE — โหมดไฟฟ้าล้วน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

HYBRID — โหมดไฮบริด ปรับการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อชาร์จไฟอัตโนมัติเมื่อจำเป็น

POWER — โหมดพละกำลัง เครื่องยนต์ทำงานปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ตลอดเวลาเพื่อเสริมกำลังไฟ

การชาร์จ
  • AC สูงสุด6.6 kW
  • DC สูงสุด30 kW
  • DC Fast Charging 15-80% ภายใน20 นาที


ช่วงล่างและเบรก
  • ด้านหน้าMcPherson Strut
  • ด้านหลังMulti-Link
  • เบรกหน้า ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน
  • เบรกหลัง ดิสก์เบรก



อุปกรณ์ภายนอก

  • ไฟหน้าFull LED
  • ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
  • ระบบไฟหน้า Follow-me-home
  • ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำอัตโนมัติ
  • ไฟท้าย Full LED พร้อม Light Bar
  • ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
  • ไฟตัดหมอกหลัง
  • ราวหลังคา
  • ฝาท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
  • พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS

ล้อและยาง

รุ่น PRO

  • ล้ออัลลอย 18 นิ้ว
  • ยาง 225/55 R18

รุ่น MAX

  • ล้ออัลลอย 19 นิ้ว
  • ยาง 235/50 R19



อุปกรณ์ภายใน

  • หลังคากระจกPanoramic Roof เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
  • ม่านบังแดดหลังคาแบบทึบ เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
  • เบรกมือไฟฟ้า EPB
  • Auto Brake Hold
  • Smart Keyless Entry
  • Touchless Start
  • ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ Dual Zone แยกอิสระซ้าย-ขวา
  • ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
  • ระบบกรองอากาศ PM 2.5
  • Ambient Light ปรับได้256 สี

ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ

  • มาตรวัด Full Digital10.2 นิ้ว
  • จอ W-HUD13.8 นิ้ว
  • หน้าจอกลาง Touchscreen15.4 นิ้ว
  • Apple CarPlay / Android Auto แบบไร้สาย
  • ระบบสั่งงานด้วยเสียง Hello GEELY
  • Bluetooth
  • Wireless Charger15W
  • USB Type-C4 ตำแหน่ง
  • OTA
  • Car Wi-Fi
  • Navigation System
  • ระบบเสียง FlyMe Audio
  • ลำโพง16 ตำแหน่ง
  • ลำโพงหัวหมอนเบาะคู่หน้า

เบาะนั่ง

  • เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
  • Memory Seat ฝั่งคนขับ
  • เบาะผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง
  • เบาะคู่หน้าระบายอากาศ
  • เบาะหลังพับ 60:40
  • เบาะหลังพับได้เรียบ
  • ที่วางแขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้ว

ระบบความปลอดภัยพื้นฐาน

  • ABS
  • EBD
  • BA
  • ESC
  • TRC
  • Hill Start Assist
  • Slope Descent
  • TPMS
  • Anti-Roll System
  • ถุงลมนิรภัย6 ตำแหน่ง



ระบบช่วยเหลือการขับขี่

รองรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ระดับAutonomous Level 2+

  • Full-Speed Adaptive Cruise Control
  • Forward Vehicle Departure
  • Lane Departure Warning
  • Lane Keeping Assist
  • Lane Centering
  • Forward Collision Warning
  • Rear Collision Warning
  • Active Braking System
  • Door Opening Warning
  • กล้องรอบคัน 360 องศา
  • Transparent Chassis
  • High Beam Control
  • เซนเซอร์กะระยะด้านหน้าและด้านหลัง



GEELY Thonburi Thailand มอบการรับประกันและสิทธิพิเศษ ดังนี้

  • รับประกันตัวรถ6 ปี หรือ 160,000 กม.
  • รับประกันแบตเตอรี่ High Voltage8 ปี หรือ 180,000 กม.
  • ฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้น 11 ปี
  • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง5 ปี
  • ฟรีสายชาร์จติดรถ Portable Charger
  • ฟรีฟิล์ม Lamina Ceramic Onyx Boostเฉพาะรุ่น MAX
  • ดอกเบี้ยพิเศษ1.98%
  • ฟรีค่าจดทะเบียน
  • ฟรีพรมปูพื้น



สีตัวถังภายนอก 4 สี

  1. Glacier Blue — สีน้ำเงิน
  2. Alpine White — สีขาว
  3. Cloudveil Silver — สีเงิน
  4. Volcanic Grey — สีเทา

สีภายใน

Black — สีดำ