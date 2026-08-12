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โตโยต้าเปิดตัว COASTER ใหม่ รถโดยสารอเนกประสงค์ ราคา 2.175 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แนะนำรถโดยสารอเนกประสงค์ Toyota Coaster รุ่นใหม่ ปี 2026 ภายใต้แนวคิด “อีกขั้นของความมั่นใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง” ชูจุดเด่นด้านห้องโดยสารที่กว้างขวาง ความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร

 พร้อมระบบความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางทั้งในภาคธุรกิจและการใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ

ใหม่ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ต รถรับ-ส่งพนักงานหรือผู้โดยสาร 

ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยตัวรถประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร รหัส 1GD-FTV ให้กำลังสูงสุด 150 แรงม้า แรงบิด 420 นิวตัน-เมตร ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ

รุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการใช้งานสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ


รถรุ่นนี้เหมาะกับผู้ประกอบการหลายประเภท เช่น

* ธุรกิจท่องเที่ยว
* โรงแรมและรีสอร์ต
* รถรับ-ส่งพนักงาน
* รถรับ-ส่งนักเรียน
* สถานศึกษา
* หน่วยงานภาครัฐ
* หน่วยงานเอกชน

จุดเด่นของ Coaster อยู่ที่ห้องโดยสารขนาดใหญ่ รองรับผู้โดยสารได้จำนวนมาก พร้อมระบบปรับอากาศ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และระบบความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในรูปแบบรถ


Toyota Coaster 2026

ราคา 2,175,000 บาท


มิติตัวรถ

  • ความยาว 6,990 มม.

  • ความกว้าง 2,080 มม.

  • ความสูง 2,635 มม.

  • ระยะฐานล้อ3,935 มม.

  • ความกว้างช่วงล้อหน้า 1,690 มม.

  • ความกว้างช่วงล้อหลัง 1,490 มม.

  • รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 6.5 เมตร

  • ความจุถังน้ำมัน 95 ลิตร

  • จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง

การจัดที่นั่ง:

คนขับ 1 ที่นั่ง + ผู้โดยสาร 20 ที่นั่ง

ใช้เครื่องยนต์ดีเซลตระกูล GD รหัส1GD-FTV ขนาด 2.8 ลิตร พร้อมเทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์
เครื่องยนต์


  • รหัสเครื่องยนต์1GD-FTV

  • 4 สูบ แถวเรียง

  • DOHC 16 วาล์ว

  • เทอร์โบแปรผัน

  • อินเตอร์คูลเลอร์

  • ความจุกระบอกสูบ2,755 ซีซี

  • กำลังสูงสุด150 แรงม้า / 2,500 รอบต่อนาที

  • แรงบิดสูงสุด420 นิวตัน-เมตร / 1,400-2,500 รอบต่อนาที

  • อัตราส่วนกำลังอัด15.6 : 1

  • กระบอกสูบ × ระยะชัก92.0 × 103.6 มม.

  • ระบบจ่ายน้ำมันแบบDirect Injection Common Rail

  • เชื้อเพลิงดีเซล



ระบบส่งกำลัง

  • เกียร์อัตโนมัติ6 สปีด

  • ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง

  • อัตราทดเฟืองท้าย5.375

ระบบช่วงล่าง

ด้านหน้า: ดับเบิ้ลวิชโบน พร้อมเหล็กกันโคลง

ด้านหลัง:แหนบซ้อน พร้อมเหล็กกันโคลง
ล้อและยาง

  • ล้อกระทะเหล็ก

  • ยาง215/70R17.5

ระบบเบรก

  • ด้านหน้า: ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน

  • ด้านหลัง: ดรัมเบรก

ระบบบังคับเลี้ยว
แบบลูกปืนหมุนวนRecirculating Ball พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง




มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่เน้นความเรียบง่ายและเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบรถโดยสาร
ไฟและรายละเอียดภายนอก

  • ไฟหน้าHalogen

  • ไฟตัดหมอกหน้า

  • ไฟท้ายแบบมาตรฐาน

  • ไฟเบรกดวงที่สาม

  • ที่ปัดน้ำฝนแบบปรับหน่วงเวลาได้

  • กระจังหน้าด้านบนสีเดียวกับตัวรถ

  • กระจังหน้าด้านล่างสีเดียวกับตัวรถ

  • หลังคา Sunroof / Moonroofไม่มี

ประตู

  • ประตูห้องโดยสารฝั่งซ้ายระบบไฟฟ้า

  • มีเสียงเตือนขณะใช้งาน

  • ระบบป้องกันการหนีบตามอุปกรณ์ที่ระบุในข้อมูลรุ่น




ห้องโดยสาร Toyota Coaster รองรับผู้โดยสารรวม 20 ที่นั่ง พร้อมพื้นที่สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร

เบาะนั่ง

  • เบาะผ้า

  • คนขับ1 ที่นั่ง

  • ผู้โดยสาร20 ที่นั่ง

  • เบาะนั่งคนขับแบบผ้า

  • เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบผ้า

  • พวงมาลัยยูรีเธน2 ก้าน


ระบบภายใน


  • จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่


  • เครื่องเสียง: ไม่มี


  • ระบบปรับอากาศ: มี


  • กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน


  • ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร 3 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุม



ระบบเชื่อมต่อ


  • ช่อง USB Type-C 6 ตำแหน่ง



ระบบประตู


  • ประตูห้องโดยสารฝั่งซ้ายระบบไฟฟ้า


  • มีเสียงเตือนขณะใช้งาน


  • ระบบเปิด-ปิดประตูหลัง: ไม่มี


  • Smart Entry: ไม่มี


  • Push Start: ไม่มี


  • ระบบเบรกมือ: ไม่มี




ติดตั้งระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ถุงลมนิรภัย

  • SRSคู่หน้า

  • สำหรับที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับ

ระบบช่วยควบคุมรถ

  • ระบบป้องกันล้อล็อกABS

  • ระบบเสริมแรงเบรกBA

  • ระบบควบคุมการทรงตัวVSC

  • ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีTRC

ระบบความปลอดภัยอื่น ๆ

  • ระบบกุญแจนิรภัยImmobilizer

  • ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกกรณีฉุกเฉิน2 ตำแหน่ง

  • ไฟตัดหมอกหน้า

  • ไฟเบรกดวงที่สาม

เข็มขัดนิรภัย

ด้านหน้า

  • ELR 3 จุด จำนวน 2 ที่นั่ง

  • ระบบดึงกลับ

  • ระบบผ่อนแรงอัตโนมัติ

ด้านหลัง


  • ELR 3 จุด จำนวน 18 ที่นั่ง




สีภายนอก

สีขาว กระจังหน้าด้านบนและด้านล่างเป็นสีเดียวกับตัวรถ

วัสดุภายใน

  • เบาะผ้า

  • พวงมาลัยยูรีเธน 2 ก้าน