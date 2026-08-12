โตโยต้าเปิดตัว COASTER ใหม่ รถโดยสารอเนกประสงค์ ราคา 2.175 ล้านบาท

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แนะนำรถโดยสารอเนกประสงค์ Toyota Coaster รุ่นใหม่ ปี 2026 ภายใต้แนวคิด “อีกขั้นของความมั่นใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง” ชูจุดเด่นด้านห้องโดยสารที่กว้างขวาง ความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร
พร้อมระบบความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางทั้งในภาคธุรกิจและการใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ
ใหม่ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ต รถรับ-ส่งพนักงานหรือผู้โดยสาร
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยตัวรถประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร รหัส 1GD-FTV ให้กำลังสูงสุด 150 แรงม้า แรงบิด 420 นิวตัน-เมตร ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
รุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการใช้งานสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ
รถรุ่นนี้เหมาะกับผู้ประกอบการหลายประเภท เช่น
* ธุรกิจท่องเที่ยว
* โรงแรมและรีสอร์ต
* รถรับ-ส่งพนักงาน
* รถรับ-ส่งนักเรียน
* สถานศึกษา
* หน่วยงานภาครัฐ
* หน่วยงานเอกชน
จุดเด่นของ Coaster อยู่ที่ห้องโดยสารขนาดใหญ่ รองรับผู้โดยสารได้จำนวนมาก พร้อมระบบปรับอากาศ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และระบบความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในรูปแบบรถ
Toyota Coaster 2026
ราคา 2,175,000 บาท
มิติตัวรถ
- ความยาว 6,990 มม.
- ความกว้าง 2,080 มม.
- ความสูง 2,635 มม.
- ระยะฐานล้อ3,935 มม.
- ความกว้างช่วงล้อหน้า 1,690 มม.
- ความกว้างช่วงล้อหลัง 1,490 มม.
- รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 6.5 เมตร
- ความจุถังน้ำมัน 95 ลิตร
- จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
คนขับ 1 ที่นั่ง + ผู้โดยสาร 20 ที่นั่ง
ใช้เครื่องยนต์ดีเซลตระกูล GD รหัส1GD-FTV ขนาด 2.8 ลิตร พร้อมเทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์
เครื่องยนต์
- รหัสเครื่องยนต์1GD-FTV
- 4 สูบ แถวเรียง
- DOHC 16 วาล์ว
- เทอร์โบแปรผัน
- อินเตอร์คูลเลอร์
- ความจุกระบอกสูบ2,755 ซีซี
- กำลังสูงสุด150 แรงม้า / 2,500 รอบต่อนาที
- แรงบิดสูงสุด420 นิวตัน-เมตร / 1,400-2,500 รอบต่อนาที
- อัตราส่วนกำลังอัด15.6 : 1
- กระบอกสูบ × ระยะชัก92.0 × 103.6 มม.
- ระบบจ่ายน้ำมันแบบDirect Injection Common Rail
- เชื้อเพลิงดีเซล
ระบบส่งกำลัง
- เกียร์อัตโนมัติ6 สปีด
- ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
- อัตราทดเฟืองท้าย5.375
ด้านหน้า: ดับเบิ้ลวิชโบน พร้อมเหล็กกันโคลง
ด้านหลัง:แหนบซ้อน พร้อมเหล็กกันโคลง
ล้อและยาง
- ล้อกระทะเหล็ก
- ยาง215/70R17.5
- ด้านหน้า: ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน
- ด้านหลัง: ดรัมเบรก
แบบลูกปืนหมุนวนRecirculating Ball พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่เน้นความเรียบง่ายและเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบรถโดยสาร
ไฟและรายละเอียดภายนอก
- ไฟหน้าHalogen
- ไฟตัดหมอกหน้า
- ไฟท้ายแบบมาตรฐาน
- ไฟเบรกดวงที่สาม
- ที่ปัดน้ำฝนแบบปรับหน่วงเวลาได้
- กระจังหน้าด้านบนสีเดียวกับตัวรถ
- กระจังหน้าด้านล่างสีเดียวกับตัวรถ
- หลังคา Sunroof / Moonroofไม่มี
- ประตูห้องโดยสารฝั่งซ้ายระบบไฟฟ้า
- มีเสียงเตือนขณะใช้งาน
- ระบบป้องกันการหนีบตามอุปกรณ์ที่ระบุในข้อมูลรุ่น
ห้องโดยสาร Toyota Coaster รองรับผู้โดยสารรวม 20 ที่นั่ง พร้อมพื้นที่สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร
เบาะนั่ง
- เบาะผ้า
- คนขับ1 ที่นั่ง
- ผู้โดยสาร20 ที่นั่ง
- เบาะนั่งคนขับแบบผ้า
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบผ้า
- พวงมาลัยยูรีเธน2 ก้าน
ระบบภายใน
- จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่
- เครื่องเสียง: ไม่มี
- ระบบปรับอากาศ: มี
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร 3 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุม
ระบบเชื่อมต่อ
- ช่อง USB Type-C 6 ตำแหน่ง
ระบบประตู
- ประตูห้องโดยสารฝั่งซ้ายระบบไฟฟ้า
- มีเสียงเตือนขณะใช้งาน
- ระบบเปิด-ปิดประตูหลัง: ไม่มี
- Smart Entry: ไม่มี
- Push Start: ไม่มี
- ระบบเบรกมือ: ไม่มี
ติดตั้งระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ถุงลมนิรภัย
- SRSคู่หน้า
- สำหรับที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับ
- ระบบป้องกันล้อล็อกABS
- ระบบเสริมแรงเบรกBA
- ระบบควบคุมการทรงตัวVSC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีTRC
- ระบบกุญแจนิรภัยImmobilizer
- ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกกรณีฉุกเฉิน2 ตำแหน่ง
- ไฟตัดหมอกหน้า
- ไฟเบรกดวงที่สาม
ด้านหน้า
- ELR 3 จุด จำนวน 2 ที่นั่ง
- ระบบดึงกลับ
- ระบบผ่อนแรงอัตโนมัติ
- ELR 3 จุด จำนวน 18 ที่นั่ง
สีภายนอก
สีขาว กระจังหน้าด้านบนและด้านล่างเป็นสีเดียวกับตัวรถ
วัสดุภายใน
- เบาะผ้า
- พวงมาลัยยูรีเธน 2 ก้าน