Tesla เผย Cybercab คันแรกติด Starlink ในตัว พร้อมเสาอากาศดาวเทียมบนหลังคา

Tesla เผยภาพ Cybercab ที่ติดตั้งระบบ Starlink เข้ากับตัวรถเป็นครั้งแรก โดยรถต้นแบบสีทองถูกถ่ายที่ Gigafactory Texas พร้อมเสาอากาศดาวเทียมแบบบางติดตั้งอยู่บริเวณหลังคา ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นฮาร์ดแวร์จริง หลังจาก Tesla และ Starlink เคยเผยแนวคิดผ่านภาพกราฟิกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชี Tesla Robotaxi เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “First Cybercab with Starlink integration” โดยยัง ไม่มีการเปิดเผยสเปก กำหนดการใช้งาน หรือรายละเอียดว่า Starlink จะทำหน้าที่อะไรใน Cybercab โดยตรง
จากภาพแนวคิด สู่ Starlink ที่ติดตั้งบนรถจริง
ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม Tesla และ Starlink เปิดเผยว่า ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจะถูก ติดตั้งเข้ากับ Cybercab โดยตรง แต่ในเวลานั้นมีเพียงภาพแสดงโครงสร้างของรถเท่านั้น
ภาพล่าสุดจึงทำให้เห็นฮาร์ดแวร์จริงเป็นครั้งแรก โดยเสาอากาศ Starlink ถูกออกแบบให้มีลักษณะแบนและติดตั้งรวมเข้ากับหลังคา ไม่ใช่จานดาวเทียมแยกชิ้นแบบที่คุ้นเคยกัน
Starlink จะใช้ทำอะไรใน Cybercab?
ตอนนี้ Tesla ยังไม่ได้อธิบายชัดเจนว่า Starlink บน Cybercab จะนำไปใช้ทำอะไรเป็นหลัก เพราะระบบขับขี่ของรถใช้คอมพิวเตอร์ AI4 ประมวลผลภายในตัวรถ จึงไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อให้รถขับเคลื่อนได้
อีกจุดที่น่าสนใจคือบริการ Robotaxi ของ Tesla ในปัจจุบันเน้นใช้งานในเมืองใหญ่ ซึ่งมีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือครอบคลุมอยู่แล้ว ทำให้ประโยชน์ของการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมยังไม่ชัดเจนนัก
เบื้องต้น Starlink อาจเป็นช่องทางเชื่อมต่อเพิ่มเติมสำหรับติดตามหรือติดต่อกับรถในพื้นที่ที่สัญญาณมือถือเข้าไม่ถึง แต่ Tesla ยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียด รวมถึงยังไม่ระบุว่าจะติดตั้ง Starlink เป็นมาตรฐานใน Cybercab ทุกคันหรือไม่
Cybercab รถ Robotaxi สองที่นั่ง ไม่มีพวงมาลัยและแป้นเหยียบ
Tesla เปิดตัว Cybercab ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2024 โดยพัฒนาเป็น รถ Robotaxi สองที่นั่งที่ไม่มีพวงมาลัยและแป้นเหยียบ และออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริการรถโดยสารไร้คนขับ
Tesla ระบุในเอกสารไตรมาสแรกของปี 2026 ว่า บริษัทเริ่มการผลิต Cybercab ระดับ Pilot แล้ว และก่อนหน้านี้บริษัทวางแผนเข้าสู่การผลิตจำนวนมากภายในปี 2026
แหล่งข่าวรายงานว่าในเดือนกรกฎาคมพบ Cybercab มากกว่า 100 คันภายในพื้นที่โรงงาน Giga Texas อย่างไรก็ตาม รถยังมีข้อจำกัดด้านการใช้งานจริงและการอนุมัติสำหรับการให้บริการโดยไม่มีมนุษย์คอยกำกับ
การเผย Cybercab พร้อม Starlink ครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันว่า Tesla มีฮาร์ดแวร์ Starlink ที่ติดตั้งเข้ากับรถจริงแล้ว แต่คำถามสำคัญอย่างรูปแบบการใช้งาน ประโยชน์ของการเชื่อมต่อดาวเทียม และการติดตั้งในรถรุ่นผลิตจริง ยังต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Tesla
ที่มา: Electrek / Tesla