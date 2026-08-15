เผยภาพ Range Rover GT คันจริงครั้งแรก ระหว่างทดสอบบนสนาม Nürburgring ประเทศเยอรมนี

Range Rover GT รถรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ ถูกพบระหว่าง การทดสอบบน สนาม Nürburgring ประเทศเยอรมนี ทำให้ได้เห็นสัดส่วนของรถบนถนนจริงชัดขึ้น แม้ตัวรถต้นแบบยังถูกพรางไว้เกือบทั้งหมด
GT จะเข้ามาเป็นสมาชิกลำดับที่ 5 ของตระกูล Range Rover แต่แตกต่างจาก Range Rover รุ่นปัจจุบันที่เป็น SUV ทรงสูง เพราะรถรุ่นนี้ถูกพัฒนาในรูปแบบ Grand Tourer ตัวถังเตี้ย พร้อมแนวหลังคาแบบ Fastback เน้นการเดินทางไกล ความสะดวกสบาย และสมรรถนะ โดยยังคงความสามารถในการใช้งานตามแนวทางของ Range Rover
Range Rover ที่มีความเป็นรถยนต์นั่งมากที่สุด
Range Rover เปิดเผย GT ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2026 โดย Martin Limpert กรรมการผู้จัดการของ Range Rover ระบุว่า บริษัทใช้เวลาหลายปีพัฒนาแนวคิดของรถ Grand Tourer ก่อนนำมาตีความใหม่ในแบบของ Range Rover
ผลลัพธ์คือรถที่บริษัทอธิบายว่า มีบุคลิกใกล้เคียงรถยนต์นั่งมากที่สุดเท่าที่ Range Rover เคยสร้าง แต่ยังคงความสามารถในการเดินทางบนสภาพถนนที่หลากหลายเอาไว้
จากรถทดสอบที่ปรากฏบน Nürburgring จะเห็นสัดส่วนตัวถังที่เตี้ยและเพรียวกว่ารถรุ่นอื่นของแบรนด์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะแนวหลังคาลาดและรูปทรงแบบ Coupé/Fastback ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบ GT รุ่นนี้
รถไฟฟ้ารุ่นแรกบนแพลตฟอร์ม EMA
Range Rover GT จะเป็น Range Rover ไฟฟ้ารุ่นแรกที่ใช้แพลตฟอร์ม EMA ใหม่ของ JLR โดยในช่วงแรกจะเปิดตัวด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% หรือ BEV ก่อน และมีแผนเพิ่มขุมพลัง Full Hybrid ในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม Range Rover ยังไม่เปิดเผยสเปกแบตเตอรี่ กำลังมอเตอร์ ระยะทางวิ่ง และความเร็วในการชาร์จอย่างเป็นทางการ
โดยคาดการณ์ว่า GT อาจใช้แบตเตอรี่ประมาณ 100 kWh และด้วยตัวถัง Fastback อาจทำระยะทางได้ใกล้ 800 กม. แต่ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อ ไม่ใช่ข้อมูลที่ Range Rover ยืนยันแล้ว
ภายในเน้นความเรียบง่ายและซ่อนเทคโนโลยีไว้ในงานออกแบบ
ห้องโดยสารของ GT ใช้แนวคิด “Purity, Precision and Quiet Modernity” เน้นลดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นและสร้างบรรยากาศที่สงบสำหรับการเดินทางไกล
ด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอกลางและจอแสดงข้อมูลสำหรับผู้ขับขี่แทนมาตรวัดแบบดั้งเดิม ขณะที่ ช่องแอร์ถูกซ่อนไว้เป็นแนวยาวตลอดแผงคอนโซล และลำโพงถูกซ่อนอยู่หลังวัสดุสิ่งทอที่หุ้มแผงหน้าปัด เพื่อให้ห้องโดยสารดูเรียบมากขึ้น
Range Rover ยังระบุว่า GT จะมี พื้นที่วางขาของผู้โดยสารแถวสองในระดับชั้นนำของกลุ่มรถประเภทเดียวกัน โดยรายละเอียดอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมจะเปิดเผยภายในปีนี้
เตรียมผลิตในอังกฤษปี 2027
Range Rover GT จะผลิตที่ โรงงาน Halewood ประเทศอังกฤษ โดยรายงานว่าการผลิตมีกำหนดเริ่มขึ้นในช่วง ครึ่งแรกของปี 2027
ด้านราคายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าในอังกฤษอาจเริ่มสูงกว่า 75,000 ปอนด์ หรือประมาณ 3.2 ล้านบาท ส่วนสหรัฐฯ อาจเริ่มประมาณ 90,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.9 ล้านบาท โดยตัวเลขดังกล่าวยังเป็นเพียงการคาดการณ์ ไม่ใช่ราคาที่ Range Rover ยืนยัน
การปรากฏตัวบน Nürburgring ครั้งนี้ทำให้เห็น Range Rover GT ในสภาพการทดสอบจริงมากขึ้น ก่อนเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม โดยข้อมูลที่ยืนยันแล้วคือ GT จะเป็น Grand Tourer ตัวถังเตี้ย ใช้แพลตฟอร์ม EMA เปิดตัวด้วยขุมพลังไฟฟ้า 100% และผลิตในอังกฤษ
ที่มา: Electrek / @Wilcoblok