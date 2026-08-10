เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดกิจกรรม “Run & The City Thailand Series - OWN TOWN ROAD”

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ต่อยอดกลยุทธ์ Customer Centricity พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมด้านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของ “Mercedes-Benz Community” โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับการ์มิน ประเทศไทย (Garmin Thailand) ผู้นำตลาดจีพีเอสสมาร์ทวอทช์ระดับโลกและผู้บุกเบิกคอมมูนิตี้แนว City Run อย่าง Garmin Run Club Thailand (G/R/C)
ในการจัดกิจกรรม “Run & The City Thailand Series - OWN TOWN ROAD” ภายใต้คอนเซปต์ “จะ Run กรุง ที่เจริญกรุง” เปลี่ยนพื้นที่ทางเท้าของถนนสายแรกของประเทศไทยอย่างถนนเจริญกรุง ให้กลายเป็นเส้นทาง City Run ของเหล่ารันเนอร์กว่า 80 คน โดยไฮไลต์ในงานคือการนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นล่าสุด The all-new electric CLA มาร่วมนำขบวนและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงานตลอดเส้นทางกว่า 6 กิโลเมตร รวมถึงการจัดแสดงรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่น GLC 350 e 4MATIC Coupe AMG Dynamic ที่ได้รับการตกแต่งพิเศษสำหรับกิจกรรมของ Garmin Run Club Thailand (G/R/C) โดยเฉพาะ
กิจกรรม “Run & The City Thailand Series - OWN TOWN ROAD” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะ สลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (The Salil Hotel Riverside) โรงแรมระดับ 5 ดาว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในซอยเจริญกรุง 72/1 โดยเปิดโอกาสให้นักวิ่งทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าของถนนเจริญกรุง จากจุดสตาร์ทที่โรงแรม สู่จุดหมายปลายทางที่ไปรษณีย์กลางบางรัก โดยมีผู้ร่วมงานจากคอมมูนิตี้ Garmin Run Club Thailand และลูกค้าของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย
ในการจัดกิจกรรม “Run & The City Thailand Series - OWN TOWN ROAD” ภายใต้คอนเซปต์ “จะ Run กรุง ที่เจริญกรุง” เปลี่ยนพื้นที่ทางเท้าของถนนสายแรกของประเทศไทยอย่างถนนเจริญกรุง ให้กลายเป็นเส้นทาง City Run ของเหล่ารันเนอร์กว่า 80 คน โดยไฮไลต์ในงานคือการนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นล่าสุด The all-new electric CLA มาร่วมนำขบวนและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงานตลอดเส้นทางกว่า 6 กิโลเมตร รวมถึงการจัดแสดงรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่น GLC 350 e 4MATIC Coupe AMG Dynamic ที่ได้รับการตกแต่งพิเศษสำหรับกิจกรรมของ Garmin Run Club Thailand (G/R/C) โดยเฉพาะ
กิจกรรม “Run & The City Thailand Series - OWN TOWN ROAD” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะ สลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (The Salil Hotel Riverside) โรงแรมระดับ 5 ดาว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในซอยเจริญกรุง 72/1 โดยเปิดโอกาสให้นักวิ่งทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าของถนนเจริญกรุง จากจุดสตาร์ทที่โรงแรม สู่จุดหมายปลายทางที่ไปรษณีย์กลางบางรัก โดยมีผู้ร่วมงานจากคอมมูนิตี้ Garmin Run Club Thailand และลูกค้าของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย