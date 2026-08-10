ฮุนไดแจกเสื้อทีมชาติไทย ฉลอง “ช้างศึก” คว้าชัย แค่ทดลองขับ รับฟรี!!

ฉลองชัย “ช้างศึก” แบบง่าย ๆ กับฮุนได เมื่อฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) ด้วยกิจกรรม“ถ้าทีมไทยชนะ..ฮุนไดจะแจก!” มอบเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย ฤดูกาล 2026/2027 ให้แก่แฟนบอลที่เข้าร่วมทดลองขับรถยนต์ฮุนได
เพียงเดินทางไปยังโชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศ และทดลองขับรถยนต์ฮุนไดรุ่นใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 9–17 สิงหาคม 2569 ก็มีสิทธิ์รับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยฤดูกาลใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อรถยนต์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ของรางวัลมีจำนวนจำกัด และการรับสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
แฟนบอลที่สนใจตรวจสอบรายละเอียดกับโชว์รูมฮุนไดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับเสื้อฟุตบอลที่นำมาแจกเป็นเสื้อทีมชาติไทย ฤดูกาล 2026/2027 มูลค่า 399 บาท ซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่กำหนด
การทดลองขับช่วยให้ผู้บริโภคได้สัมผัสทั้งตำแหน่งการนั่ง ความสะดวกในการใช้งาน อุปกรณ์ภายใน รวมถึงสมรรถนะและเทคโนโลยีของรถแต่ละรุ่น ก่อนนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจหากกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่แฟนบอลสามารถได้ทั้งประสบการณ์ทดลองรถ และของที่ระลึกจากทีมชาติไทยกลับบ้านในโอกาสเดียวกัน
กิจกรรมแจกเสื้อครั้งนี้ต่อยอดมาจากการมีส่วนร่วมของฮุนไดกับการแข่งขัน ASEAN Hyundai Cup™ 2026 ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการฟุตบอลสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ฮุนได มอเตอร์ ยังมีบทบาทสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลรายการอื่นภายใต้แบรนด์ ASEAN United FC ได้แก่ASEAN Club Championship Shopee Cup™, ASEAN Women’s MSIG Cup™ และ ASEAN U-23 Championship™ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและสร้างความใกล้ชิดกับแฟนฟุตบอลในภูมิภาค
สำหรับประเทศไทย ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) นำความร่วมมือดังกล่าวมาต่อยอดผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกสนาม ทำให้แฟนบอลสามารถมีส่วนร่วมกับแบรนด์ได้มากกว่าเพียงการรับชมการแข่งขัน
ส่วนผลงานของทีมชาติไทยในศึก ASEAN Hyundai Cup™ 2026 ล่าสุด ทัพ “ช้างศึก” ลงเล่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี พบกับเมียนมา ที่ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ไทยได้ประตูขึ้นนำจาก “วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ” ที่สังหารจุดโทษในนาทีที่ 11 ก่อนที่ ”เจะฮานาฟี มามะ” จะยิงจุดโทษเพิ่มในนาทีที่ 52 ส่งผลให้ไทยเอาชนะเมียนมา 2-0 โดยเจะฮานาฟียังได้รับรางวัล Man of the Match จากเกมดังกล่าว
ชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะครบ 4 นัด มี 12 คะแนนเต็ม และไม่เสียประตูตลอดรอบแบ่งกลุ่ม คว้าแชมป์กลุ่มบี พร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โดยจะพบกับสิงคโปร์ นัดแรกวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ก่อนกลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลไทยที่ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่18 สิงหาคม 2569