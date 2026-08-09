R3 AUTOSPHERE จัด RACING DNA TEST DRIVE ให้ลองขับทุกรุ่น พร้อมหนุน P1 Automotive

R3 AUTOSPHERE ประกาศความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับทีมแข่ง P1 AUTOMOTIVE พร้อมเปิดตัวกิจกรรม RACING DNA TEST DRIVE EVENT ให้ลูกค้าในวันที่ 15–16 สิงหาคมนี้
เกียรติ ตั้งตรงศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กลุ่มบริษัท R3 Autosphere กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีในการดำเนินธุรกิจ เราเชื่อมั่นว่าจิตวิญญาณมอเตอร์สปอร์ตคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์ ความร่วมมือกับ P1 Automotive ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย แต่ยังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการนำเทคโนโลยีและทักษะระดับสนามแข่ง มาพัฒนายกระดับการบริการหลังการขายของ Honda พระราม 3 กรุ๊ป เพื่อมอบความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา
เผยโฉมครั้งแรก! “Honda e:N2 R3 Autosphere Edition” และกิจกรรม RACING DNA TEST DRIVE EVENT เพื่อถ่ายทอด DNA ความแรงจากสนามแข่งสู่ถนนจริง R3 AUTOSPHERE กำหนดจัดกิจกรรม RACING DNA TEST DRIVE EVENT ระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ โชว์รูมและศูนย์บริการ Honda พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ พบกับทัพรถยนต์โชว์ไฮไลต์ที่สะท้อน DNA ความสปอร์ตอย่างเต็มขั้น:
Honda e:N2 Special Edition: ยลโฉม SUV ไฟฟ้า 100% ดีไซน์สปอร์ต Fastback ผสานความพรีเมียมและนวัตกรรมแห่งอนาคต ตกแต่งพิเศษโดย R3 Autosphere เป็นครั้งแรก
New Honda Civic: ปลุกอะดรีนาลีนในทุกจังหวะความเร็ว สัมผัสความสปอร์ตพรีเมียมเร้าใจในทุกมิติ
Honda City: ลุคใหม่สไตล์สปอร์ต เติมเต็มความสนุก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่
Honda HR-V MUGEN: ยกระดับความสปอร์ตเข้มเต็มอารมณ์ ด้วยชุดแต่ง MUGEN แท้รอบคัน
กิจกรรมไฮไลต์และสิทธิพิเศษภายในงาน:
First Exclusive Preview: ร่วมชมและถ่ายภาพกับ Honda e:N2 เวอร์ชันตกแต่งพิเศษ จาก R3 Autosphere ก่อนใคร
Racing Simulator Experience: สัมผัสอารมณ์การขับขี่จำลองเสมือนอยู่บนสนามแข่งจริงด้วยระบบจำลองระดับมืออาชีพ
Test Drive Experience: ทดลองขับรถยนต์ Honda หลากหลายรุ่น เพื่อสัมผัสสมรรถนะและเทคโนโลยีการขับขี่ในบรรยากาศสปอร์ต
Exclusive Privileges & Promotions:
- สิทธิ์ทดลองขับ: ผู้เข้าร่วมทดลองขับรถยนต์ Honda ทุกรุ่น รับฟรี R3 Velocity Tumbler แก้วน้ำพกพาดีไซน์พรีเมียม
- สิทธิ์จองรถยนต์: ลูกค้าที่จองรถยนต์ภายในงาน รับทันที ร่ม Type R Limited Edition (จำนวนจำกัด) พร้อมรับสิทธิ์ข้อเสนอ/โปรโมชันสุดพิเศษแห่งปี
เกียรติ ตั้งตรงศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กลุ่มบริษัท R3 Autosphere กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีในการดำเนินธุรกิจ เราเชื่อมั่นว่าจิตวิญญาณมอเตอร์สปอร์ตคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์ ความร่วมมือกับ P1 Automotive ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย แต่ยังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการนำเทคโนโลยีและทักษะระดับสนามแข่ง มาพัฒนายกระดับการบริการหลังการขายของ Honda พระราม 3 กรุ๊ป เพื่อมอบความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา
เผยโฉมครั้งแรก! “Honda e:N2 R3 Autosphere Edition” และกิจกรรม RACING DNA TEST DRIVE EVENT เพื่อถ่ายทอด DNA ความแรงจากสนามแข่งสู่ถนนจริง R3 AUTOSPHERE กำหนดจัดกิจกรรม RACING DNA TEST DRIVE EVENT ระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ โชว์รูมและศูนย์บริการ Honda พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ พบกับทัพรถยนต์โชว์ไฮไลต์ที่สะท้อน DNA ความสปอร์ตอย่างเต็มขั้น:
Honda e:N2 Special Edition: ยลโฉม SUV ไฟฟ้า 100% ดีไซน์สปอร์ต Fastback ผสานความพรีเมียมและนวัตกรรมแห่งอนาคต ตกแต่งพิเศษโดย R3 Autosphere เป็นครั้งแรก
New Honda Civic: ปลุกอะดรีนาลีนในทุกจังหวะความเร็ว สัมผัสความสปอร์ตพรีเมียมเร้าใจในทุกมิติ
Honda City: ลุคใหม่สไตล์สปอร์ต เติมเต็มความสนุก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่
Honda HR-V MUGEN: ยกระดับความสปอร์ตเข้มเต็มอารมณ์ ด้วยชุดแต่ง MUGEN แท้รอบคัน
กิจกรรมไฮไลต์และสิทธิพิเศษภายในงาน:
First Exclusive Preview: ร่วมชมและถ่ายภาพกับ Honda e:N2 เวอร์ชันตกแต่งพิเศษ จาก R3 Autosphere ก่อนใคร
Racing Simulator Experience: สัมผัสอารมณ์การขับขี่จำลองเสมือนอยู่บนสนามแข่งจริงด้วยระบบจำลองระดับมืออาชีพ
Test Drive Experience: ทดลองขับรถยนต์ Honda หลากหลายรุ่น เพื่อสัมผัสสมรรถนะและเทคโนโลยีการขับขี่ในบรรยากาศสปอร์ต
Exclusive Privileges & Promotions:
- สิทธิ์ทดลองขับ: ผู้เข้าร่วมทดลองขับรถยนต์ Honda ทุกรุ่น รับฟรี R3 Velocity Tumbler แก้วน้ำพกพาดีไซน์พรีเมียม
- สิทธิ์จองรถยนต์: ลูกค้าที่จองรถยนต์ภายในงาน รับทันที ร่ม Type R Limited Edition (จำนวนจำกัด) พร้อมรับสิทธิ์ข้อเสนอ/โปรโมชันสุดพิเศษแห่งปี