Deepal S05 รุ่นใหม่เปิดตัวในจีน วิ่งไกลสุด 620 กม. เพิ่ม LiDAR ราคาเริ่ม 5.4 แสนบาท

Deepal แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าในเครือ Changan Automobile เปิดตัว Deepal S05 รุ่นปรับปรุงใหม่ (Higher-end versions) อย่างเป็นทางการในจีนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2026 โดยยังคงเป็น SUV ไฟฟ้า 100% แต่เพิ่มเทคโนโลยีช่วยขับในรุ่นสูง พร้อมแบ่งทางเลือกตามระยะทางวิ่ง 520 และ 620 กม. ตามมาตรฐาน CLTC
Deepal S05 ใหม่มีทั้งหมด 5 รุ่นย่อย ราคาปกติอยู่ระหว่าง 119,900–151,900 หยวน แต่ในช่วงเปิดตัวมีราคาพิเศษ 115,900–144,900 หยวน หรือประมาณ 540,000–680,000 บาท ลดลงจากราคาปกติ 4,000–7,000 หยวน
ตัวถัง 4.62 เมตร พร้อม Frunk 159 ลิตร
Deepal S05 เป็น SUV ไฟฟ้าที่มีความยาวตัวถัง 4.62 เมตร และฐานล้อ 2.88 เมตร โดยมีพื้นที่เก็บสัมภาระทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
สเปกตัวถังประกอบด้วย
- ยาว 4,620 มม.
- กว้าง 1,900 มม.
- สูง 1,600 มม.
- ฐานล้อ 2,880 มม.
- พื้นที่เก็บสัมภาระท้าย 492 ลิตร
- Frunk ด้านหน้า 159 ลิตร
- มอเตอร์หลัง 268 แรงม้า วิ่งไกลสุด 620 กม.
S05 รุ่นใหม่นี้จำหน่ายเฉพาะระบบไฟฟ้า 100% ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวติดตั้งด้านหลัง ให้กำลังสูงสุด 200 kW หรือ 268 แรงม้า และสามารถเร่ง 0–100 กม./ชม. ได้ใน 6.28 วินาที
แบตเตอรี่มีให้เลือก 2 ขนาด โดยทั้งคู่ผลิตโดย CATL
- แบตเตอรี่ 56.12 kWh ระยะทาง 520 กม. (CLTC)
- แบตเตอรี่ 68.82 kWh ระยะทาง 620 กม. (CLTC)
ทุกรุ่นรองรับระบบชาร์จเร็ว 3C สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 30–80% ได้ภายในไม่เกิน 15 นาที
รุ่นสูงได้ LiDAR พร้อมชิปช่วยขับ 256 TOPS
ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ S05 รุ่นใหม่อยู่ในรุ่นสูงสุดของทั้งรุ่นระยะทาง 520 และ 620 กม. ซึ่งได้รับ LiDAR แบบ 128 ช่องสัญญาณจาก Hesai ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์อื่นอีก 26 ตัว
ระบบประมวลผลใช้ชิป Horizon Robotics J6M จำนวน 2 ตัว ให้กำลังประมวลผลรวม 256 TOPS รองรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ทั้ง ในเมือง ทางหลวง และระบบช่วยจอดรถ
อย่างไรก็ตาม LiDAR ไม่ได้ติดตั้งเป็นมาตรฐานใน S05 ทุกรุ่น แต่มีเฉพาะ รุ่นสูงสุดของแต่ละกลุ่มระยะทาง เท่านั้น
ราคาเริ่มประมาณ 5.4 แสนบาทในจีน
Deepal แบ่ง S05 ใหม่ออกเป็น 2 กลุ่มหลักตามระยะทางวิ่ง โดยราคาพิเศษช่วงเปิดตัวมีดังนี้
S05 ระยะทาง 520 กม.
- 115,900 หยวน หรือประมาณ 540,000 บาท
- 122,900 หยวน หรือประมาณ 570,000 บาท
- 134,900 หยวน หรือประมาณ 630,000 บาท
S05 ระยะทาง 620 กม.
- 132,900 หยวน หรือประมาณ 620,000 บาท
- 144,900 หยวน หรือประมาณ 680,000 บาท
*ราคาเงินบาทเป็นการแปลงโดยประมาณจากราคาจำหน่ายในจีน และไม่ใช่ราคาสำหรับประเทศไทย
Deepal เปิดตัว S05 รุ่นแรกในเดือนตุลาคม 2024 ขณะที่รุ่นปรับปรุงปี 2026 ยังคงขนาดและรูปแบบของ SUV ไฟฟ้าเดิม แต่เพิ่มทางเลือกด้านระยะทาง พร้อมยกระดับฮาร์ดแวร์ระบบช่วยขับในรุ่นสูงด้วย LiDAR และชิปประมวลผลคู่ โดยยังรักษาราคาเริ่มต้นในจีนไว้ใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้า
ที่มา: CnEVPost