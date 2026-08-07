MG ปรับกลยุทธ์รับยอดขายพุ่ง กระบะมีสิทธิ์กลับมา

MG ปรับกลยุทธ์รับตลาดเติบโต รถNEVขาขึ้น ครองส่วนแบ่งเกิน 50% ทำโชว์รูมรูปแบบใหม่ เพิ่มสิทธิพิเศษ ระบุ MG Urban ขายดีเกินคาด
นายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลาดรถยนต์ไทยช่วงครึ่งปีแรกมียอดจดทะเบียน 374,424 คัน เติบโตขึ้น 16% โดย MG มียอดจดทะเบียน 16,920 คัน เติบโต 67% ครองสัดส่วนทางการตลาด 4.52%
ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ปรับเป้าขายของปีนี้เป็น 36,000 คัน ซึ่งรถ NEV เติบโตเร็วมาก ครองสัดส่วนของยอดขายทั้งตลาด 54.6% มากกว่ารถสันดาปภายใน และคาดว่ายอดขาย NEV จะดีขึ้นเรื่อยๆ และถ้าดูเฉพาะ BEV เติบโตถึง 2
7%
"ยอด MG Urban ส่งมอบแล้ว 1,600 คัน มี Back order 40-45 วัน ส่วน รถกระบะ ยังดูอยู่ มีโอกาสกลับมาทำตลาดได้ ขึ้นกับจังหวะ ตามกลยุทธ์ใหม่ ทำเพื่อเมืองไทย เหมาะกับคนไทย โดยใช้ 3แกนหลัก Global innovation, Thai Passion, Value choices
ด้านการขยายเครือข่าย ปัจจุบันมี 126 ดีลเลอร์ ปีนี้จะเพิ่มเป็น 130 ดีลเลอร์ พร้อมปรับรูปแบบโชว์รูมจาก 4 รูปแบบจะเหลือ รูปแบบเดียว ภายใน 2 ปี
ทั้งนี้ได้เปิด MG IM privilege คอมมูนิตี้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า IM6, IM5, Maxus7 และ Maxus9 ซึ่งได้สิทธิ์ premium lane ในโชว์รูม และส่วนลดพิเศษจากพาร์ทเนอร์ต่างๆ ที่จะตามมาในอนาคต
นายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลาดรถยนต์ไทยช่วงครึ่งปีแรกมียอดจดทะเบียน 374,424 คัน เติบโตขึ้น 16% โดย MG มียอดจดทะเบียน 16,920 คัน เติบโต 67% ครองสัดส่วนทางการตลาด 4.52%
ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ปรับเป้าขายของปีนี้เป็น 36,000 คัน ซึ่งรถ NEV เติบโตเร็วมาก ครองสัดส่วนของยอดขายทั้งตลาด 54.6% มากกว่ารถสันดาปภายใน และคาดว่ายอดขาย NEV จะดีขึ้นเรื่อยๆ และถ้าดูเฉพาะ BEV เติบโตถึง 2
7%
"ยอด MG Urban ส่งมอบแล้ว 1,600 คัน มี Back order 40-45 วัน ส่วน รถกระบะ ยังดูอยู่ มีโอกาสกลับมาทำตลาดได้ ขึ้นกับจังหวะ ตามกลยุทธ์ใหม่ ทำเพื่อเมืองไทย เหมาะกับคนไทย โดยใช้ 3แกนหลัก Global innovation, Thai Passion, Value choices
ด้านการขยายเครือข่าย ปัจจุบันมี 126 ดีลเลอร์ ปีนี้จะเพิ่มเป็น 130 ดีลเลอร์ พร้อมปรับรูปแบบโชว์รูมจาก 4 รูปแบบจะเหลือ รูปแบบเดียว ภายใน 2 ปี
ทั้งนี้ได้เปิด MG IM privilege คอมมูนิตี้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า IM6, IM5, Maxus7 และ Maxus9 ซึ่งได้สิทธิ์ premium lane ในโชว์รูม และส่วนลดพิเศษจากพาร์ทเนอร์ต่างๆ ที่จะตามมาในอนาคต