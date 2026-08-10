BMW i3 กระแสแรงเกินคาด เร่งเพิ่มกำลังผลิต หลังเปิดรับออร์เดอร์เร็วกว่ากำหนด

BMW กำลัง เร่งเพิ่มกำลังการผลิต i3 รถซีดานไฟฟ้ารุ่นใหม่ หลังได้รับความสนใจสูงกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ โดยก่อนหน้านี้ BMW ตัดสินใจเปิดรับคำสั่งซื้อในเยอรมนีเร็วกว่ากำหนดหลายเดือน และขณะนี้ i3 ได้เข้าสู่สายการผลิตที่โรงงานหลักของ BMW ในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนีแล้ว
i3 ถือเป็นรถรุ่นที่สองบนสถาปัตยกรรม Neue Klasse ต่อจาก iX3 และเป็นหนึ่งในรถรุ่นสำคัญที่ BMW ใช้เทคโนโลยีรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ ทั้งระบบไฟ 800V แบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ และระบบ eDrive Gen6
ความต้องการสูงกว่าคาด เปิดรับออร์เดอร์เร็วกว่ากำหนด
BMW เปิดรับคำสั่งซื้อ i3 ในเยอรมนีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายน ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมหลายเดือน โดย Jochen Goller ผู้บริหารฝ่ายขายของ BMW ระบุว่า i3 ได้รับความต้องการสูงตั้งแต่เริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อก่อนการเปิดตัว
อย่างไรก็ตาม BMW ยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนคำสั่งซื้อของ i3 อย่างเป็นทางการ จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าปัจจุบันมียอดจองแล้วกี่คัน
สิ่งที่เห็นได้ชัดกว่าคือกระแสตอบรับของรถ Neue Klasse รุ่นแรกอย่าง iX3 ซึ่ง BMW เพิ่งผลิตครบ 50,000 คันที่โรงงาน Debrecen ในฮังการี และระบุว่ายอดสั่งซื้อกำลังมุ่งสู่ระดับ 100,000 คัน หลังเริ่มผลิตจำนวนมากได้เพียง 9 เดือน
Goller ระบุว่า Neue Klasse ทั้งสองรุ่นได้รับความนิยมสูง และเป็นเหตุให้ BMW ต้องเร่งการเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานที่เกี่ยวข้อง
i3 รุ่นใหม่ผลิตที่โรงงาน BMW มิวนิก
BMW i3 รุ่นใหม่นี้ ไม่ใช่รถแฮตช์แบ็กไฟฟ้า i3 รุ่นเดิม แต่เป็นรถซีดานไฟฟ้ารุ่นใหม่บนสถาปัตยกรรม Neue Klasse
BMW ยืนยันว่าการผลิต i3 รุ่นจำหน่ายจริงเริ่มขึ้นที่โรงงานมิวนิกในเดือนสิงหาคม 2026 หลังจากโรงงานเริ่มผลิตรถ Pre-Series เพื่อทดสอบสายการผลิตมาตั้งแต่ช่วงต้นปี
โรงงานแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อรองรับ Neue Klasse ทั้งสายการประกอบ ตัวถัง ระบบโลจิสติกส์ และกระบวนการผลิตแบบดิจิทัล โดย BMW มีแผนให้โรงงานมิวนิก ผลิตเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป
แบตเตอรี่ 108.7 kWh วิ่งสูงสุด 912 กม.
จุดเด่นของ i3 อยู่ที่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า BMW eDrive เจเนอเรชันที่ 6 หรือ Gen6 ซึ่งมาพร้อมระบบไฟแรงดันสูง 800V และแบตเตอรี่เซลล์ทรงกระบอกรุ่นใหม่
สำหรับ i3 50 xDrive รายงานระบุสเปกสำคัญไว้ดังนี้
- แบตเตอรี่ 108.7 kWh
- ระยะทางสูงสุด 912 กม. ตามมาตรฐาน WLTP
- รุ่น First Edition วิ่งสูงสุด 906 กม. (WLTP)
- ระบบไฟฟ้า 800V
- รองรับ DC Fast Charging สูงสุด 400 kW
- ชาร์จประมาณ 10 นาที เพิ่มระยะทางได้สูงสุดราว 400 กม. (ตามข้อมูล BMW)
ตัวเลขการชาร์จ 10 นาทีหมายถึง ระยะทางที่เพิ่มขึ้นภายใต้เงื่อนไขการชาร์จที่เหมาะสม ไม่ใช่การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มภายใน 10 นาที
BMW ระบุในข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าเทคโนโลยี eDrive Gen6 ของ Neue Klasse รองรับระยะทางสูงสุดประมาณ 900 กม. และการชาร์จสูงสุด 400 kW ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของสเปก i3 ที่เปิดเผยออกมา
ภายในใหม่ Panoramic Vision ยาวตลอดฐานกระจกหน้า
ห้องโดยสารของ i3 ใช้แนวทางการออกแบบใหม่ของ Neue Klasse โดยหนึ่งในจุดเด่นคือ BMW Panoramic Vision ซึ่งเป็นพื้นที่แสดงข้อมูลแนวยาวบริเวณฐานกระจกหน้า ทำให้ข้อมูลสำคัญอยู่ในระดับสายตาของผู้ขับขี่
แหล่งที่มาระบุว่า Panoramic Vision มีขนาดประมาณ 43 นิ้ว และทำงานร่วมกับหน้าจอ Infotainment แบบลอยตัวตรงกลางขนาด 17.9 นิ้ว
การออกแบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางห้องโดยสาร Neue Klasse ที่ BMW จะนำไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของบริษัทต่อจากนี้
ราคาเยอรมนีเริ่มประมาณ 2.5 ล้านบาท
BMW เปิดรับคำสั่งซื้อ i3 50 xDrive Launch Edition ในเยอรมนีตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ราคาเริ่มต้น 75,340 ยูโร หรือประมาณ 2.8 ล้านบาท
ส่วนรุ่นพื้นฐานมีกำหนดเริ่มจำหน่ายช่วงปลายเดือนกันยายน ราคาเริ่มต้น 65,900 ยูโร หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท โดยราคาเงินบาทเป็นการแปลงค่าเงินโดยประมาณและยังไม่รวมภาษีหากนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
สำหรับสหรัฐอเมริกา BMW i3 50 xDrive รุ่นปี 2027 ถูกระบุว่ามีระยะทางประมาณ 440 ไมล์ หรือราว 708 กม. ตามมาตรฐาน EPA ขณะที่ราคาจำหน่ายในสหรัฐฯ ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ
การตอบรับของ i3 ที่ออกมาครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจาก iX3 ซึ่งเป็น Neue Klasse รุ่นแรก และทำให้ BMW ต้องเร่งเพิ่มกำลังการผลิตรถในตระกูลนี้ ขณะที่ i3 ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของ Neue Klasse ที่โรงงานมิวนิก ก่อนที่โรงงานจะเปลี่ยนไปผลิตรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2027
ที่มา: Electrek และ BMW Group