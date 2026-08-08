BYD เปิดตัว Yangwang U8L รุ่น 4 ที่นั่ง ราคา 6.8 ล้านบาท ตกแต่งทอง 24K พร้อมศิลปะลายภูเขา

BYD เดินหน้าขยายรถระดับหรูภายใต้แบรนด์ Yangwang ด้วยการเปิดตัว U8L รุ่น 4 ที่นั่ง อย่างเป็นทางการในจีนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2026 ราคา 1,458,000 หยวน หรือประมาณ 6.8 ล้านบาท พร้อมเพิ่มทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการความพิเศษด้วยแพ็กเกจตกแต่งภายใน Snowcrest ราคาอีก 300,000 หยวน หรือประมาณ 1.4 ล้านบาท
เมื่อรวมแพ็กเกจดังกล่าว ราคาของรถจะเพิ่มเป็น 1,758,000 หยวน หรือประมาณ 8.2 ล้านบาท โดยจุดเด่นไม่ได้มีเพียงอุปกรณ์ภายในที่มากขึ้น แต่เป็นงานตกแต่งลายภูเขาที่ทำด้วยมือในหลายตำแหน่งของห้องโดยสาร
รุ่น 4 ที่นั่ง เน้นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
U8L รุ่นใหม่นี้พัฒนาต่อยอดจากรุ่น 6 ที่นั่งที่เปิดตัวในจีนเมื่อเดือนกันยายน 2025 โดยลดจำนวนที่นั่งเหลือเพียง 4 ที่นั่งแบบ 2 แถว เพื่อเพิ่มพื้นที่และความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร
ตัวรถมีขนาดใหญ่ โดยมีมิติตัวถังดังนี้
- ยาว 5,400 มม.
- กว้าง 2,049 มม.
- สูง 1,921 มม.
- ฐานล้อ 3,250 มม.
ข้อมูลระบุว่า U8L มีความยาวมากกว่า Cadillac Escalade 17 มม. ขณะที่ฐานล้อที่ยาว 3.25 เมตรถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในสำหรับผู้โดยสาร
เบาะหลัง Zero-Gravity พร้อมนวด 18 จุด
จุดสำคัญของ U8L รุ่น 4 ที่นั่งอยู่ที่พื้นที่ด้านหลัง ซึ่งใช้เบาะแยกอิสระ 2 ตัว คั่นกลางด้วยคอนโซลขนาดใหญ่ ภายในมี หน้าจอ 7 นิ้ว ที่วางแก้ว 2 ตำแหน่ง แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย และช่องเก็บของ
เบาะนั่งรองรับ โหมด Zero-Gravity ที่พักขาปรับไฟฟ้า และระบบนวด 18 จุด พร้อมติดตั้งจอขนาด 21.4 นิ้วบนเพดานสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
ด้านหน้ามาพร้อมมาตรวัดขนาด 23.6 นิ้ว หน้าจอสัมผัสแนวตั้งสำหรับผู้ขับขี่ 12.8 นิ้ว และหน้าจอสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าขนาด 23.6 นิ้ว โดยมีสีห้องโดยสารให้เลือก 4 รูปแบบ ได้แก่ ทอง ม่วง ส้ม และน้ำตาล
แพ็กเกจ Snowcrest เพิ่ม 300,000 หยวน แลกกับงานลายภูเขาทำมือ
สิ่งที่ทำให้ U8L รุ่นนี้ถูกพูดถึงเป็นพิเศษคือ Snowcrest Package ราคา 300,000 หยวน หรือประมาณ 1.4 ล้านบาท ซึ่งมีราคาใกล้เคียงกับ BYD Dolphin รุ่นเริ่มต้นในจีนถึง 3 คัน
แพ็กเกจนี้เพิ่มชุดสีภายในแบบเฉพาะ พร้อม งานศิลปะลายภูเขาที่ทำด้วยมือ กระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของห้องโดยสาร ตั้งแต่คอนโซลกลาง พนักพิงศีรษะ แผงหน้าปัด แผงประตู ไปจนถึงเสาภายในรถ
เมื่อติดตั้ง Snowcrest Package ราคาของ U8L จะเพิ่มจาก 1.458 ล้านหยวนเป็น 1.758 ล้านหยวน หรือประมาณ 8.2 ล้านบาท
การเปรียบเทียบกับ Rolls-Royce ในข่าวต้นทางจึงอยู่ที่ แนวทางการขายงานตกแต่งเฉพาะบุคคลในราคาสูง ไม่ใช่การประกาศจาก BYD ว่า U8L ถูกวางตำแหน่งให้เทียบเท่า Rolls-Royce โดยตรง
4 มอเตอร์ กำลังรวม 1,180 แรงม้า
ด้านขุมพลัง U8L เป็นรถแบบ EREV หรือ รถไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์ช่วยผลิตกระแสไฟ ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ Blade 2.0 ขนาด 56.58 kWh ซึ่งรองรับระบบชาร์จเร็วของ BYD
ระบบขับเคลื่อนใช้ มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว แยกขับเคลื่อนแต่ละล้อ ให้กำลังรวมสูงสุด 880 kW หรือประมาณ 1,180 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 1,280 นิวตันเมตร
รถสามารถเร่ง 0–100 กม./ชม. ภายใน 3.6 วินาที และมีระยะทางวิ่งรวมประมาณ 1,000 กม. ตามข้อมูลในข่าวเปิดตัวครั้งนี้
นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบกันสะเทือนไฮดรอลิก DiSus-P เบรกคาร์บอนเซรามิก และอีกหนึ่งรายละเอียดที่สะท้อนการวางตำแหน่งของรถคือ ตราสัญลักษณ์ด้านหน้าทำจากทองคำแท้ 24K
Yangwang เพิ่มทางเลือกในตลาดรถหรูของ BYD
Yangwang เปิดตัว U8L รุ่น 6 ที่นั่งในจีนเมื่อเดือนกันยายน 2025 ในราคา 1.28 ล้านหยวน ก่อนเพิ่มรุ่น 4 ที่นั่งที่เน้นพื้นที่ภายในและการปรับแต่งเฉพาะบุคคลมากขึ้นในครั้งนี้
โดยข้อมูลระบุว่า U8L มียอดขายในจีน 831 คัน ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2026
สิ่งที่แตกต่างของ U8L รุ่น 4 ที่นั่งจึงอยู่ที่การเพิ่มระดับความหรูจากตัวรถเดิม ทั้งการลดจำนวนที่นั่งเพื่อเพิ่มพื้นที่ผู้โดยสาร การใช้ตราสัญลักษณ์ทองคำ 24K และการเปิดแพ็กเกจตกแต่งด้วยงานศิลปะทำมือ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มเงินอีก 300,000 หยวน เพื่อสร้างห้องโดยสารที่แตกต่างจากรุ่นมาตรฐานได้
ที่มา: CarNewsChina