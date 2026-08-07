Honda ฟันธงตลาดสองล้อฟื้นตัวแตะ 1.77 ล้านคัน วางเป้าขาย 1.43 ล้านคัน เปิดตัวใหม่ 4 รุ่นรวด

ไทยฮอนด้า ฟันธงตลาดสองล้อเติบโตยอด 1.73-1.77 ล้านคัน วางเป้าฮอนด้าขาย 1.40-1.43 ล้านคัน ยันไทยยังเป็นฐานผลิต UC3 พร้อมเปิดตัวรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นใหม่ 4 รุ่น นำโดย New Honda Click160 และ New Honda PCX160 ที่ร่วมตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Honda 160 Series ควบคู่กับ New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition และ New Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition
มาซายูกิ ฮามามัตสึ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2026 ตลาดรถจักรยานยนต์จะยังคงเผชิญกับความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค แต่ด้วยแรงสนับสนุนและความไว้วางใจที่ทุกท่านมีให้กับไทยฮอนด้าเสมอมา ทำให้ไทยฮอนด้ายังคงรักษาความเป็นผู้นำของตลาดได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตคิดเป็น 102% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2025
สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าตลาดรวมตลอดทั้งปีจะอยู่ประมาณ 1.73–1.77 ล้านคัน โดยตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายของฮอนด้าไว้ที่ 1.40–1.43 ล้านคัน
ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในตลาดและฐานการผลิตที่สำคัญของฮอนด้าในระดับโลก ไทยฮอนด้าจึงพร้อมเดินหน้าลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น UC3 ต่อไป มิได้มีการย้ายฐานการผลิตแต่อย่างใด พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
อนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ไทยฮอนด้าได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่รวม 4 รุ่นพร้อมกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งกลุ่ม Premium A.T. , Sport A.T. และ Lifestyle โดยยังคงเดินหน้าพัฒนาทั้งรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์สันดาป
ในส่วนของรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์สันดาป ฮอนด้ายังคงเดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่งของ Honda 160 Series ผ่าน New Honda Click160 สปอร์ตเอ.ที. ดีไซน์ใหม่ และ New Honda PCX160 พรีเมียมเอ.ที. เฉดสีใหม่ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในเซกเมนต์ดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังเพิ่มสีสันให้กับตลาดรถจักรยานยนต์แฟชั่นเอ.ที. ด้วย New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition จำนวนจำกัด 2,000 คันเท่านั้น และ New Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition ที่นำเสน่ห์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นยุค 80s มาสร้างสรรค์เป็นรถลิมิเต็ดอิดิชัน จำนวนจำกัด 500 คันเท่านั้น
หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือ New Honda Click160 ภายใต้คอนเซปต์ "Click อย่างผู้นำ จ่าฝูงทุกเส้นทาง" ตัวจริงสายสปอร์ตแห่ง Honda 160 Series ที่มอบความคล่องตัวและแรงเร้าใจในทุกการขับขี่ โดยได้รับการยกระดับดีไซน์ให้โฉบเฉี่ยวและคล่องตัวยิ่งขึ้น โดดเด่นด้วยลวดลาย Forged Composite Carbon และ New Soft Emblem Click สี Hologram เสริมความพรีเมียมสปอร์ต ตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองและการใช้งานในชีวิตประจำวัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ eSP+ 4 วาล์ว ขนาด 157 ซีซี ให้สมรรถนะที่สนุก เร่งได้ดั่งใจ เสริมความมั่นใจด้วยระบบ ABS ที่ล้อหน้า และ Disc Brake ดิสก์เบรกหน้า-หลัง ระบบไฟ Full LED Lighting, หน้าจอ Full Digital Speedometer, Honda SMART Key ที่มาพร้อมฟังก์ชันระบุตำแหน่งรถและป้องกันการโจรกรรม, USB-C Charger, Pop-up Hook และพื้นที่เก็บสัมภาระใต้เบาะขนาด 18 ลิตร โดยมีให้เลือก 4 สีใหม่ ได้แก่ สีเหลือง-ดำ , สีขาว-ดำ, สีดำ, และสีเขียว-ดำ วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 69,900 บาท
นอกจากนี้ New Honda Click160 ยังเปิดตัว CLICK160 R Limited Edition รุ่นตกแต่งพิเศษสไตล์สปอร์ตจาก H2C โดดเด่นด้วยโช้กอัพหลัง Profender AIR PLUS รุ่นพรีเมียมล่าสุด ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 500 คัน วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 76,400 บาท รวมถึงมีอุปกรณ์ตกแต่ง H2C ให้เลือกเพิ่มเติมอย่างครบครัน
New Honda PCX160 ตัวจริงแห่งความพรีเมียมของ Honda 160 Series ที่มอบความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ภายใต้คอนเซปต์ "Be The Mark of PRIDE อีกระดับความภูมิใจ สู่ความเชื่อมั่นไม่สิ้นสุด" มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมใน 3 เฉดสีใหม่ ได้แก่ สีเทา-ดำ Matt Guardian Silver สำหรับรุ่น RoadSync Type และสีเขียว-ดำ Vapor Green กับสีน้ำเงิน-ดำ Blue Metallic สำหรับรุ่น Standard Type สะท้อนภาพลักษณ์ที่ความโดดเด่นและสร้างความมั่นใจในทุกเส้นทาง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ eSP+ 4 วาล์ว ขนาด 157 ซีซี มั่นใจด้วยดิสก์เบรกหน้า-หลัง พร้อมระบบ ABS และ Honda Selectable Torque Control (HSTC) ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ พร้อมวางจำหน่ายรวม 6 สี โดยรุ่น RoadSync Type วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 99,900 บาท และรุ่น Standard Type วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 96,000 บาท
ไทยฮอนด้าเติมสีสันให้ตลาดรถจักรยานยนต์ไลฟ์สไตล์ด้วย New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition ผลงานคอลแลบครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างไทยฮอนด้า และ Disney & Pixar ที่พา BUZZ LIGHTYEAR คาแรกเตอร์ระดับไอคอนจากภาพยนตร์แอนิเมชัน Toy Story ซึ่งครองใจแฟน ๆ ทั่วโลกมายาวนานกว่า 30 ปี ออกเดินทางครั้งใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “Beyond The New High สู่สไตล์ใหม่ อันไกลโพ้น” ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของ BUZZ LIGHTYEAR ลงบนรถจักรยานยนต์
ดีไซน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างกลมกลืน ตั้งแต่ตัวรถโทนสีขาว เขียว และม่วงที่ชวนให้นึกถึงชุด Space Suit พร้อมรายละเอียดเฉพาะที่แฟนตัวจริงจดจำได้ทันที อาทิ Classic LED Headlight ดีไซน์ครอบไฟหน้าและเรือนไมล์สีม่วง โดดเด่น มีสไตล์, Space Ranger Icon ไอคอนเอกลักษณ์ประจำหน่วยสำรวจจักรวาล, Buzz Space Soft Emblem ปุ่มสามสี เหมือนชุดอวกาศของ BUZZ LIGHTYEAR, Buzz Red Soft Emblem ปุ่มสีแดงตรงหน้าอกซ้าย BUZZ LIGHTYEAR, Andy Signature สติกเกอร์ลายเซ็นใต้เท้า BUZZ LIGHTYEAR, BUZZ LIGHTYEAR Aluminium Floor Mat แผ่นรองเท้าดีไซน์พิเศษ ลวดลายปั๊มนูนรูปยานอวกาศ, Toy Story Soft Emblem สัญลักษณ์โลโก้ลิขสิทธิ์จาก Disney & Pixar, Space Ranger License Plate กรอบป้ายทะเบียนดีไซน์ลิมิเต็ด รวมถึง Running Number Sticker ตั้งแต่คันที่ 1 ถึง 2,000 ตอกย้ำความเป็นลิมิเต็ดอิดิชันสำหรับแฟน Disney & Pixar รวมถึงนักสะสมโดยเฉพาะ
ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คัน วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 74,900 บาท
อีกหนึ่งรุ่นพิเศษที่เปิดตัวในครั้งนี้คือ New Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition ที่ออกแบบพิเศษสำหรับผู้ที่หลงใหลในเจแปนวินเทจ ถ่ายทอดเสน่ห์ของ Tokyo Vibes ยุค 80s ให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้ง ผ่านการดีไซน์เฉดสี ลายเส้น และชุดแต่งพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากป๊อปอาร์ตญี่ปุ่น ชวนให้ผู้ขับขี่ได้ย้อนกลับไปสัมผัสสีสันและบรรยากาศแบบซิตี้ป๊อปอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นยุค 80s มาพร้อม Light Brown Wind Shield บังลมหน้าสั้นดีไซน์ใหม่ เติมความวินเทจในทุกเส้นทาง, Tokyo 80s Body Sticker เรซินสติกเกอร์ลาย Tokyo 80s ด้วยดีไซน์และโทนสีสไตล์ป๊อปอาร์ตญี่ปุ่น, Chrome Body Protector & Front Carrier กันลายและตะแกรงหน้าสีโครเมียม, Tokyo 80s Classic Helmet หมวกกันน็อกทรงคลาสสิกเฉดสีเดียวกับตัวรถ และ Tokyo 80s Jacket ลายพิเศษที่ออกแบบมาให้แมตช์กับตัวรถอย่างลงตัว เติมเต็มแฟชั่นญี่ปุ่นยุค 80s ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดย Super Cub Tokyo 80s Limited Edition ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 500 คัน มาพร้อมตัวรถ โทนสีขาว-เหลือง วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 54,000 บาท
ภายใต้ทิศทาง "Move Up to Future Ahead" ไทยฮอนด้าพร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัวรถจักรยานยนต์ทั้ง 4 รุ่นในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์ในประเทศไทย ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในตลาดและฐานการผลิตเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของฮอนด้าในระดับโลก
โดยรถจักรยานยนต์ทั้ง 4 รุ่นจะพร้อมวางจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ Honda Wing Center ใกล้บ้าน
มาซายูกิ ฮามามัตสึ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2026 ตลาดรถจักรยานยนต์จะยังคงเผชิญกับความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค แต่ด้วยแรงสนับสนุนและความไว้วางใจที่ทุกท่านมีให้กับไทยฮอนด้าเสมอมา ทำให้ไทยฮอนด้ายังคงรักษาความเป็นผู้นำของตลาดได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตคิดเป็น 102% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2025
สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าตลาดรวมตลอดทั้งปีจะอยู่ประมาณ 1.73–1.77 ล้านคัน โดยตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายของฮอนด้าไว้ที่ 1.40–1.43 ล้านคัน
ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในตลาดและฐานการผลิตที่สำคัญของฮอนด้าในระดับโลก ไทยฮอนด้าจึงพร้อมเดินหน้าลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น UC3 ต่อไป มิได้มีการย้ายฐานการผลิตแต่อย่างใด พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
อนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ไทยฮอนด้าได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่รวม 4 รุ่นพร้อมกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งกลุ่ม Premium A.T. , Sport A.T. และ Lifestyle โดยยังคงเดินหน้าพัฒนาทั้งรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์สันดาป
ในส่วนของรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์สันดาป ฮอนด้ายังคงเดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่งของ Honda 160 Series ผ่าน New Honda Click160 สปอร์ตเอ.ที. ดีไซน์ใหม่ และ New Honda PCX160 พรีเมียมเอ.ที. เฉดสีใหม่ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในเซกเมนต์ดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังเพิ่มสีสันให้กับตลาดรถจักรยานยนต์แฟชั่นเอ.ที. ด้วย New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition จำนวนจำกัด 2,000 คันเท่านั้น และ New Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition ที่นำเสน่ห์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นยุค 80s มาสร้างสรรค์เป็นรถลิมิเต็ดอิดิชัน จำนวนจำกัด 500 คันเท่านั้น
หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือ New Honda Click160 ภายใต้คอนเซปต์ "Click อย่างผู้นำ จ่าฝูงทุกเส้นทาง" ตัวจริงสายสปอร์ตแห่ง Honda 160 Series ที่มอบความคล่องตัวและแรงเร้าใจในทุกการขับขี่ โดยได้รับการยกระดับดีไซน์ให้โฉบเฉี่ยวและคล่องตัวยิ่งขึ้น โดดเด่นด้วยลวดลาย Forged Composite Carbon และ New Soft Emblem Click สี Hologram เสริมความพรีเมียมสปอร์ต ตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองและการใช้งานในชีวิตประจำวัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ eSP+ 4 วาล์ว ขนาด 157 ซีซี ให้สมรรถนะที่สนุก เร่งได้ดั่งใจ เสริมความมั่นใจด้วยระบบ ABS ที่ล้อหน้า และ Disc Brake ดิสก์เบรกหน้า-หลัง ระบบไฟ Full LED Lighting, หน้าจอ Full Digital Speedometer, Honda SMART Key ที่มาพร้อมฟังก์ชันระบุตำแหน่งรถและป้องกันการโจรกรรม, USB-C Charger, Pop-up Hook และพื้นที่เก็บสัมภาระใต้เบาะขนาด 18 ลิตร โดยมีให้เลือก 4 สีใหม่ ได้แก่ สีเหลือง-ดำ , สีขาว-ดำ, สีดำ, และสีเขียว-ดำ วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 69,900 บาท
นอกจากนี้ New Honda Click160 ยังเปิดตัว CLICK160 R Limited Edition รุ่นตกแต่งพิเศษสไตล์สปอร์ตจาก H2C โดดเด่นด้วยโช้กอัพหลัง Profender AIR PLUS รุ่นพรีเมียมล่าสุด ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 500 คัน วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 76,400 บาท รวมถึงมีอุปกรณ์ตกแต่ง H2C ให้เลือกเพิ่มเติมอย่างครบครัน
New Honda PCX160 ตัวจริงแห่งความพรีเมียมของ Honda 160 Series ที่มอบความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ภายใต้คอนเซปต์ "Be The Mark of PRIDE อีกระดับความภูมิใจ สู่ความเชื่อมั่นไม่สิ้นสุด" มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมใน 3 เฉดสีใหม่ ได้แก่ สีเทา-ดำ Matt Guardian Silver สำหรับรุ่น RoadSync Type และสีเขียว-ดำ Vapor Green กับสีน้ำเงิน-ดำ Blue Metallic สำหรับรุ่น Standard Type สะท้อนภาพลักษณ์ที่ความโดดเด่นและสร้างความมั่นใจในทุกเส้นทาง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ eSP+ 4 วาล์ว ขนาด 157 ซีซี มั่นใจด้วยดิสก์เบรกหน้า-หลัง พร้อมระบบ ABS และ Honda Selectable Torque Control (HSTC) ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ พร้อมวางจำหน่ายรวม 6 สี โดยรุ่น RoadSync Type วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 99,900 บาท และรุ่น Standard Type วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 96,000 บาท
ไทยฮอนด้าเติมสีสันให้ตลาดรถจักรยานยนต์ไลฟ์สไตล์ด้วย New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition ผลงานคอลแลบครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างไทยฮอนด้า และ Disney & Pixar ที่พา BUZZ LIGHTYEAR คาแรกเตอร์ระดับไอคอนจากภาพยนตร์แอนิเมชัน Toy Story ซึ่งครองใจแฟน ๆ ทั่วโลกมายาวนานกว่า 30 ปี ออกเดินทางครั้งใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “Beyond The New High สู่สไตล์ใหม่ อันไกลโพ้น” ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของ BUZZ LIGHTYEAR ลงบนรถจักรยานยนต์
ดีไซน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างกลมกลืน ตั้งแต่ตัวรถโทนสีขาว เขียว และม่วงที่ชวนให้นึกถึงชุด Space Suit พร้อมรายละเอียดเฉพาะที่แฟนตัวจริงจดจำได้ทันที อาทิ Classic LED Headlight ดีไซน์ครอบไฟหน้าและเรือนไมล์สีม่วง โดดเด่น มีสไตล์, Space Ranger Icon ไอคอนเอกลักษณ์ประจำหน่วยสำรวจจักรวาล, Buzz Space Soft Emblem ปุ่มสามสี เหมือนชุดอวกาศของ BUZZ LIGHTYEAR, Buzz Red Soft Emblem ปุ่มสีแดงตรงหน้าอกซ้าย BUZZ LIGHTYEAR, Andy Signature สติกเกอร์ลายเซ็นใต้เท้า BUZZ LIGHTYEAR, BUZZ LIGHTYEAR Aluminium Floor Mat แผ่นรองเท้าดีไซน์พิเศษ ลวดลายปั๊มนูนรูปยานอวกาศ, Toy Story Soft Emblem สัญลักษณ์โลโก้ลิขสิทธิ์จาก Disney & Pixar, Space Ranger License Plate กรอบป้ายทะเบียนดีไซน์ลิมิเต็ด รวมถึง Running Number Sticker ตั้งแต่คันที่ 1 ถึง 2,000 ตอกย้ำความเป็นลิมิเต็ดอิดิชันสำหรับแฟน Disney & Pixar รวมถึงนักสะสมโดยเฉพาะ
ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คัน วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 74,900 บาท
อีกหนึ่งรุ่นพิเศษที่เปิดตัวในครั้งนี้คือ New Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition ที่ออกแบบพิเศษสำหรับผู้ที่หลงใหลในเจแปนวินเทจ ถ่ายทอดเสน่ห์ของ Tokyo Vibes ยุค 80s ให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้ง ผ่านการดีไซน์เฉดสี ลายเส้น และชุดแต่งพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากป๊อปอาร์ตญี่ปุ่น ชวนให้ผู้ขับขี่ได้ย้อนกลับไปสัมผัสสีสันและบรรยากาศแบบซิตี้ป๊อปอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นยุค 80s มาพร้อม Light Brown Wind Shield บังลมหน้าสั้นดีไซน์ใหม่ เติมความวินเทจในทุกเส้นทาง, Tokyo 80s Body Sticker เรซินสติกเกอร์ลาย Tokyo 80s ด้วยดีไซน์และโทนสีสไตล์ป๊อปอาร์ตญี่ปุ่น, Chrome Body Protector & Front Carrier กันลายและตะแกรงหน้าสีโครเมียม, Tokyo 80s Classic Helmet หมวกกันน็อกทรงคลาสสิกเฉดสีเดียวกับตัวรถ และ Tokyo 80s Jacket ลายพิเศษที่ออกแบบมาให้แมตช์กับตัวรถอย่างลงตัว เติมเต็มแฟชั่นญี่ปุ่นยุค 80s ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดย Super Cub Tokyo 80s Limited Edition ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 500 คัน มาพร้อมตัวรถ โทนสีขาว-เหลือง วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 54,000 บาท
ภายใต้ทิศทาง "Move Up to Future Ahead" ไทยฮอนด้าพร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัวรถจักรยานยนต์ทั้ง 4 รุ่นในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์ในประเทศไทย ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในตลาดและฐานการผลิตเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของฮอนด้าในระดับโลก
โดยรถจักรยานยนต์ทั้ง 4 รุ่นจะพร้อมวางจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ Honda Wing Center ใกล้บ้าน