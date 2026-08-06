Huawei Maextro ท้าชน Toyota Alphard จัดเต็มความหรูพร้อมเครื่องชงเอสเปรสโซในรถ

Maextro แบรนด์รถยนต์ระดับหรูภายใต้เครือข่าย HIMA ของ Huawei เปิดตัว V800 รถ MPV หรูขนาดใหญ่ 7 ที่นั่ง อย่างเป็นทางการในจีน พร้อม V680 รุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า โดย V800 มีราคาเริ่มต้น 766,000 หยวน และรุ่นสูงสุดทะลุ 1 ล้านหยวน วางตำแหน่งในตลาด MPV ระดับหรูที่มี Toyota Alphard และ Lexus LM เป็นคู่แข่งสำคัญในจีน
กระแสตอบรับช่วงแรกค่อนข้างสูง Richard Yu กรรมการบริหารของ Huawei ระบุว่า V680 และ V800 ได้รับคำสั่งซื้ออย่างเป็นทางการรวม 2,115 คันภายใน 1 ชั่วโมงหลังเปิดตัว หลังจากก่อนหน้านี้มียอดจองล่วงหน้ามากกว่า 10,000 คันในช่วง 23 วัน โดยประมาณ 80% เป็นรุ่น V800
ตัวถังยาวเกือบ 5.5 เมตร ใหญ่กว่า Toyota Alphard
V800 เป็น MPV แบบ 5 ประตู 7 ที่นั่ง ตัวรถมีความยาว 5,495 มม. หรือยาวกว่า Toyota Alphard 490 มม. และมีฐานล้อยาวกว่า 430 มม. ขณะที่น้ำหนักรถในรุ่นท็อปอยู่ที่ 3,190 กก.
สเปกตัวถัง V800
- ยาว 5,495 มม.
- กว้าง 2,006 มม.
- สูง 1,850 มม.
- ฐานล้อ 3,430 มม.
- รองรับ 7 ที่นั่ง
ส่วน V680 มีขนาดเล็กลง โดยมีความยาว 5,320 มม. และฐานล้อ 3,290 มม. แต่ยังคงเป็นรถ 7 ที่นั่งเช่นเดียวกัน
EREV มอเตอร์คู่ 523 แรงม้า วิ่งรวมสูงสุด 1,335 กม.
V800 ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ EREV หรือรถไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์ช่วยผลิตกระแสไฟ มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 เทอร์โบ และมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้กำลังรวม 390 kW หรือประมาณ 523 แรงม้า
แบตเตอรี่เป็นแบบ NMC จาก CATL ขนาด 65 kWh รองรับการชาร์จ 6C และทำงานบนระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 800V
เมื่อใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว รถสามารถวิ่งได้สูงสุด 340 กม. ตามมาตรฐาน CLTC และเมื่อชาร์จแบตเตอรี่พร้อมเติมน้ำมันเต็มถัง จะมีระยะทางรวมสูงสุด 1,335 กม.
รถยาว 5.5 เมตร แต่รัศมีวงเลี้ยวเพียง 5.4 เมตร
แม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ แต่ V800 ใช้ ระบบ Steer-by-Wire และระบบเลี้ยวล้อหลังได้สูงสุด 12 องศา ทำให้มีรัศมีวงเลี้ยวเพียง 5.4 เมตร
ระบบเลี้ยวล้อหลังยังช่วยให้รถสามารถเคลื่อนตัวเฉียงแบบ Crab Walking เพื่อเพิ่มความคล่องตัวเมื่อต้องใช้งานในพื้นที่จำกัด
ภายในเน้นการใช้งานแบบรถผู้บริหาร มาพร้อมเครื่องชงเอสเปรสโซในตัว
Maextro วาง V800 เป็นรถสำหรับการเดินทางแบบมีพนักงานขับรถ เจาะกลุ่ม โรงแรมหรู สายการบิน บริษัทภาพยนตร์ องค์กรกีฬา และบริษัทขนาดใหญ่ ภายในจึงเน้นความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ด้วยเบาะหนัง Nappa ตกแต่งไม้และอะลูมิเนียม พร้อมเบาะแถวสองแบบแยกอิสระ มีระบบทำความร้อน ระบายอากาศ รองรับเอว และนวด 20 จุด
อุปกรณ์สำคัญภายใน ได้แก่
- มาตรวัดดิจิทัล 12.3 นิ้ว และหน้าจอ 17.2 นิ้ว 2 จอ
- จอโปรเจกเตอร์พับเก็บได้ 41.6 นิ้ว
- ระบบเสียง Huawei Sound 41 ลำโพง
- ตู้เย็นและอุ่นอาหาร 8 ลิตร
- โต๊ะพับ หลังคาไฟแบบดวงดาว และม่านบังแดดควบคุมด้วยท่าทาง
รุ่นสูงสุดยังมี เครื่องชงกาแฟในตัว ทำได้ทั้ง Espresso, Americano และชา พร้อมม่านกั้นพื้นที่ผู้โดยสารเป็นออปชัน
เบาะแถวสองเลือกแบบ หมุนได้ 180 องศา ส่วนเบาะแถวสามพับเก็บลงพื้นได้ เพิ่มพื้นที่สัมภาระจาก 758 เป็น 1,926 ลิตร
LiDAR 6 ตัว พร้อม Huawei Qiankun ADS 5
ด้านระบบช่วยขับ V800 ติดตั้ง Huawei Qiankun ADS 5 พร้อมเซ็นเซอร์รวม 40 ตัว ประกอบด้วย LiDAR 6 ตัว กล้อง เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก และเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรแบบ 4D
Maextro ระบุว่าโครงสร้างของรถได้รับการออกแบบให้ รองรับระบบขับขี่อัตโนมัติ Level 3 พร้อมระบบตรวจจับ การประมวลผล แหล่งจ่ายไฟ และระบบเบรกสำรอง อย่างไรก็ตาม การเปิดใช้งาน Level 3 จริงยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแลในจีน
ราคาเริ่มประมาณ 3.5 ล้านบาท
Maextro V800 เปิดตัวในจีน 3 รุ่น
- Premium Edition 766,000 หยวน หรือประมาณ 3.5 ล้านบาท
- Executive Edition 866,000 หยวน หรือประมาณ 4.0 ล้านบาท
- Navigator Edition 1.016 ล้านหยวน หรือประมาณ 4.7 ล้านบาท
ส่วน V680 มีรุ่นเดียว ราคา 648,000 หยวน หรือประมาณ 3.0 ล้านบาท โดยราคาเงินบาทเป็นการแปลงโดยประมาณ ยังไม่รวมภาษีและค่าใช้จ่ายหากนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
V800 ชุดแรกจะเริ่มส่งมอบในจีนช่วงต้นเดือนกันยายน ส่วนรุ่นอื่นของ V800 และ V680 จะทยอยส่งมอบตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไป
Maextro วาง V800 ลงในตลาดเดียวกับ Toyota Alphard และ Lexus LM โดยเน้นกลุ่มรถรับส่งผู้บริหาร โรงแรมหรู สายการบิน และองค์กรขนาดใหญ่ ขณะที่ V680 จะลงมาแข่งขันกับ MPV พรีเมียมอย่าง Li Auto Mega และ Zeekr 009
Maextro เป็นแบรนด์ระดับสูงสุดในกลุ่ม HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) ของ Huawei ซึ่งพัฒนาร่วมกับ JAC ก่อนหน้านี้แบรนด์มีเพียง S800 ซีดานหรู และการเปิดตัว V680 กับ V800 ครั้งนี้ถือเป็นการขยายเข้าสู่ตลาด MPV ระดับพรีเมียมอย่างเต็มตัว
ที่มา: CarNewsChina