อย่าคิดหนี ตำรวจจราจร จัดหนัก เสริมทัพรถใหม่ระดับ Bigbike สายลุย

บก.จร. รับมอบ BMW R 1300 GS และ F 900 GS Adventure รวม 28 คัน พร้อมรับการฝึกอบรม On Road Training ยกระดับทักษะการขับขี่สมรรถนะสูงแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ และหน่วยคฑา บก.จร.
มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป ผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด อย่างเป็นทางการ เดินหน้ายกระดับความร่วมมือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบ BMW R 1300 GS จำนวน 13 คัน ให้แก่กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) นำโดย พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการตำรวจจราจร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติร่วมรับมอบ ซึ่งก่อนหน้าได้มีการส่งมอบ BMW F 900 GS Adventure รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 28 คัน เพื่อนำไปใช้ในภารกิจดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร และให้บริการประชาชน นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความไว้วางใจในมาตรฐานและสมรรถนะระดับโลกของ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด
นอกจากนั้น ทางบริษัทยังจัดโครงการ On Road Training สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ณ แก่งกระจาน เซอร์กิต เพชรบุรี นำรถ BMW F 900 GS Adventure มาฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ควบคุมโดยทีมผู้ฝึกสอนเชี่ยวชาญ ครอบคลุมเทคนิคการเบรก การเข้าโค้ง การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง และการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน พร้อมต่อยอดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยคฑา บก.จร. กับรุ่น BMW R 1300 GS เน้นเทคนิคการขับนำขบวน การควบคุมรถขณะใช้ความเร็วต่ำ และการใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับ
โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการบูรณาการทั้งการส่งมอบรถ และจัดอบรมอย่างครบวงจรในครั้งนี้ สะท้อนถึงพันธกิจของ มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป ในการเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนภารกิจสำคัญของประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
สำหรับราคาของ BMW R 1300 GS เริ่มต้น 1,125,000 บาท และ F 900 GS Adventure ราคา 689,000 บาท
มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป ผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด อย่างเป็นทางการ เดินหน้ายกระดับความร่วมมือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบ BMW R 1300 GS จำนวน 13 คัน ให้แก่กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) นำโดย พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการตำรวจจราจร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติร่วมรับมอบ ซึ่งก่อนหน้าได้มีการส่งมอบ BMW F 900 GS Adventure รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 28 คัน เพื่อนำไปใช้ในภารกิจดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร และให้บริการประชาชน นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความไว้วางใจในมาตรฐานและสมรรถนะระดับโลกของ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด
นอกจากนั้น ทางบริษัทยังจัดโครงการ On Road Training สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ณ แก่งกระจาน เซอร์กิต เพชรบุรี นำรถ BMW F 900 GS Adventure มาฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ควบคุมโดยทีมผู้ฝึกสอนเชี่ยวชาญ ครอบคลุมเทคนิคการเบรก การเข้าโค้ง การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง และการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน พร้อมต่อยอดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยคฑา บก.จร. กับรุ่น BMW R 1300 GS เน้นเทคนิคการขับนำขบวน การควบคุมรถขณะใช้ความเร็วต่ำ และการใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับ
โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการบูรณาการทั้งการส่งมอบรถ และจัดอบรมอย่างครบวงจรในครั้งนี้ สะท้อนถึงพันธกิจของ มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป ในการเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนภารกิจสำคัญของประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
สำหรับราคาของ BMW R 1300 GS เริ่มต้น 1,125,000 บาท และ F 900 GS Adventure ราคา 689,000 บาท