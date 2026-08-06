KIA PV5 Cargo เปิดราคา 1,199,000 บาท นำเข้าเกาหลี เทคโนโลยีแน่น

KIA PV5 Cargo รถยนต์รุ่นแรกของเกียที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะบนแนวคิด Platform Beyond Vehicle (PBV) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะและออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์จุดเด่นคือระบบความปลอดภัยขั้นสูงผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวจาก Euro NCAP
ราคา
- PV5 Cargo 1,199,000 บาท (นำเข้าจากเกาหลีใต้)
* FTA ไทย-เกาหลีใต้ นำเข้ารถไฟฟ้า100% เพื่อการพาณิชย์(รถตู้ทีบ) ภาษีนำเข้า0% และเสียภาษีสรรพสามิตในอัตรา0% เนื่องจากเป็นรถตู้ทึบ (หากเป็นรถไฟฟ้า100% ที่ไม่ใช่รถเพื่อการพาณิชย์จะเสียภาษีนำเข้า40%)
ขนาดตัวถังอย่างเป็นทางการ
- ยาว4,695 มิลลิเมตร
- กว้าง1,895 มิลลิเมตร
- สูง1,899 มิลลิเมตร
- ระยะฐานล้อ2,995 มิลลิเมตร
- ระยะต่ำสุดถึงพื้น143 มิลลิเมตร
- น้ำหนักรถเปล่า1,785 กก.
- รัศมีวงเลี้ยว5.5 เมตร
พื้นที่ในการบรรทุก
- พื้นที่บรรทุก ความจุ4,420 ลิตร
- ยาว2,255 มิลลิเมตร
- กว้าง1,565 มิลลิเมตร
- สูง1,520 มิลลิเมตร
- ระยะความสูงถึงพื้นบรรทุก419
มิลลิเมตร
- ประตูท้าย เปิดแบบแยก กว้าง95-180 องศา
- น้ำหนักบรรทุกสูงสุด790 กก.
ข้อมูลทางเทคนิค
- มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้า
กำลังสูงสุด122 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด250 นิวตันเมตร
-แบตเตอรี่Lithium-ion
NMC จากCATL 400V Technology ขนาดความจุ51.5 kWh
- ระยะทางวิ่งสูงสุด384 กม. (ตามมาตรฐานNEDC)
- อัตราเร่ง0-100 กม./ชม.ในเวลา16.2 วินาที
- ความเร็วสูงสุด135 กม./ชม.
- แพลตฟอร์มE-GMP.S
PBV Platform Beyond Vehicle
- ช่วงล่าง ด้านหน้า อิสระปีกนกคู่Double Wishbone
- ช่วงล่าง ด้านหลัง ทอร์ชั่นบีมCoupled Torsion Beam Axle
การชาร์จไฟ
- กระแสสลับAC รองรับสูงสุด11 kW
- กระแสตรงDC รองรับสูงสุด150 kW
- ชาร์จDC Fast Charging จาก10-80% ภายใน30 นาที
- มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ภายนอก
V2L
อุปกรณ์มาตรฐาน
- ล้อเหล็ก ขนาด16 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ
- ยาง ขนาด215/65 R16
- ไฟหน้าLED
- ไฟDaytime Running Light แบบLED
- ระบบเปิด-ปิด ไฟหน้าแบบอัตโนมัติ
- ไฟท้ายLED
- ไฟตัดหมอกหลังLED
- กระจกมองข้าง ปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า
- ประตูสไลด์ฝั่งซ้าย1 บาน
- ระบบกุญแจSmart KeylessEntry
อุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร
- เบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าสลับหนังสังเคราะห์
- กระจกหน้าต่าง เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
- พวงมาลัยหุ้มด้วยหนัง
- พวงมาลัยปรับได้4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง-เข้า-ออก)
- พวงมาลัยMulti-Function
- สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่
- แป้นPaddle Shift ปรับการทำงานของระบบRegenerative Braking
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- แผงบังแดดคู่หน้า
ระบบความบันเทิง
- มาตรวัดDigital แบบสีTFT LCD ขนาด7.5 นิ้ว
- หน้าจอกลางระบบสัมผัสTouchscreenแบบสีTFT LCD ขนาด12.9 นิ้ว
- รองรับApple CarPlay /Android Auto แบบไร้สายWireless
- ระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายBluetooth
- ช่องชาร์จUSB Type C 3 ตำแหน่ง
- ลำโพง2 ตำแหน่ง
ระบบความปลอดภัย
- ระบบเบรกABS / EBD / BA
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวESC
- ระบบควบคุมการทรงตัวขณะลากจูงTSA
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันHAC
- ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติHighBeam Assist
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันAdaptive Cruise Contro Stop & Go
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนLFA
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนLKA
- ระบบเบรกอัตโนมัติMulti-CollisionBrake
- ระบบป้องกันการชนด้านหน้า ตรวจจับรถคน จักรยานForward Collision Avoidance Assist
- ระบบป้องกันการชนที่แยกจราจรขณะเลี้ยวJunction Assist
- ระบบช่วยจำกัดความเร็วSpeedLimit Assist
- ถุงลมนิรภัย6 ตำแหน่ง
- กล้องมองภาพขณะถอยจอด
- เซนเซอร์กะระยะช่วยจอด ด้านหน้า
- เซนเซอร์กะระยะช่วยจอด ด้านหลัง
สีตัวถังภายนอก มีให้เลือก1 สี
- สีขาวClear White
การรับประกันคุณภาพ
- รับประกันคุณภาพตัวรถWarranty นาน7 ปี หรือ150,000 km.
- รับประกันHigh-VoltageBattery นาน8 ปี หรือ160,000 km.
- ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง นาน7 ปี
ราคา
- PV5 Cargo 1,199,000 บาท (นำเข้าจากเกาหลีใต้)
* FTA ไทย-เกาหลีใต้ นำเข้ารถไฟฟ้า100% เพื่อการพาณิชย์(รถตู้ทีบ) ภาษีนำเข้า0% และเสียภาษีสรรพสามิตในอัตรา0% เนื่องจากเป็นรถตู้ทึบ (หากเป็นรถไฟฟ้า100% ที่ไม่ใช่รถเพื่อการพาณิชย์จะเสียภาษีนำเข้า40%)
ขนาดตัวถังอย่างเป็นทางการ
- ยาว4,695 มิลลิเมตร
- กว้าง1,895 มิลลิเมตร
- สูง1,899 มิลลิเมตร
- ระยะฐานล้อ2,995 มิลลิเมตร
- ระยะต่ำสุดถึงพื้น143 มิลลิเมตร
- น้ำหนักรถเปล่า1,785 กก.
- รัศมีวงเลี้ยว5.5 เมตร
พื้นที่ในการบรรทุก
- พื้นที่บรรทุก ความจุ4,420 ลิตร
- ยาว2,255 มิลลิเมตร
- กว้าง1,565 มิลลิเมตร
- สูง1,520 มิลลิเมตร
- ระยะความสูงถึงพื้นบรรทุก419
มิลลิเมตร
- ประตูท้าย เปิดแบบแยก กว้าง95-180 องศา
- น้ำหนักบรรทุกสูงสุด790 กก.
ข้อมูลทางเทคนิค
- มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้า
กำลังสูงสุด122 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด250 นิวตันเมตร
-แบตเตอรี่Lithium-ion
NMC จากCATL 400V Technology ขนาดความจุ51.5 kWh
- ระยะทางวิ่งสูงสุด384 กม. (ตามมาตรฐานNEDC)
- อัตราเร่ง0-100 กม./ชม.ในเวลา16.2 วินาที
- ความเร็วสูงสุด135 กม./ชม.
- แพลตฟอร์มE-GMP.S
PBV Platform Beyond Vehicle
- ช่วงล่าง ด้านหน้า อิสระปีกนกคู่Double Wishbone
- ช่วงล่าง ด้านหลัง ทอร์ชั่นบีมCoupled Torsion Beam Axle
การชาร์จไฟ
- กระแสสลับAC รองรับสูงสุด11 kW
- กระแสตรงDC รองรับสูงสุด150 kW
- ชาร์จDC Fast Charging จาก10-80% ภายใน30 นาที
- มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ภายนอก
V2L
อุปกรณ์มาตรฐาน
- ล้อเหล็ก ขนาด16 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ
- ยาง ขนาด215/65 R16
- ไฟหน้าLED
- ไฟDaytime Running Light แบบLED
- ระบบเปิด-ปิด ไฟหน้าแบบอัตโนมัติ
- ไฟท้ายLED
- ไฟตัดหมอกหลังLED
- กระจกมองข้าง ปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า
- ประตูสไลด์ฝั่งซ้าย1 บาน
- ระบบกุญแจSmart KeylessEntry
อุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร
- เบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าสลับหนังสังเคราะห์
- กระจกหน้าต่าง เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
- พวงมาลัยหุ้มด้วยหนัง
- พวงมาลัยปรับได้4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง-เข้า-ออก)
- พวงมาลัยMulti-Function
- สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่
- แป้นPaddle Shift ปรับการทำงานของระบบRegenerative Braking
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- แผงบังแดดคู่หน้า
ระบบความบันเทิง
- มาตรวัดDigital แบบสีTFT LCD ขนาด7.5 นิ้ว
- หน้าจอกลางระบบสัมผัสTouchscreenแบบสีTFT LCD ขนาด12.9 นิ้ว
- รองรับApple CarPlay /Android Auto แบบไร้สายWireless
- ระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายBluetooth
- ช่องชาร์จUSB Type C 3 ตำแหน่ง
- ลำโพง2 ตำแหน่ง
ระบบความปลอดภัย
- ระบบเบรกABS / EBD / BA
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวESC
- ระบบควบคุมการทรงตัวขณะลากจูงTSA
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันHAC
- ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติHighBeam Assist
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันAdaptive Cruise Contro Stop & Go
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนLFA
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนLKA
- ระบบเบรกอัตโนมัติMulti-CollisionBrake
- ระบบป้องกันการชนด้านหน้า ตรวจจับรถคน จักรยานForward Collision Avoidance Assist
- ระบบป้องกันการชนที่แยกจราจรขณะเลี้ยวJunction Assist
- ระบบช่วยจำกัดความเร็วSpeedLimit Assist
- ถุงลมนิรภัย6 ตำแหน่ง
- กล้องมองภาพขณะถอยจอด
- เซนเซอร์กะระยะช่วยจอด ด้านหน้า
- เซนเซอร์กะระยะช่วยจอด ด้านหลัง
สีตัวถังภายนอก มีให้เลือก1 สี
- สีขาวClear White
การรับประกันคุณภาพ
- รับประกันคุณภาพตัวรถWarranty นาน7 ปี หรือ150,000 km.
- รับประกันHigh-VoltageBattery นาน8 ปี หรือ160,000 km.
- ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง นาน7 ปี