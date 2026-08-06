MG เปิด MG IM Privilege มอบส่วนลด 2 ร้านสุดแนว REFILL COFFEE และ CHAEBOL SHABU

MG มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ MG IM6, MG IM5, Maxus7 และ Maxus9 ภายใต้โครงการ MG IM Privilege ประเดิม 2 ร้านไลฟ์สไตล์ชื่อดังอย่าง REFILL COFFEE ดื่มด่ำไปกับเมนูกาแฟคุณภาพที่รังสรรค์ได้อย่างลงตัว และ CHAEBOL SHABU ชาบูเกาหลีระดับพรีเมียม ที่ให้เต็มอิ่มกับมื้อพิเศษ พร้อมด้วย SPECIAL MENU ประจำเดือน
CHAEBOL SHABU ร้านชาบูเกาหลีหม้อส่วนตัวระดับพรีเมียมย่านเอกมัย ที่เป็น Thailand’s First Innovative Korean Shabu มี 4 น้ำซุปให้เลือก ได้แก่ ไก่โสมเกาหลี กิมจิเกาหลี โคชูจัง และจาจัง เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง และเนื้อสัตว์เกรดพรีเมียมที่มีให้เลือกหลายหลาย พิเศษสำหรับลูกค้า MG IM รับส่วนลด 10% ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม* พร้อมรับ SPECIAL MENU ประจำเดือนสิงหาคม 2569 “PUMPKIN CROQUETTES”
REFILL COFFEE ร้านกาแฟสไตล์ลอฟต์ที่โดดเด่นด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพ โดยลูกค้า MG IM รับส่วนลด 10% สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนู* ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ REFILL COFFEE ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 4 สาขาทองหล่อ และสาขาขอนแก่น พร้อมแนะนำ SPECIAL MENU ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2569
BAKER STREET ที่หอมละมุนกลิ่นชา ENGLISH BREAKFAST เข้มข้นด้วยกาแฟจากรีฟิลคอฟฟี่ เติมความหวานด้วย BROWN SUGAR และ CINNAMON ก่อนท็อปด้วยโฟมกาแฟเนียนนุ่ม รสชาติกลมกล่อม หอมละมุน
GALA ROSE GOLD หอมหวานด้วย ROSE SYRUB ที่เข้ากับ BLACK CURRANT และ LEMON ได้อย่างลงตัว เพิ่มความสดชื่นด้วยโซดาเพิ่มกลิ่นหอมโดยการท็อปด้วยเลมอน และกุหลาบแห้ง
เมล็ดกาแฟ MAVERICK LIMITED BLEND ที่หอมกลิ่นวานิลลาอ่อน ๆ ผสานความลุ่มลึกของวิสกี้ตามด้วยความหวานนุ่มของคาราเมลปิดท้ายด้วยกลิ่นผลไม้แห้งของ GOLDEN RAISIN
ขณะที่สิทธิพิเศษอื่นๆ จะทยอยตามออกมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ MG IM Privilege
CHAEBOL SHABU ร้านชาบูเกาหลีหม้อส่วนตัวระดับพรีเมียมย่านเอกมัย ที่เป็น Thailand’s First Innovative Korean Shabu มี 4 น้ำซุปให้เลือก ได้แก่ ไก่โสมเกาหลี กิมจิเกาหลี โคชูจัง และจาจัง เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง และเนื้อสัตว์เกรดพรีเมียมที่มีให้เลือกหลายหลาย พิเศษสำหรับลูกค้า MG IM รับส่วนลด 10% ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม* พร้อมรับ SPECIAL MENU ประจำเดือนสิงหาคม 2569 “PUMPKIN CROQUETTES”
REFILL COFFEE ร้านกาแฟสไตล์ลอฟต์ที่โดดเด่นด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพ โดยลูกค้า MG IM รับส่วนลด 10% สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนู* ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ REFILL COFFEE ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 4 สาขาทองหล่อ และสาขาขอนแก่น พร้อมแนะนำ SPECIAL MENU ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2569
BAKER STREET ที่หอมละมุนกลิ่นชา ENGLISH BREAKFAST เข้มข้นด้วยกาแฟจากรีฟิลคอฟฟี่ เติมความหวานด้วย BROWN SUGAR และ CINNAMON ก่อนท็อปด้วยโฟมกาแฟเนียนนุ่ม รสชาติกลมกล่อม หอมละมุน
GALA ROSE GOLD หอมหวานด้วย ROSE SYRUB ที่เข้ากับ BLACK CURRANT และ LEMON ได้อย่างลงตัว เพิ่มความสดชื่นด้วยโซดาเพิ่มกลิ่นหอมโดยการท็อปด้วยเลมอน และกุหลาบแห้ง
เมล็ดกาแฟ MAVERICK LIMITED BLEND ที่หอมกลิ่นวานิลลาอ่อน ๆ ผสานความลุ่มลึกของวิสกี้ตามด้วยความหวานนุ่มของคาราเมลปิดท้ายด้วยกลิ่นผลไม้แห้งของ GOLDEN RAISIN
ขณะที่สิทธิพิเศษอื่นๆ จะทยอยตามออกมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ MG IM Privilege