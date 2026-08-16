smart #2 เปลี่ยนกำแพง 6 เมืองทั่วโลกเป็นสตรีทอาร์ต โปรโมตรถก่อนเปิดตัวจริงตุลาคมนี้

smart เลือกวิธีโปรโมตรถรุ่นใหม่ที่ต่างจากการปล่อยภาพทีเซอร์ทั่วไป ด้วยการนำ smart #2 รถ EV ขนาดเล็ก 2 ที่นั่ง ไปเป็นส่วนหนึ่งของงานสตรีทอาร์ตบนกำแพงตามเมืองใหญ่ทั่วโลก เพื่อค่อย ๆ เผยให้เห็นดีไซน์ของรถ ก่อนเปิดตัวรุ่นผลิตจริงอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2026
ขณะนี้ภาพของ smart #2 ปรากฏแล้วใน เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง บัวโนสไอเรส และเมลเบิร์น และจะตามไปที่เบอร์ลินและปารีส รวมทั้งหมด 6 เมือง
ใช้สตรีทอาร์ตแทนภาพทีเซอร์แบบเดิม
เหตุผลที่ smart เลือกนำรถไปอยู่บนกำแพงกลางเมือง เพราะ #2 ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นรถสำหรับการเดินทางในเมืองโดยเฉพาะ บริษัทจึงต้องการเชื่อมโยงรถรุ่นนี้เข้ากับวัฒนธรรมและพื้นที่ของเมืองตั้งแต่ก่อนเปิดตัว
Kang Yi ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ smart ระบุว่า ภาพเหล่านี้ถูกใช้เป็นทีเซอร์เพื่อสร้างความสนใจก่อนการกลับมาของรถ 2 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบรถที่คนจดจำแบรนด์ smart ได้มากที่สุด
แต่ละเมืองยังใช้ศิลปินที่แตกต่างกัน โดยเซี่ยงไฮ้เป็นผลงานของ Zhu Bin ฮ่องกงโดยกลุ่ม Parents Parents บัวโนสไอเรสโดย Martín Ron และเมลเบิร์นโดย Georgia Laurie
ภาพบนกำแพงเผยหน้าตารถจริงบางส่วน
ผลงานในแต่ละเมืองไม่ได้เป็นเพียงภาพประชาสัมพันธ์ แต่ยังค่อย ๆ เผยรายละเอียดของ smart #2 รุ่นผลิตจริง
โดยเฉพาะภาพที่เมลเบิร์น ซึ่งทำให้เห็นองค์ประกอบของรถค่อนข้างชัด ทั้ง หลังคาและเสาสีดำ มือจับประตู ไฟหน้าทรงโค้งมน ช่องรับอากาศบริเวณกันชนหน้า และล้อแบบ 8 ก้าน
smart ยืนยันว่า #2 ได้รับการออกแบบโดย Mercedes-Benz Global Design Team โดยทีมออกแบบต้องการนำบุคลิกของ smart ForTwo กลับมาตีความใหม่ ขณะที่รถรุ่นผลิตจริงจะยังคงรูปทรงหลักจาก Concept #2 ที่เปิดตัวในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนเมษายน 2026
smart กลับมาทำรถเล็ก 2 ที่นั่งอีกครั้ง
smart #2 ถือเป็นการกลับมาของรถ 2 ประตู 2 ที่นั่งขนาดกะทัดรัด ซึ่งเป็นรูปแบบรถที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์มาตั้งแต่ smart ForTwo
รถถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Electric Compact Architecture หรือ ECA และใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง โดยให้ความสำคัญกับความคล่องตัวสำหรับการใช้งานในเมืองและพื้นที่แคบ
ข้อมูลเบื้องต้นที่มีรายงานออกมาระบุสเปกสำคัญ ได้แก่
- แบตเตอรี่ 35.7 kWh
- ระยะทางเป้าหมายประมาณ 300 กม. (WLTP)
- ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
- ชาร์จ DC จาก 10–80% ประมาณ 20 นาที
- วงเลี้ยว 6.95 เมตร
ปัจจุบัน smart #2 อยู่ระหว่างการทดสอบรถรุ่นก่อนผลิตในหลายประเทศ เพื่อทดสอบทั้งความคล่องตัว การทรงตัว ความเงียบภายในห้องโดยสาร และความปลอดภัย ก่อนเข้าสู่การผลิตจริง
smart #2 มีกำหนดเปิดตัวทั่วโลกที่ Paris Motor Show ในเดือนตุลาคม 2026 ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของรุ่นผลิตจริงเพิ่มเติมอีกครั้ง
แคมเปญนี้จึงเป็นวิธีที่ smart ใช้ งานศิลปะบนพื้นที่เมืองเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวรถ โดยแทนที่จะเผยดีไซน์ทั้งหมดในครั้งเดียว บริษัทเลือกค่อย ๆ ให้ผู้คนเห็น #2 ผ่านภาพบนกำแพงในเมืองต่าง ๆ ก่อนนำรถจริงมาเปิดตัวที่ปารีสในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ที่มา CarNewsChina