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smart #2 เปลี่ยนกำแพง 6 เมืองทั่วโลกเป็นสตรีทอาร์ต โปรโมตรถก่อนเปิดตัวจริงตุลาคมนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


smart #2 : เมลเบิร์น
smart เลือกวิธีโปรโมตรถรุ่นใหม่ที่ต่างจากการปล่อยภาพทีเซอร์ทั่วไป ด้วยการนำ smart #2 รถ EV ขนาดเล็ก 2 ที่นั่ง ไปเป็นส่วนหนึ่งของงานสตรีทอาร์ตบนกำแพงตามเมืองใหญ่ทั่วโลก เพื่อค่อย ๆ เผยให้เห็นดีไซน์ของรถ ก่อนเปิดตัวรุ่นผลิตจริงอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2026

ขณะนี้ภาพของ smart #2 ปรากฏแล้วใน เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง บัวโนสไอเรส และเมลเบิร์น และจะตามไปที่เบอร์ลินและปารีส รวมทั้งหมด 6 เมือง

smart #2 : ฮ่องกง
ใช้สตรีทอาร์ตแทนภาพทีเซอร์แบบเดิม

เหตุผลที่ smart เลือกนำรถไปอยู่บนกำแพงกลางเมือง เพราะ #2 ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นรถสำหรับการเดินทางในเมืองโดยเฉพาะ บริษัทจึงต้องการเชื่อมโยงรถรุ่นนี้เข้ากับวัฒนธรรมและพื้นที่ของเมืองตั้งแต่ก่อนเปิดตัว

Kang Yi ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ smart ระบุว่า ภาพเหล่านี้ถูกใช้เป็นทีเซอร์เพื่อสร้างความสนใจก่อนการกลับมาของรถ 2 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบรถที่คนจดจำแบรนด์ smart ได้มากที่สุด

แต่ละเมืองยังใช้ศิลปินที่แตกต่างกัน โดยเซี่ยงไฮ้เป็นผลงานของ Zhu Bin ฮ่องกงโดยกลุ่ม Parents Parents บัวโนสไอเรสโดย Martín Ron และเมลเบิร์นโดย Georgia Laurie

Smart #2 : บัวโนสไอเรส
ภาพบนกำแพงเผยหน้าตารถจริงบางส่วน

ผลงานในแต่ละเมืองไม่ได้เป็นเพียงภาพประชาสัมพันธ์ แต่ยังค่อย ๆ เผยรายละเอียดของ smart #2 รุ่นผลิตจริง

โดยเฉพาะภาพที่เมลเบิร์น ซึ่งทำให้เห็นองค์ประกอบของรถค่อนข้างชัด ทั้ง หลังคาและเสาสีดำ มือจับประตู ไฟหน้าทรงโค้งมน ช่องรับอากาศบริเวณกันชนหน้า และล้อแบบ 8 ก้าน

smart ยืนยันว่า #2 ได้รับการออกแบบโดย Mercedes-Benz Global Design Team โดยทีมออกแบบต้องการนำบุคลิกของ smart ForTwo กลับมาตีความใหม่ ขณะที่รถรุ่นผลิตจริงจะยังคงรูปทรงหลักจาก Concept #2 ที่เปิดตัวในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนเมษายน 2026

smart #2 : เซี่ยงไฮ้
smart กลับมาทำรถเล็ก 2 ที่นั่งอีกครั้ง

smart #2 ถือเป็นการกลับมาของรถ 2 ประตู 2 ที่นั่งขนาดกะทัดรัด ซึ่งเป็นรูปแบบรถที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์มาตั้งแต่ smart ForTwo

รถถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Electric Compact Architecture หรือ ECA และใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง โดยให้ความสำคัญกับความคล่องตัวสำหรับการใช้งานในเมืองและพื้นที่แคบ

ข้อมูลเบื้องต้นที่มีรายงานออกมาระบุสเปกสำคัญ ได้แก่

- แบตเตอรี่ 35.7 kWh
- ระยะทางเป้าหมายประมาณ 300 กม. (WLTP)
- ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
- ชาร์จ DC จาก 10–80% ประมาณ 20 นาที
- วงเลี้ยว 6.95 เมตร

ปัจจุบัน smart #2 อยู่ระหว่างการทดสอบรถรุ่นก่อนผลิตในหลายประเทศ เพื่อทดสอบทั้งความคล่องตัว การทรงตัว ความเงียบภายในห้องโดยสาร และความปลอดภัย ก่อนเข้าสู่การผลิตจริง

smart #2 : ปารีส
smart #2 มีกำหนดเปิดตัวทั่วโลกที่ Paris Motor Show ในเดือนตุลาคม 2026 ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของรุ่นผลิตจริงเพิ่มเติมอีกครั้ง

แคมเปญนี้จึงเป็นวิธีที่ smart ใช้ งานศิลปะบนพื้นที่เมืองเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวรถ โดยแทนที่จะเผยดีไซน์ทั้งหมดในครั้งเดียว บริษัทเลือกค่อย ๆ ให้ผู้คนเห็น #2 ผ่านภาพบนกำแพงในเมืองต่าง ๆ ก่อนนำรถจริงมาเปิดตัวที่ปารีสในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ที่มา CarNewsChina

smart #2 : เบอร์ลิน