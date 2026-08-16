XPeng G9L เปิดห้องโดยสารใหม่ เน้นแถวสองกว้างสุดในคลาส พร้อมโต๊ะพับ-ตู้เย็น

XPeng เปิดเผยภาพห้องโดยสารของ G9L รถ SUV ขนาดใหญ่แบบ 5 ที่นั่งรุ่นใหม่ ในประเทศจีน หลังจากเผยภาพภายนอกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม โดยรถรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมี ตลาดโลกเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ และเตรียมเข้าสู่ตลาดจีนในเร็ว ๆ นี้
จุดเด่นของ G9L ไม่ได้อยู่แค่ขนาดตัวรถที่ใหญ่ขึ้น แต่ XPeng ให้ความสำคัญกับพื้นที่ภายใน โดยระบุว่าห้องโดยสารมี พื้นที่ใช้งาน 5.1 ตารางเมตร และมีรายงานว่าเบาะแถวสองให้พื้นที่กว้างที่สุดในรถระดับเดียวกัน
แถวสองเน้นพื้นที่และความสบาย
แม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ แต่ XPeng เลือกจัดห้องโดยสารแบบ 5 ที่นั่ง เพื่อให้พื้นที่กับผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งมากขึ้น
เบาะผู้โดยสารแถวสองฝั่งขวามาพร้อม ที่รองขาปรับไฟฟ้าและโหมด Zero Gravity ขณะที่เบาะผู้โดยสารด้านหน้าก็รองรับโหมด Zero Gravity เช่นกัน และสามารถปรับเอนจนราบ เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับผู้โดยสารด้านหลังได้
เบาะตรงกลางแถวหลังสามารถพับลงเป็นที่วางแขน ซึ่งรวมอุปกรณ์หลายอย่างไว้ด้วยกัน ทั้ง ที่วางแก้ว 2 ตำแหน่ง แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย ปุ่มควบคุม และโต๊ะพับขนาดใหญ่ที่สามารถหมุนได้
นอกจากนี้ยังมี ตู้เย็นขนาด 12.5 ลิตรที่สั่งงานด้วยเสียง ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ใน XPeng GX รวมถึงหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับผู้โดยสารแถวหลัง
ภายในมาพร้อม AR-HUD และหลังคาพาโนรามา
ด้านหน้าห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอสัมผัสกลางแบบลอยตัว จอมาตรวัดทรงบาง และ Head-Up Display แบบ Augmented Reality หรือ AR-HUD ขณะที่คันเกียร์ถูกย้ายไปไว้ด้านหลังพวงมาลัย เพื่อเพิ่มพื้นที่บริเวณคอนโซลกลาง
บริเวณคอนโซลมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย ที่วางแก้ว 2 ตำแหน่ง และช่องเก็บของซ่อนอยู่ภายใน ส่วนด้านบนเป็น หลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่
XPeng ยังเพิ่มไฟ Ambient Light เบาะหนังลวดลายดาว และเปิดตัวสีห้องโดยสารใหม่ Sahara Orange ส่วนกระจกด้านหลังมีม่านบังแดดไฟฟ้า ขณะที่ประตูสามารถเปิดด้วยปุ่มและมีระบบ Soft Close
ตัวถังยาวกว่า 5.1 เมตร มอเตอร์คู่ 577 แรงม้า
XPeng G9L เป็น SUV ขนาดใหญ่ โดยมีตัวถังยาวกว่า 5 เมตรและฐานล้อ 3.1 เมตร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับห้องโดยสาร
สเปกหลักของรุ่นมอเตอร์คู่ประกอบด้วย
- ยาว 5,120 มม.
- กว้าง 1,999 มม.
- สูง 1,795 มม.
- ระยะฐานล้อ 3,100 มม.
- มอเตอร์หน้า 160 kW หรือ 215 แรงม้า
- มอเตอร์หลัง 270 kW หรือ 362 แรงม้า
- กำลังรวมสูงสุด 430 kW หรือ 577 แรงม้า
- ขับเคลื่อน 4 ล้อ AWD
- ล้อขนาด 22 นิ้ว
- พื้นที่เก็บสัมภาระท้าย 1,152 ลิตร
ข้อมูลระบุว่า G9L จะมีทั้ง รุ่นไฟฟ้าล้วน BEV และรุ่น EREV สำหรับการทำตลาด
ระบบ 800V ชาร์จ 9 นาที เพิ่มระยะทาง 450 กม.
อีกจุดสำคัญของ G9L คือการใช้ แพลตฟอร์มไฟฟ้าแรงดันสูง 800V โดย XPeng ระบุว่าสามารถชาร์จไฟเพื่อเพิ่มระยะทางได้ถึง 450 กิโลเมตรภายใน 9 นาที
ตัวเลขดังกล่าวหมายถึงระยะทางที่สามารถเพิ่มได้จากการชาร์จภายใต้เงื่อนไขที่ XPeng กำหนด ไม่ใช่การชาร์จแบตเตอรี่เต็มภายใน 9 นาที
AI 4 ชิป กำลังประมวลผล 2,250 TOPS
ด้านระบบช่วยขับ G9L รองรับ VLA (Vision-Language-Action) รุ่นที่ 2 ของ XPeng ซึ่งเป็นระบบที่นำข้อมูลจากการมองเห็น ภาษา และการสั่งการรถมาประมวลผลร่วมกัน
รถติดตั้ง Turing AI Chip จำนวน 4 ตัว ให้กำลังประมวลผลสูงสุดรวม 2,250 TOPS เพื่อรองรับระบบช่วยขับและฟังก์ชัน AI ของรถ
XPeng เตรียมนำ G9L เข้าสู่ตลาดจีนในเร็ว ๆ นี้ ขณะที่การที่บริษัทระบุว่ารถรุ่นนี้มุ่งเป้าไปยังตลาดโลก ประกอบกับก่อนหน้านี้มีรถทดสอบถูกพบทั้งใน เยอรมนีและออสเตรเลีย แสดงให้เห็นว่ารถกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบนอกประเทศจีนด้วย อย่างไรก็ตาม XPeng ยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดตลาดต่างประเทศ ราคา และกำหนดการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
ที่มา: CarNewsChina