โตโยต้า เปิดตัว ALPHARD รุ่นย่อยใหม่ “HEV Smart” เริ่มต้น 3,590,000 บาท พร้อมเสริม Eclipse Edition

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แนะนำรถยนต์อเนกประสงค์ระดับ LUXURY 7 ที่นั่ง ALPHARD และ VELLFIRE รุ่นปรับปรุงใหม่ ปี 2569 พร้อมรุ่นย่อยใหม่ “HEV Smart” ราคาเริ่มต้น 3,590,000 บาท และเพิ่มออปชัน บันไดข้างไฟฟ้า ให้ 2 รุ่นย่อย HEV Premium และ HEV Premium Luxury เสริมพิเศษ ทางเลือกพิเศษ Eclipse Edition ติดฟิล์มปกป้องสีรถภายนอกแบบด้าน (Matte Paint Protection Film)
• ใหม่! รุ่น ALPHARD HEV PREMIUM LUXURY Eclipse Edition 4,720,000 บาท
• รุ่น ALPHARD HEV PREMIUM LUXURY 4,590,000 บาท
• ใหม่! รุ่น VELLFIRE HEV PREMIUM Eclipse Edition 4,420,000 บาท
• รุ่น VELLFIRE HEV PREMIUM 4,290,000 บาท
• ใหม่! รุ่น ALPHARD HEV PREMIUM Eclipse Edition 4,420,000 บาท
• รุ่น ALPHARD HEV PREMIUM 4,290,000 บาท
• ใหม่! รุ่น ALPHARD HEV SMART Eclipse Edition 3,720,000 บาท
• ใหม่! รุ่น ALPHARD HEV SMART 3,590,000 บาท
รุ่นย่อยใหม่! Alphard HEV Smart ราคา 3,590,000 บาท
ภายนอก
- ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว
- ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential
ภายใน
- หน้าจอ MID ขนาด 12.3 นิ้ว
- หน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสขนาด 14 นิ้ว
- ระบบนำทาง navigator และระบบ T-Connect
- เบาะหนัง Premium Nappa และหนังสังเคราะห์ ปรับไฟฟ้า พร้อม seat heater และ ventilator คู่หน้าและผู้โดยสารแถวสอง
- เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสองพร้อมระบบ Massage Relaxation และ Smart Comfort Program
- Detachable Tablet ควบคุมฟังก์ชันการทำงานของเบาะนั่ง และฟังก์ชันภายในห้องโดยสาร
- กระจกประตูหลังแบบ Privacy Glass
- ม่านบังแดดกระจกข้างผู้โดยสารแถวสองและแถวสามปรับไฟฟ้า
- กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระ 4 โซน พร้อม nanoeTM X สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า
สมรรถนะการขับขี่และระบบความปลอดภัย
- เครื่องยนต์ไฮบริดขนาด 2.5 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 250 แรงม้า
- ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ E-Four
- Toyota Safety Sense
- ถุงลมเสริมความปลอดภัย 6 ตําแหน่ง
- กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)
ทุกรุ่นย่อยยังมาพร้อมทางเลือกพิเศษ Eclipse Edition ที่มาพร้อมฟิล์มปกป้องสีรถภายนอกแบบด้าน (Matte Paint Protection Film) เพิ่มความทนทานและปกป้องสีรถได้อย่างมั่นใจ (เฉพาะสีภายนอก Neutral Black)***(หมายเหตุ : Paint protection film เป็นฟิล์มใสแบบด้านปกป้องสีรถจากสะเก็ดหิน คราบแมลง ฟื้นฟูรอยขีดข่วนเล็กๆได้ติดตั้งและรับประกันคุณภาพโดยโตโยต้า)
รุ่น Eclipse Edition (Matte Paint Protection Film)
Alphard HEV Premiumราคา 4,290,000 บาทComfort Luxury กับความหรูหรา สะดวกสบาย เสมือนห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่*
ไฮไลท์รุ่น Alphard HEV Premium
ภายนอก
+(ใหม่!)บันไดข้างแบบกางออกอัตโนมัติ Retractable Step
ภายใน
หลังคา Twin Moon Roof สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า
หน้าจอ HUD แบบสี
กระจกมองหลังแบบดิจิตอล
หน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังขนาด 14 นิ้ว
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) ด้านหน้าและด้านหลัง ความชัด 4K
พรมรองพื้นห้องโดยสาร
Vellfire HEV Premiumราคา 4,290,000 บาทSport Luxury กับความหรูหราสะดวกสบาย พร้อมรูปลักษณ์ดุดัน
ไฮไลท์รุ่น Vellfire HEV Premium
ภายนอก ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential, กันชนหน้าและหลัง (ดีไซน์เฉพาะ Vellfire)
Alphard HEV Premium Luxury ราคา 4,590,000 บาทHigh End Elegance กับการนั่งโดยสารระดับเฟิร์สคลาส*
ไฮไลท์รุ่น Alphard HEV Premium Luxury
ภายนอก
+(ใหม่!) บันไดข้างแบบกางออกอัตโนมัติ Retractable Step
+สัญลักษณ์ “Executive Lounge”
ภายใน
+เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสองแบบ “Executive Lounge”
+โต๊ะส่วนตัวแบบพับได้สำหรับผู้โดยสารแถวสอง
+วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารด้วยลายไม้แบบ Uzuramoku
+เพิ่มวัสดุบุนุ่มภายในห้องโดยสาร
+กระจกห้องโดยสารแถวที่ 1 และ 2 แบบ Acoustic Glass ลดเสียงรบกวน
+nanoeTM X สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
• ใหม่! รุ่น ALPHARD HEV PREMIUM LUXURY Eclipse Edition 4,720,000 บาท
• รุ่น ALPHARD HEV PREMIUM LUXURY 4,590,000 บาท
• ใหม่! รุ่น VELLFIRE HEV PREMIUM Eclipse Edition 4,420,000 บาท
• รุ่น VELLFIRE HEV PREMIUM 4,290,000 บาท
• ใหม่! รุ่น ALPHARD HEV PREMIUM Eclipse Edition 4,420,000 บาท
• รุ่น ALPHARD HEV PREMIUM 4,290,000 บาท
• ใหม่! รุ่น ALPHARD HEV SMART Eclipse Edition 3,720,000 บาท
• ใหม่! รุ่น ALPHARD HEV SMART 3,590,000 บาท
รุ่นย่อยใหม่! Alphard HEV Smart ราคา 3,590,000 บาท
ภายนอก
- ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว
- ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential
ภายใน
- หน้าจอ MID ขนาด 12.3 นิ้ว
- หน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสขนาด 14 นิ้ว
- ระบบนำทาง navigator และระบบ T-Connect
- เบาะหนัง Premium Nappa และหนังสังเคราะห์ ปรับไฟฟ้า พร้อม seat heater และ ventilator คู่หน้าและผู้โดยสารแถวสอง
- เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสองพร้อมระบบ Massage Relaxation และ Smart Comfort Program
- Detachable Tablet ควบคุมฟังก์ชันการทำงานของเบาะนั่ง และฟังก์ชันภายในห้องโดยสาร
- กระจกประตูหลังแบบ Privacy Glass
- ม่านบังแดดกระจกข้างผู้โดยสารแถวสองและแถวสามปรับไฟฟ้า
- กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระ 4 โซน พร้อม nanoeTM X สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า
สมรรถนะการขับขี่และระบบความปลอดภัย
- เครื่องยนต์ไฮบริดขนาด 2.5 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 250 แรงม้า
- ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ E-Four
- Toyota Safety Sense
- ถุงลมเสริมความปลอดภัย 6 ตําแหน่ง
- กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)
ทุกรุ่นย่อยยังมาพร้อมทางเลือกพิเศษ Eclipse Edition ที่มาพร้อมฟิล์มปกป้องสีรถภายนอกแบบด้าน (Matte Paint Protection Film) เพิ่มความทนทานและปกป้องสีรถได้อย่างมั่นใจ (เฉพาะสีภายนอก Neutral Black)***(หมายเหตุ : Paint protection film เป็นฟิล์มใสแบบด้านปกป้องสีรถจากสะเก็ดหิน คราบแมลง ฟื้นฟูรอยขีดข่วนเล็กๆได้ติดตั้งและรับประกันคุณภาพโดยโตโยต้า)
รุ่น Eclipse Edition (Matte Paint Protection Film)
- เลือกได้เฉพาะสีภายนอกสีดำ Neutral Black
Alphard HEV Premiumราคา 4,290,000 บาทComfort Luxury กับความหรูหรา สะดวกสบาย เสมือนห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่*
ไฮไลท์รุ่น Alphard HEV Premium
ภายนอก
+(ใหม่!)บันไดข้างแบบกางออกอัตโนมัติ Retractable Step
ภายใน
หลังคา Twin Moon Roof สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า
หน้าจอ HUD แบบสี
กระจกมองหลังแบบดิจิตอล
หน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังขนาด 14 นิ้ว
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) ด้านหน้าและด้านหลัง ความชัด 4K
พรมรองพื้นห้องโดยสาร
Vellfire HEV Premiumราคา 4,290,000 บาทSport Luxury กับความหรูหราสะดวกสบาย พร้อมรูปลักษณ์ดุดัน
ไฮไลท์รุ่น Vellfire HEV Premium
ภายนอก ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential, กันชนหน้าและหลัง (ดีไซน์เฉพาะ Vellfire)
Alphard HEV Premium Luxury ราคา 4,590,000 บาทHigh End Elegance กับการนั่งโดยสารระดับเฟิร์สคลาส*
ไฮไลท์รุ่น Alphard HEV Premium Luxury
ภายนอก
+(ใหม่!) บันไดข้างแบบกางออกอัตโนมัติ Retractable Step
+สัญลักษณ์ “Executive Lounge”
ภายใน
+เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสองแบบ “Executive Lounge”
+โต๊ะส่วนตัวแบบพับได้สำหรับผู้โดยสารแถวสอง
+วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารด้วยลายไม้แบบ Uzuramoku
+เพิ่มวัสดุบุนุ่มภายในห้องโดยสาร
+กระจกห้องโดยสารแถวที่ 1 และ 2 แบบ Acoustic Glass ลดเสียงรบกวน
+nanoeTM X สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง