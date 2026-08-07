Ferrari Luce กระแสแรงในจีน โควตาปี 2026 เต็ม คิวใหม่ยาวถึงปี 2027

Ferrari Luce รถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของ Ferrari กำลังได้รับความสนใจในตลาดจีน หลังมีรายงานว่า โควตาการผลิตทั่วโลกสำหรับปี 2026 ถูกจองเต็มแล้ว ขณะที่ลูกค้าใหม่ในจีนที่สั่งรถช่วงนี้อาจต้องรอรับรถถึง ไตรมาส 3 ปี 2027
Financial Times รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า Ferrari วางแผนผลิต Luce ในปี 2026 ไม่ถึง 500 คัน และโควตาดังกล่าวถูกจองหมดภายในเวลาประมาณ 2 เดือนหลังรถเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม
ขณะที่สื่อจีนรายงานเพิ่มเติมว่า ยอดสั่งซื้อ Luce ในประเทศจีนอาจเกิน 500 คัน แล้ว แต่ตัวเลขนี้ ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก Ferrari และบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยยอดสั่งซื้อแยกตามแต่ละประเทศอย่างเป็นทางการ
เปิดตัวในจีน ราคาเริ่มประมาณ 18 ล้านบาท
Ferrari นำ Luce มาเปิดตัวในเอเชียครั้งแรกที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พร้อมประกาศราคาเริ่มต้นในจีนที่ 3.988 ล้านหยวน หรือ ประมาณ 18 ล้านบาท ยังไม่รวมออปชัน ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
สำหรับยุโรป รถมีราคาเริ่มต้นที่ 550,000 ยูโร ก่อนภาษีและอุปกรณ์เสริม โดยความแตกต่างของราคาในแต่ละภูมิภาคเกี่ยวข้องกับโครงสร้างราคาและภาษีที่แตกต่างกัน
มีรายงานจากการตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายในจีนว่า ลูกค้าที่ต้องการสั่ง Luce ต้องวางเงินมัดจำแบบไม่สามารถขอคืนได้ประมาณ 400,000–500,000 หยวน หรือราว 1.8–2.3 ล้านบาท และคำสั่งซื้อใหม่บางส่วนได้รับกำหนดส่งมอบไปถึงไตรมาส 3 ปี 2027
ล่าสุดยังมีภาพ Ferrari Luce สีแดงถูกขนส่งอยู่บนถนนในเมืองกวางโจว เผยแพร่บน Weibo แต่ ณ ปลายเดือนกรกฎาคม ตัวแทนจำหน่าย Ferrari ในปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว และเซินเจิ้น ยังไม่มีรถรุ่นผลิตจริงให้ลูกค้าทดลองขับ มีเพียงรถต้นแบบที่นำมาใช้จัดแสดง
ข่าว “88 คันขายหมด” จริง ๆ คือโควตาตัวแทนจำหน่าย
ก่อนหน้านี้ สื่อจีนหลายแห่งรายงานว่า Ferrari Luce จำนวน 88 คันแรกถูกจองหมดภายใน 72 ชั่วโมง หลังเปิดตัวที่เซี่ยงไฮ้
แต่จากการตรวจสอบเพิ่มเติมของสื่อจีน Jiemian พบว่า ตัวเลข 88 คันหมายถึงโควต้ารถที่จัดสรรให้ตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่ยอดขายหรือจำนวนรถที่ส่งมอบให้ลูกค้า
จนถึงขณะนี้ Ferrari ยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วในจีนอย่างเป็นทางการ ดังนั้นตัวเลขยอดจองต่าง ๆ ที่มีรายงานออกมาจึงยังไม่ควรนับเป็นยอดขายจริง
Ferrari Luce มอเตอร์ 4 ตัว 1,035 แรงม้า
Luce เป็นก้าวแรกของ Ferrari เข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ แต่ยังคงเน้นสมรรถนะในแบบรถของ Ferrari โดยใช้ ระบบไฟฟ้า 800V มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว และระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
สเปกสำคัญประกอบด้วย
- มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว ขับเคลื่อน 4 ล้อ
- กำลังสูงสุด 772 kW หรือ 1,035 แรงม้า
- แรงบิดสูงสุด 990 นิวตันเมตร
- แบตเตอรี่ 122 kWh ความจุใช้งานได้ 115 kWh
- ระบบไฟฟ้า 800V
- 0–100 กม./ชม. 2.5 วินาที
- ความเร็วสูงสุด 310 กม./ชม.
- วิ่งได้สูงสุด 530 กม. (WLTP)
- รองรับ DC Fast Charge สูงสุด 350 kW
- ชาร์จ 10–80% ประมาณ 23 นาที
ตัวเลขสมรรถนะเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ Ferrari ประกาศ และยังต้องรอการทดสอบจากหน่วยงานอิสระเพิ่มเติม
เป็นรถไฟฟ้า แต่ Ferrari ยังให้ความสำคัญกับเสียง
อีกหนึ่งรายละเอียดของ Luce คือการสร้างเสียงขณะขับขี่ โดย Ferrari ไม่ได้ใช้วิธีจำลองเสียงเครื่องยนต์สันดาปแบบตรง ๆ แต่ นำข้อมูลการสั่นสะเทือนจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้สร้างเสียง เพื่อให้เสียงเปลี่ยนแปลงไปตามการทำงานของระบบขับเคลื่อน
Ferrari ยังปฏิเสธข่าวลือที่ว่า ลูกค้าจำเป็นต้องซื้อ Luce ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ซื้อ Ferrari เครื่องยนต์ V12 รุ่นผลิตจำนวนจำกัดในอนาคต โดยบริษัทระบุว่า ไม่มีนโยบายบังคับให้ซื้อ Luce เพื่อแลกกับสิทธิ์ดังกล่าว
วางแผนผลิตประมาณ 2,500 คันภายในปี 2030
Ferrari ตั้งเป้าผลิต Luce รวมประมาณ 2,500 คันภายในปี 2030 ซึ่งยังเป็นจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับการผลิตรถทั้งหมดของบริษัท
รายงานว่าโควตาปี 2026 ถูกจองเต็มและลูกค้าใหม่ในจีนต้องรอถึงปี 2027 จึงสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในช่วงแรกที่มีต่อรถ EV รุ่นแรกของ Ferrari แต่สิ่งที่ต้องแยกให้ชัดคือ Ferrari ยังไม่ได้ประกาศยอดขายหรือยอดส่งมอบ Luce ในจีนอย่างเป็นทางการ ตัวเลขความต้องการและยอดสั่งซื้อที่ปรากฏในขณะนี้ส่วนใหญ่ยังมาจากรายงานของสื่อและแหล่งข่าว
ที่มา: CarNewsChina