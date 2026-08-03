เปิด 10 อันดับยอดรถจีนเดือนกรกฎาคม 2026 BYD นำ 419,211 คัน Leapmotor ทะลุ 100,000 คันครั้งแรก

ผู้ผลิตรถยนต์จีนทยอยเปิดเผยยอดขายและยอดส่งมอบประจำเดือนกรกฎาคม 2026 โดย BYD มีตัวเลขสูงสุดที่ 419,211 คัน ตามด้วย Chery และ Geely ส่วน Leapmotor ทำสถิติใหม่ด้วยยอดส่งมอบมากกว่า 100,000 คันต่อเดือนเป็นครั้งแรก
10 อันดับยอดขาย/ส่งมอบรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2026
1. BYD: 419,211 คัน
2. Chery Group: 276,820 คัน
3. Geely Auto: 250,161 คัน
4. SAIC-GM-Wuling: 120,050 คัน
5. Leapmotor: 101,267 คัน
6. Huawei HIMA: 45,046 คัน
7. Xpeng: 38,027 คัน
8. Nio: 35,934 คัน
9. Zeekr: 35,837 คัน
10. Li Auto: 30,468 คัน
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขของแต่ละบริษัท ใช้วิธีรายงานไม่เหมือนกัน บางบริษัทเปิดเผยยอดขาย บางบริษัทใช้ยอดส่งมอบ และบางรายนับรวมยอดขายในต่างประเทศด้วย ดังนั้นอันดับนี้จึงใช้เพื่อดูภาพรวมผลงานของแต่ละค่ายในเดือนกรกฎาคม มากกว่าการเปรียบเทียบยอดขายเฉพาะในประเทศจีนโดยตรง
อันดับ 1: BYD
BYD ขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ได้ 419,211 คัน เพิ่มขึ้น 21.76% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3.90% จากเดือนมิถุนายน ถือเป็นยอดขายรายเดือนสูงที่สุดของบริษัทนับตั้งแต่ต้นปี 2026
ส่วนสำคัญมาจากตลาดต่างประเทศ โดย BYD ขายรถยนต์นั่งและรถกระบะนอกจีนได้ 179,841 คัน เพิ่มขึ้น 124.3% จากปีก่อน และทำสถิติสูงสุดใหม่ คิดเป็นประมาณ 43% ของยอดขายทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ยอดขายภายในจีนอยู่ที่ประมาณ 239,370 คัน ลดลงราว 9% จากปีก่อน
อันดับ 2: Chery Group
Chery Group ทำยอดขาย 276,820 คัน เพิ่มขึ้น 23.3% จากปีก่อน และเป็นสถิติยอดขายรายเดือนสูงสุดใหม่ของบริษัท
ในจำนวนนี้เป็นรถยนต์พลังงานใหม่ 129,067 คัน เพิ่มขึ้น 97.5% และเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันที่ยอดขายรถ NEV ทะลุ 100,000 คัน
ตลาดต่างประเทศเป็นอีกส่วนที่โดดเด่น โดย Chery ส่งออกรถ 202,533 คัน เพิ่มขึ้น 70.1% จากปีก่อน และเป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตรถยนต์จีนสามารถส่งออกรถได้มากกว่า 200,000 คันภายในเดือนเดียว
อันดับ 3: Geely Auto
Geely Auto มียอดขาย 250,161 คัน เพิ่มขึ้น 5.23% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3.89% จากเดือนมิถุนายน
ตลาดต่างประเทศเติบโตอย่างชัดเจน โดย Geely ขายรถนอกจีนได้ 106,663 คัน เพิ่มขึ้น 202.4% จากปีก่อน ทำสถิติสูงสุดใหม่ และเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่ยอดขายต่างประเทศทะลุ 100,000 คัน
อันดับ 4: SAIC-GM-Wuling
SAIC-GM-Wuling มียอดขายทั่วโลก 120,050 คัน ในเดือนกรกฎาคม โดยรถยนต์พลังงานใหม่มีจำนวน 72,695 คัน หรือคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมด
ตัวเลขดังกล่าวทำให้ SAIC-GM-Wuling ยังคงอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตที่มียอดมากกว่า 100,000 คันต่อเดือน
อันดับ 5: Leapmotor
Leapmotor ส่งมอบรถทั่วโลก 101,267 คัน เพิ่มขึ้น 102.01% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 8.45% จากเดือนมิถุนายน
นี่เป็น ครั้งแรกที่ Leapmotor ส่งมอบรถทะลุ 100,000 คันภายในเดือนเดียว และยังเป็นการทำสถิติยอดส่งมอบรายเดือนสูงสุดใหม่ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4
ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2026 Leapmotor ส่งมอบรถสะสมแล้ว 457,754 คัน เพิ่มขึ้น 68.42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ถัดจาก 5 อันดับแรก Huawei HIMA อยู่ที่ 45,046 คัน, Xpeng 38,027 คัน และ Nio 35,934 คัน โดย HIMA และ Xpeng มียอดลดลงจากเดือนมิถุนายน ส่วน Nio แม้ลดลง 11.49% จากเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนยังเพิ่มขึ้นถึง 70.98%
อันดับ 9 คือ Zeekr ที่ 35,837 คัน ตามหลัง Nio เพียง 97 คัน และยังเพิ่มขึ้นถึง 111.09% จากปีก่อน พร้อมทำสถิติยอดส่งมอบรายเดือนสูงสุดใหม่เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ส่วนอันดับ 10 คือ Li Auto ที่ 30,468 คัน ลดลงเล็กน้อยทั้งจากปีก่อนและเดือนมิถุนายน
ภาพรวมเดือนกรกฎาคมจึงเห็นว่า BYD, Chery และ Geely ยังคงมีตัวเลขรวมอยู่ในระดับสูง โดยตลาดต่างประเทศมีบทบาทสำคัญกับทั้งสามบริษัท ขณะที่ Leapmotor เป็นแบรนด์ที่ทำสถิติสำคัญในเดือนนี้จากการก้าวข้ามระดับ 100,000 คันต่อเดือนเป็นครั้งแรก
ที่มา: CnEVPost