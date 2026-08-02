ชมความสวยงามริมสนาม NEXZTER BRIC Superbike 2026

ศึก "NEXZTER BRIC Superbike 2026" ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ นอกเหนือจากการดวลความเร็วในแทร็ก กิจกรรม "Pit Walk" ยังคงเป็นไฮไลต์ที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตเฝ้ารอ เมื่อพิตเลนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความประทับใจ เปิดให้ผู้ถือบัตรเข้าชมได้สัมผัสโลกของการแข่งขันแบบใกล้ชิดฟรี
บรรยากาศตลอดกิจกรรมเต็มไปด้วยความคึกคักจากบรรดาพริตตี้หรือเรซควีนจากผู้สนับสนุนและทีมแข่งต่างร่วมสร้างสีสันแน่นพิตเลน นับเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่รวบรวมพริตตี้จากหลากหลายแบรนด์และทีมแข่งไว้มากมายที่สุด รายการหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีมีนักบิดคนดังร่วมพบปะแฟน ๆ อาทิ โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี, แพร-ทวินันท์ เพิ่มพูน, เบนซ์ เรซซิ่ง, มุกข์ลดา สารพืช และ ชิพ-นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ฯลฯ ร่วมสร้างรอยยิ้มและเพิ่มสีสันให้กับแฟน ๆ ที่เดินชมพิตอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่แต่ละทีมแข่งต่างจัดเต็มกิจกรรมเอาใจแฟนความเร็ว ทั้งการแจกลายเซ็น ถ่ายภาพร่วมกับนักแข่ง และขนของที่ระลึกมาแจกอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ หมวก ถุงผ้า โปสเตอร์ พวงกุญแจ สติ๊กเกอร์ การ์ดนักแข่ง รวมถึงของสะสมประจำทีมที่แฟน ๆ ต่อแถวรอรับกันตลอดช่วงกิจกรรม
อีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ Pit Walk ของ BRIC Superbike แตกต่าง คือการเปิดโอกาสให้แฟนความเร็วจะได้ชม-เชียร์กับนักแข่งทั้งนักบิดระดับโลก แชมป์เอเชีย แชมป์ประเทศไทย ทีมปั้นจากค่ายโรงงาน ทีมอิสระ นักบิดต่างชาติ ดาวรุ่ง หรือเยาวชนที่กำลังไล่ล่าความฝัน พร้อมสะท้อนแนวคิด "Anyone Can Be a Hero" ใครๆก็เป็นฮีโร่นักบิดได้
กิจกรรม Pit Walk จึงกลายเป็นพื้นที่ที่รวมทั้งความเร็ว ความบันเทิง สีสัน และความอบอุ่นไว้ในจุดเดียว เติมเต็มประสบการณ์ให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้สนุกครบทุกมิติ ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน
ทั้งนี้ ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2026 สนามที่ 3 จะดวลความเร็วระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2569 แฟนความเร็วติดตามรายละเอียดการแข่งขัน ภาพบรรยากาศความสนุก และผลการแข่งขัน ได้ทางแฟนเพจ Chang Circuit Buriram และ BRIC Superbike 2026
บรรยากาศตลอดกิจกรรมเต็มไปด้วยความคึกคักจากบรรดาพริตตี้หรือเรซควีนจากผู้สนับสนุนและทีมแข่งต่างร่วมสร้างสีสันแน่นพิตเลน นับเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่รวบรวมพริตตี้จากหลากหลายแบรนด์และทีมแข่งไว้มากมายที่สุด รายการหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีมีนักบิดคนดังร่วมพบปะแฟน ๆ อาทิ โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี, แพร-ทวินันท์ เพิ่มพูน, เบนซ์ เรซซิ่ง, มุกข์ลดา สารพืช และ ชิพ-นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ฯลฯ ร่วมสร้างรอยยิ้มและเพิ่มสีสันให้กับแฟน ๆ ที่เดินชมพิตอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่แต่ละทีมแข่งต่างจัดเต็มกิจกรรมเอาใจแฟนความเร็ว ทั้งการแจกลายเซ็น ถ่ายภาพร่วมกับนักแข่ง และขนของที่ระลึกมาแจกอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ หมวก ถุงผ้า โปสเตอร์ พวงกุญแจ สติ๊กเกอร์ การ์ดนักแข่ง รวมถึงของสะสมประจำทีมที่แฟน ๆ ต่อแถวรอรับกันตลอดช่วงกิจกรรม
อีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ Pit Walk ของ BRIC Superbike แตกต่าง คือการเปิดโอกาสให้แฟนความเร็วจะได้ชม-เชียร์กับนักแข่งทั้งนักบิดระดับโลก แชมป์เอเชีย แชมป์ประเทศไทย ทีมปั้นจากค่ายโรงงาน ทีมอิสระ นักบิดต่างชาติ ดาวรุ่ง หรือเยาวชนที่กำลังไล่ล่าความฝัน พร้อมสะท้อนแนวคิด "Anyone Can Be a Hero" ใครๆก็เป็นฮีโร่นักบิดได้
กิจกรรม Pit Walk จึงกลายเป็นพื้นที่ที่รวมทั้งความเร็ว ความบันเทิง สีสัน และความอบอุ่นไว้ในจุดเดียว เติมเต็มประสบการณ์ให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้สนุกครบทุกมิติ ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน
ทั้งนี้ ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2026 สนามที่ 3 จะดวลความเร็วระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2569 แฟนความเร็วติดตามรายละเอียดการแข่งขัน ภาพบรรยากาศความสนุก และผลการแข่งขัน ได้ทางแฟนเพจ Chang Circuit Buriram และ BRIC Superbike 2026