รถสวย คนลุย ประมวลภาพ NEXZTER BRIC Superbike Championship 2026 สนาม 2

การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ NEXZTER BRIC Superbike Championship 2026 สนาม 2
หลังผ่านสนามแรกด้วยการขับเคี่ยวอย่างเข้มข้น นักบิดทุกคนกลับมาสู่สนามนี้อีกครั้งด้วยความพร้อมที่มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการยกระดับผลงานของตัวเอง และความคาดหวังในการลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาล โดยไฮไลต์ยังคงอยู่ที่การต่อสู้อย่างสนุกในทุกคลาสของการแข่งขัน
โดยผลควอลิฟายในรุ่นใหญ่อย่าง ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ปรากฏว่าตำแหน่งโพลตกเป็นของ ดีแคลน คาร์เบอร์รี นักบิดออสเตรเลียนจาก สวิฟท์ โกรว เรซซิ่ง ทีม ผู้ชนะสนามแรกที่ยังคงฟอร์มแรงต่อเนื่อง ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 38.478 วินาที ทิ้งห่าง เหนือกริดที่ 2 อย่าง ชญากร แซ่อ๋อง นักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ทีม ถึง 1.264 วินาที ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ โคลิน บัตเลอร์ นักบิดชาวแคนาดาจาก ศาวิตาร์ ทีม เอเชีย ตามหลัง 1.974 วินาที
ด้านตำแหน่งโพลในรุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี ตกเป็นของ ตะวัน ตั้งจิตเจริญกุลจาก ทีเค ฮอนด้า อิเดมิตสึ สิทธิผล ดิเรก ทีม ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 40.060 วินาที เฉือน เอเดน ท้าว นักบิดอเมริกันจาก สาวิตา ทีม เอเชีย กริดที่ 2 เพียง 0.304 วินาที ตามด้วยจอมเก๋าอย่าง ออ ปิตะบุตร จาก คอร์ มอเตอร์สปอร์ต ไทยแลนด์ ในอันดับ 3 ตามหลัง 0.308 วินาที
ส่วนรุ่น ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB3) และ ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี (ST3) ซึ่งลงแข่งพร้อมกัน ปรากฏว่าตำแหน่งโพลในรุ่น ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB3)ของ รอนนี่ สุลบิยักโต นักบิดอินโดนีเซียจาก มูเลีย จาย่า อาร์ไอที ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 44.956 วินาที เหนือกริดที่ 2 อย่าง จิณณวัตร ดีวิเศษ จาก ยามาฮ่า บลู ครู ไรเดอร์ส คลับ ยามาลู้ป เน็กซเตอร์ ถึง 1.599 วินาที ส่วนกริดที่ 3 ได้แก่ ณัฐกร อิ่มใจสุขจาก ออร์คิด ปาล์ม โฮมส์ หัวหิน ซีพีทู เรซซิ่ง ทีม ฮอนด้า บิ๊กวิง รามอินทรา ตามหลัง 1.870 วินาที
ขณะที่โพลในรุ่น ซูเปอร์สต็อก1,000ซีซี (ST3)ได้แก่ รณชัย ใจยา นักบิดชาวไทยจาก เดอะ ชไวน์ การาจ แซดทีอาร์ เรซซิ่ง ทีม ด้วยเวลา1นาที47.087วินาที เหนืออันดับ2อย่าง ซานติ หม่า นักบิดชาวเมียนมาร์ เพื่อนร่วมทีม อยู่0.515วินาที
ส่วน “โอม” ภวัต จิตต์สว่างดี พระเอกหนุ่มชื่อดังจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ทีม ยกระดับความเร็วอย่างน่าพอใจ รั้งอันดับ 5ในรุ่น ซูเปอร์สต็อก1,000ซีซี (ST3)ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที48.577วินาที ด้านอินฟลูเอ็นเซอร์สาวชื่อดังอย่าง “แพร” ทวินันท์ เพิ่มพูน จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ต้องพลาดลงแข่งสนามนี้หลังได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมส่วนตัว
รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีดวลความเร็วกันทั้งสิ้น12รอบสนาม รวมพลนักบิดดาวดังระดับท็อปของเมืองไทยจากทุกค่าย มาร่วมเปิดศึกสู้กันอย่างดุเดือด โดยไฮไลต์สำคัญในเรซนี้ อยู่ที่การกลับคืนสู่สังเวียนอีกครั้งของ"มุกข์" มุกข์ลดา สารพืชนักบิดสาวแกร่งที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรกของฤดูกาลในสนามที่ 2 ให้กับเอ็นเจที เอส-ออยล์ เรซซิ่ง ทีมโดยเพิ่งคว้าโพเดียมระดับโลกมาได้ในยุโรป ถูกใส่ชื่อลงบิดแทนนักบิดเวิลด์คลาสอย่าง ฮอร์เก นาบาร์โร ให้กับทีม เพิ่มความเข้มข้นให้กับการลุ้นแชมป์เป็นอย่างมาก
โดยผลควอลิฟายปรากฏว่า ตำแหน่งโพลตกเป็นของดาวรุ่งชาวไทยอย่าง “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ผู้ชนะสนามแรกด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 39.260 วินาที ส่วน “มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช นักบิดสาวจอมเก๋า คว้ากริดที่ 2 มาครอง ตามหลังเจ้าของโพล 1.117 วินาที ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร ดาวรุ่งจาก เรย์บริก ทูราโน ฮอนด้า ทีซีเค เรซซิ่ง ทีม ตามหลัง 1.331 วินาที
ตามด้วย “ต่อ” ต่อศักดิ์ นวลสาย นักบิดเจ้าถิ่นชาวบุรีรัมย์จาก ไบค์สตอรี พีทีที ยามาฮ่า เรซซิ่ง ทีม ได้ออกตัวจากกริดที่ 4 ตามหลัง 1.619 วินาที ส่วนกริดที่ 5 เป็นของ โกยุ นาคากาวะ ดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นจาก เอ็นเจที เอส-ออยล์ เรซซิ่ง ทีม ตามหลัง 2.238 วินาที
สำหรับผลควอลิฟายในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี แข่ง 9 รอบ ปรากฏว่านักบิดจอมเก๋าอย่าง “เติ้ล” พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง จาก ยามาฮ่า สปีด800 ยัวซ่า เรซซิ่ง ทีม คว้าโพลไปครองด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 54.352 วินาที ขนาบข้างด้วย “เอิร์ธ” ธุรกิจ บัวผา ดาวรุ่งจาก ไฮสปีด เคทีเอ็ม เรซซิ่ง ทีม ในกริดที่ 2 ตามหลัง 0.538 วินาที ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ “เชลล์” ศักดิ์ชัย คงดวงดี จาก ไฮสปีด ไออาร์ซี ดี.ไอ.ดี สมาร์ทสปอร์ต สนองไซเคิลเรซ ตามหลัง 0.570 วินาที
ทั้งนี้ ศึก เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ2026สนามที่ 2 จะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 2สิงหาคม ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าทางขึ้นGrandstandสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่นั่งแกรนด์สแตนด์ ราคา 100 บาท / 1 วัน,บัตรVIPราคา 500 บาท / 1 วัน
หลังผ่านสนามแรกด้วยการขับเคี่ยวอย่างเข้มข้น นักบิดทุกคนกลับมาสู่สนามนี้อีกครั้งด้วยความพร้อมที่มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการยกระดับผลงานของตัวเอง และความคาดหวังในการลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาล โดยไฮไลต์ยังคงอยู่ที่การต่อสู้อย่างสนุกในทุกคลาสของการแข่งขัน
โดยผลควอลิฟายในรุ่นใหญ่อย่าง ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ปรากฏว่าตำแหน่งโพลตกเป็นของ ดีแคลน คาร์เบอร์รี นักบิดออสเตรเลียนจาก สวิฟท์ โกรว เรซซิ่ง ทีม ผู้ชนะสนามแรกที่ยังคงฟอร์มแรงต่อเนื่อง ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 38.478 วินาที ทิ้งห่าง เหนือกริดที่ 2 อย่าง ชญากร แซ่อ๋อง นักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ทีม ถึง 1.264 วินาที ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ โคลิน บัตเลอร์ นักบิดชาวแคนาดาจาก ศาวิตาร์ ทีม เอเชีย ตามหลัง 1.974 วินาที
ด้านตำแหน่งโพลในรุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี ตกเป็นของ ตะวัน ตั้งจิตเจริญกุลจาก ทีเค ฮอนด้า อิเดมิตสึ สิทธิผล ดิเรก ทีม ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 40.060 วินาที เฉือน เอเดน ท้าว นักบิดอเมริกันจาก สาวิตา ทีม เอเชีย กริดที่ 2 เพียง 0.304 วินาที ตามด้วยจอมเก๋าอย่าง ออ ปิตะบุตร จาก คอร์ มอเตอร์สปอร์ต ไทยแลนด์ ในอันดับ 3 ตามหลัง 0.308 วินาที
ส่วนรุ่น ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB3) และ ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี (ST3) ซึ่งลงแข่งพร้อมกัน ปรากฏว่าตำแหน่งโพลในรุ่น ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB3)ของ รอนนี่ สุลบิยักโต นักบิดอินโดนีเซียจาก มูเลีย จาย่า อาร์ไอที ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 44.956 วินาที เหนือกริดที่ 2 อย่าง จิณณวัตร ดีวิเศษ จาก ยามาฮ่า บลู ครู ไรเดอร์ส คลับ ยามาลู้ป เน็กซเตอร์ ถึง 1.599 วินาที ส่วนกริดที่ 3 ได้แก่ ณัฐกร อิ่มใจสุขจาก ออร์คิด ปาล์ม โฮมส์ หัวหิน ซีพีทู เรซซิ่ง ทีม ฮอนด้า บิ๊กวิง รามอินทรา ตามหลัง 1.870 วินาที
ขณะที่โพลในรุ่น ซูเปอร์สต็อก1,000ซีซี (ST3)ได้แก่ รณชัย ใจยา นักบิดชาวไทยจาก เดอะ ชไวน์ การาจ แซดทีอาร์ เรซซิ่ง ทีม ด้วยเวลา1นาที47.087วินาที เหนืออันดับ2อย่าง ซานติ หม่า นักบิดชาวเมียนมาร์ เพื่อนร่วมทีม อยู่0.515วินาที
ส่วน “โอม” ภวัต จิตต์สว่างดี พระเอกหนุ่มชื่อดังจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ทีม ยกระดับความเร็วอย่างน่าพอใจ รั้งอันดับ 5ในรุ่น ซูเปอร์สต็อก1,000ซีซี (ST3)ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที48.577วินาที ด้านอินฟลูเอ็นเซอร์สาวชื่อดังอย่าง “แพร” ทวินันท์ เพิ่มพูน จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ต้องพลาดลงแข่งสนามนี้หลังได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมส่วนตัว
รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีดวลความเร็วกันทั้งสิ้น12รอบสนาม รวมพลนักบิดดาวดังระดับท็อปของเมืองไทยจากทุกค่าย มาร่วมเปิดศึกสู้กันอย่างดุเดือด โดยไฮไลต์สำคัญในเรซนี้ อยู่ที่การกลับคืนสู่สังเวียนอีกครั้งของ"มุกข์" มุกข์ลดา สารพืชนักบิดสาวแกร่งที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรกของฤดูกาลในสนามที่ 2 ให้กับเอ็นเจที เอส-ออยล์ เรซซิ่ง ทีมโดยเพิ่งคว้าโพเดียมระดับโลกมาได้ในยุโรป ถูกใส่ชื่อลงบิดแทนนักบิดเวิลด์คลาสอย่าง ฮอร์เก นาบาร์โร ให้กับทีม เพิ่มความเข้มข้นให้กับการลุ้นแชมป์เป็นอย่างมาก
โดยผลควอลิฟายปรากฏว่า ตำแหน่งโพลตกเป็นของดาวรุ่งชาวไทยอย่าง “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ผู้ชนะสนามแรกด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 39.260 วินาที ส่วน “มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช นักบิดสาวจอมเก๋า คว้ากริดที่ 2 มาครอง ตามหลังเจ้าของโพล 1.117 วินาที ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร ดาวรุ่งจาก เรย์บริก ทูราโน ฮอนด้า ทีซีเค เรซซิ่ง ทีม ตามหลัง 1.331 วินาที
ตามด้วย “ต่อ” ต่อศักดิ์ นวลสาย นักบิดเจ้าถิ่นชาวบุรีรัมย์จาก ไบค์สตอรี พีทีที ยามาฮ่า เรซซิ่ง ทีม ได้ออกตัวจากกริดที่ 4 ตามหลัง 1.619 วินาที ส่วนกริดที่ 5 เป็นของ โกยุ นาคากาวะ ดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นจาก เอ็นเจที เอส-ออยล์ เรซซิ่ง ทีม ตามหลัง 2.238 วินาที
สำหรับผลควอลิฟายในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี แข่ง 9 รอบ ปรากฏว่านักบิดจอมเก๋าอย่าง “เติ้ล” พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง จาก ยามาฮ่า สปีด800 ยัวซ่า เรซซิ่ง ทีม คว้าโพลไปครองด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 54.352 วินาที ขนาบข้างด้วย “เอิร์ธ” ธุรกิจ บัวผา ดาวรุ่งจาก ไฮสปีด เคทีเอ็ม เรซซิ่ง ทีม ในกริดที่ 2 ตามหลัง 0.538 วินาที ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ “เชลล์” ศักดิ์ชัย คงดวงดี จาก ไฮสปีด ไออาร์ซี ดี.ไอ.ดี สมาร์ทสปอร์ต สนองไซเคิลเรซ ตามหลัง 0.570 วินาที
ทั้งนี้ ศึก เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ2026สนามที่ 2 จะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 2สิงหาคม ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าทางขึ้นGrandstandสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่นั่งแกรนด์สแตนด์ ราคา 100 บาท / 1 วัน,บัตรVIPราคา 500 บาท / 1 วัน