MotoGP ประกาศเลือก "ประเทศไทย" ประเดิมสนามแรกฤดูกาลหน้า 2027 วันที่ 5-7 มี.ค.

MotoGP Group เจ้าของสิทธิ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (MotoGP) ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ MotoGP.com และช่องทางอย่างเป็นทางการ ประกาศเลือก “ประเทศไทย” เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสนามเปิดฤดูกาลศึกโมโตจีพี ประจำปี 2027 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2027 ซึ่งถือเป็นการรับหน้าที่สนามเปิดฤดูกาลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2025–2027) พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะสนามแรกของโลกที่เปิดใช้กฎกติกาด้านเทคนิคใหม่ของ MotoGP (2027-2031) ในการแข่งขันจริง ในโอกาสก้าวเข้าสู่ฤดูกาลที่ 79 ของรายการชิงแชมป์โลก
MotoGP Group ระบุว่า การที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาล 3 ปีซ้อน สะท้อนถึงบทบาทและความสำคัญของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในเวทีการแข่งขัน MotoGP รวมถึงฐานแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ หลังจากการแข่งขันสนามเปิดฤดูกาลในปี 2025 และ 2026 ประสบความสำเร็จอย่างสูง
โดยการแข่งขัน "ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2027" จะเป็นศึกครั้งประวัติศาสตร์ที่แฟนๆ ทั่วโลกจะได้เห็นรถแข่งโมโตจีพียุคใหม่เปิดตัวในการแข่งขันจริง ถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของ MotoGP ภายใต้กฎเทคนิคชุดใหม่ ซึ่งจะถูกใช้ตลอดช่วงปี 2027-2031 ทำให้แฟนความเร็วทั่วโลกได้ร่วมเป็นสักขีพยานของการเริ่มต้นยุคใหม่ของการแข่งขัน MotoGP
MotoGP Group ยังยกให้บุรีรัมย์เป็นหนึ่งในสนามแข่งขันที่โดดเด่นที่สุดของปฏิทินการแข่งขันโลก ย้อนกลับไปในการแข่งขันสนามเปิดฤดูกาลปี 2026 ที่ผ่านมา สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์ ได้สร้างประวัติศาสตร์ต้อนรับแฟนความเร็วสูงถึง 228,228 คน ซึ่งเป็นสถิติผู้ชมสูงสุดของการแข่งขันสนามประเทศไทย โดยมี มาร์โก เบซเซคคี คว้าชัยชนะอันน่าประทับใจให้กับทีม Aprilia ตอกย้ำถึงบรรยากาศอันเร้าใจและยืนยันสถานะของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดของการแข่งขันชิงแชมป์โลก
คาร์เมโล เอซเปเลตา (Carmelo Ezpeleta) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MotoGP Group กล่าวว่า "การได้เป็นเจ้าภาพจัดสนามเปิดฤดูกาล MotoGP เป็นปีที่สามติดต่อกัน ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมืออันยอดเยี่ยมที่เราได้สร้างขึ้นในประเทศไทย รวมถึงความหลงใหลอันเหลือเชื่อของแฟนๆ บุรีรัมย์สามารถจัดการแข่งขันที่ดีที่สุดรายการหนึ่งของปฏิทิน MotoGP ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการเปิดศักราชใหม่ของโมโตจีพีภายใต้กฎระเบียบด้านเทคนิคใหม่"
คาร์เมโล กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันสนามแรกภายใต้กฎกติกาปี 2027 จะเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ของ MotoGP และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การเดินทางครั้งสำคัญนี้จะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไทย
MotoGP Group ระบุด้วยว่า ด้วยฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่ง สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกของสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และความตื่นเต้นจากการเริ่มต้นใช้กฎระเบียบใหม่ บุรีรัมย์พร้อมเป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปิดฤดูกาล MotoGP 2027
เกี่ยวกับ MotoGP Group
MotoGP Sports Entertainment Group คือองค์กรที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขัน MotoGP™ ซึ่งเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกระดับพรีเมียร์คลาส ในฐานะผู้ขับเคลื่อนกีฬารถจักรยานยนต์สองล้อระดับสูงสุดของโลก องค์กรแห่งนี้ดูแลพอร์ตโฟลิโอระดับโลกที่ครอบคลุมทั้งการแข่งขันระดับสูง การพัฒนานักกีฬา และการสร้างประสบการณ์ให้กับแฟนกีฬา ผ่านการแข่งขันชั้นนำของโลกและความบันเทิงที่สร้างสรรค์ MotoGP Group เชื่อมโยงแฟนกีฬาหลายล้านคนทั่วโลกเข้ากับหนึ่งในกีฬาที่น่าตื่นเต้นและทรงพลังที่สุดของโลก
MotoGP Group ระบุว่า การที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาล 3 ปีซ้อน สะท้อนถึงบทบาทและความสำคัญของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในเวทีการแข่งขัน MotoGP รวมถึงฐานแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ หลังจากการแข่งขันสนามเปิดฤดูกาลในปี 2025 และ 2026 ประสบความสำเร็จอย่างสูง
โดยการแข่งขัน "ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2027" จะเป็นศึกครั้งประวัติศาสตร์ที่แฟนๆ ทั่วโลกจะได้เห็นรถแข่งโมโตจีพียุคใหม่เปิดตัวในการแข่งขันจริง ถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของ MotoGP ภายใต้กฎเทคนิคชุดใหม่ ซึ่งจะถูกใช้ตลอดช่วงปี 2027-2031 ทำให้แฟนความเร็วทั่วโลกได้ร่วมเป็นสักขีพยานของการเริ่มต้นยุคใหม่ของการแข่งขัน MotoGP
MotoGP Group ยังยกให้บุรีรัมย์เป็นหนึ่งในสนามแข่งขันที่โดดเด่นที่สุดของปฏิทินการแข่งขันโลก ย้อนกลับไปในการแข่งขันสนามเปิดฤดูกาลปี 2026 ที่ผ่านมา สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์ ได้สร้างประวัติศาสตร์ต้อนรับแฟนความเร็วสูงถึง 228,228 คน ซึ่งเป็นสถิติผู้ชมสูงสุดของการแข่งขันสนามประเทศไทย โดยมี มาร์โก เบซเซคคี คว้าชัยชนะอันน่าประทับใจให้กับทีม Aprilia ตอกย้ำถึงบรรยากาศอันเร้าใจและยืนยันสถานะของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดของการแข่งขันชิงแชมป์โลก
คาร์เมโล เอซเปเลตา (Carmelo Ezpeleta) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MotoGP Group กล่าวว่า "การได้เป็นเจ้าภาพจัดสนามเปิดฤดูกาล MotoGP เป็นปีที่สามติดต่อกัน ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมืออันยอดเยี่ยมที่เราได้สร้างขึ้นในประเทศไทย รวมถึงความหลงใหลอันเหลือเชื่อของแฟนๆ บุรีรัมย์สามารถจัดการแข่งขันที่ดีที่สุดรายการหนึ่งของปฏิทิน MotoGP ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการเปิดศักราชใหม่ของโมโตจีพีภายใต้กฎระเบียบด้านเทคนิคใหม่"
คาร์เมโล กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันสนามแรกภายใต้กฎกติกาปี 2027 จะเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ของ MotoGP และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การเดินทางครั้งสำคัญนี้จะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไทย
MotoGP Group ระบุด้วยว่า ด้วยฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่ง สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกของสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และความตื่นเต้นจากการเริ่มต้นใช้กฎระเบียบใหม่ บุรีรัมย์พร้อมเป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปิดฤดูกาล MotoGP 2027
เกี่ยวกับ MotoGP Group
MotoGP Sports Entertainment Group คือองค์กรที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขัน MotoGP™ ซึ่งเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกระดับพรีเมียร์คลาส ในฐานะผู้ขับเคลื่อนกีฬารถจักรยานยนต์สองล้อระดับสูงสุดของโลก องค์กรแห่งนี้ดูแลพอร์ตโฟลิโอระดับโลกที่ครอบคลุมทั้งการแข่งขันระดับสูง การพัฒนานักกีฬา และการสร้างประสบการณ์ให้กับแฟนกีฬา ผ่านการแข่งขันชั้นนำของโลกและความบันเทิงที่สร้างสรรค์ MotoGP Group เชื่อมโยงแฟนกีฬาหลายล้านคนทั่วโลกเข้ากับหนึ่งในกีฬาที่น่าตื่นเต้นและทรงพลังที่สุดของโลก