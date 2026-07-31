Changan จับมือ Ning Service by CATL เปิดศูนย์บริการแบตเตอรี่และระบบอี-ไดรฟ์

CHANGAN Battery and E-Drive Service Center คือ ศูนย์บริการซ่อมแซมแบตเตอรี่และระบบอี-ไดรฟ์แบบครบวงจรที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย และยังเป็นศูนย์บริการฯ แห่งแรกของ CHANGAN นอกประเทศจีน
การเปิดศูนย์ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์รองรับการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน หรือ ‘Lifetime Warranty’ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าตลอดอายุการใช้งานได้อย่างแท้จริง
ศูนย์ดังกล่าว รองรับการซ่อมแซมแบตเตอรี่โดยการตรวจเช็คความเสียหายในแต่ละโมดูลได้ และสามารถเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสียหาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูก
ทั้งนี้ ยังสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมแบตเตอรี่ของรถยนต์ทุกแบรนด์ที่ใช้งานแบตเตอรี่ของ CATL ได้อีกด้วย เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าหากแบตเตอรี่มีปัญหา
สำหรับ ศูนย์บริการแห่งนี้ใช้เงินลงทุนกว่า 30 ล้านบาทครอบคลุมใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. การลงทุนด้านเทคโนโลยี และเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการ
2. การปรับปรุงศูนย์บริการแบตเตอรี่และอี-ไดร์ฟเซอร์วิส
3. การฝึกอบรมบุคลากร โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาประจำศูนย์ฯ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับช่างชาวไทย
การเปิดศูนย์ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์รองรับการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน หรือ ‘Lifetime Warranty’ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าตลอดอายุการใช้งานได้อย่างแท้จริง
ศูนย์ดังกล่าว รองรับการซ่อมแซมแบตเตอรี่โดยการตรวจเช็คความเสียหายในแต่ละโมดูลได้ และสามารถเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสียหาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูก
ทั้งนี้ ยังสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมแบตเตอรี่ของรถยนต์ทุกแบรนด์ที่ใช้งานแบตเตอรี่ของ CATL ได้อีกด้วย เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าหากแบตเตอรี่มีปัญหา
สำหรับ ศูนย์บริการแห่งนี้ใช้เงินลงทุนกว่า 30 ล้านบาทครอบคลุมใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. การลงทุนด้านเทคโนโลยี และเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการ
2. การปรับปรุงศูนย์บริการแบตเตอรี่และอี-ไดร์ฟเซอร์วิส
3. การฝึกอบรมบุคลากร โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาประจำศูนย์ฯ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับช่างชาวไทย