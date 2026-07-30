Mercedes-Benz เปิดตัว All-New GLA EV วิ่งไกลสุด 657 กม. ระบบไฟฟ้า 800V ชาร์จเร็ว 320 kW

Mercedes-Benz เปิดตัว All-New GLA EV รถ SUV พรีเมียมขนาดคอมแพ็กรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการ นับเป็นครั้งแรกที่ GLA มีขุมพลังไฟฟ้าล้วน โดยมาพร้อมแพลตฟอร์ม MMA รุ่นใหม่ รองรับระบบไฟฟ้า 800V ชาร์จเร็วสูงสุด 320 kW วิ่งไกลสุด 657 กิโลเมตร (WLTP) พร้อมห้องโดยสาร MBUX รุ่นใหม่ และเทคโนโลยี AI ล่าสุดของแบรนด์
Mercedes-Benz ระบุว่า GLA รุ่นใหม่ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งตัวถังที่ใหญ่กว่าเดิม ห้องโดยสารที่กว้างขึ้น และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่รองรับการเดินทางระยะไกล
มีให้เลือก 3 รุ่นไฟฟ้า
Mercedes-Benz เปิดตัว GLA EV พร้อมกัน 3 รุ่นย่อย ได้แก่
GLA 200 electric
- มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว PSM ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD)
- กำลังสูงสุด 227 แรงม้า แรงบิด 335 นิวตันเมตร
- แบตเตอรี่ LFP ขนาด 58 kWh
- วิ่งได้ไกลสุด 447 กม. (WLTP)
- อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. 8.1 วินาที
- ความเร็วสูงสุด 210 กม./ชม.
- รองรับชาร์จ AC 22 kW / DC 200 kW
- ชาร์จ DC 10-80% ภายใน 20 นาที
- ชาร์จเพียง 10 นาที เพิ่มระยะทางได้ประมาณ 165 กม.
GLA 250+ electric
- มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว PSM ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD)
- กำลังสูงสุด 276 แรงม้า แรงบิด 335 นิวตันเมตร
- แบตเตอรี่ NMC ขนาด 85 kWh
- ระบบไฟฟ้า 800V
- วิ่งได้ไกลสุด 657 กม. (WLTP)
- อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. 7.3 วินาที
- ความเร็วสูงสุด 210 กม./ชม.
- รองรับชาร์จ AC 22 kW / DC 320 kW
- ชาร์จ DC 10-80% ภายใน 22 นาที
- ชาร์จเพียง 10 นาที เพิ่มระยะทางได้สูงสุด 270 กม.
GLA 350 4MATIC electric
- มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว ขับเคลื่อน 4 ล้อ (AWD)
- กำลังรวมสูงสุด 359 แรงม้า แรงบิด 515 นิวตันเมตร
- แบตเตอรี่ NMC ขนาด 85 kWh
- ระบบไฟฟ้า 800V
- วิ่งได้ไกลสุด 643 กม. (WLTP)
- อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. 5.4 วินาที
- ความเร็วสูงสุด 210 กม./ชม.
- รองรับชาร์จ AC 22 kW / DC 320 kW
- ชาร์จ DC 10-80% ภายใน 22 นาที
- ชาร์จเพียง 10 นาที เพิ่มระยะทางได้ประมาณ 265 กม.
เทคโนโลยีใหม่ทั้งคัน
GLA EV พัฒนาบนแพลตฟอร์ม Mercedes Modular Architecture (MMA) ใช้ระบบส่งกำลัง 2-Speed Transmission และอินเวอร์เตอร์แบบ Silicon Carbide (SiC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ภายนอกโดดเด่นด้วย Illuminated Iconic Grille กระจังหน้าเรืองแสงรุ่นใหม่ ไฟหน้า MULTIBEAM LED พร้อมไฟ Daytime Running Light รูปดาว และล้ออัลลอยขนาด 18-20 นิ้ว
ห้องโดยสาร MBUX รุ่นล่าสุด
ภายในได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด พร้อมติดตั้ง MBUX Superscreen ที่รวมหน้าจอ 3 ตำแหน่งไว้ในแผงเดียว ได้แก่
- หน้าจอมาตรวัด 10.25 นิ้ว
- หน้าจอกลาง 14 นิ้ว
- หน้าจอผู้โดยสาร 14 นิ้ว
ระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับ MBUX Virtual Assistant ที่ทำงานร่วมกับ Google Maps และ Google Cloud Automotive AI Agent สามารถค้นหาสถานีชาร์จ วางแผนเส้นทาง และตอบคำถามผ่านการสั่งงานด้วยเสียงได้โดยตรง
อุปกรณ์เด่นยังประกอบด้วยระบบเสียง Burmester 3D Surround ลำโพง 16 ตำแหน่ง กำลังขับ 850 วัตต์ รองรับ Dolby Atmos, หลังคา SKY CONTROL Panoramic Roof, ระบบช่วยขับ MB.DRIVE ASSIST PLUS และกล้องรอบคัน 360 องศา
เตรียมเปิดตัวรุ่นไฮบริดตามมา
นอกจากรุ่นไฟฟ้าล้วน Mercedes-Benz ยังยืนยันว่าจะเปิดตัว GLA Mild Hybrid 48V ในช่วงต้นปี 2027 โดยใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร ทำงานร่วมกับระบบไฟฟ้า 48V และเกียร์คลัตช์คู่ 8 จังหวะ เพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
ราคาในยุโรป
Mercedes-Benz เปิดราคาจำหน่าย All-New GLA EV ในประเทศเยอรมนี ดังนี้
- GLA 200 electricราคาเริ่มต้น 40,840 ยูโร (ประมาณ 1.57 ล้านบาท)
- GLA 250+ electric ราคาเริ่มต้น 46,200 ยูโร (ประมาณ 1.78 ล้านบาท)
- GLA 350 4MATIC electric ราคาเริ่มต้น 48,830 ยูโร (ประมาณ 1.88 ล้านบาท)
Mercedes-Benz เปิดรับคำสั่งซื้อในยุโรปแล้ว โดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบรถในช่วงปลายปี 2026 ก่อนทยอยวางจำหน่ายในตลาดอื่นต่อไป
เครดิต Mercedes-Benz