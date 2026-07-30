Tesla Open House ได้ลองทุกรุ่น พร้อมรับ Trade in และดาวน์เริ่มต้น 0%

Tesla ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Tesla Open House ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ Tesla Center รามคำแหง ภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัส Tesla ครบทุกรุ่น ทุกสี พร้อมทดลองขับ รับบริการประเมินราคารถ Trade-In ภายในงาน และรับคำแนะนำจาก Tesla Advisor เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถ รวมถึงทางเลือกด้านสินเชื่อจากพาร์ทเนอร์ทางการเงินของ Tesla นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกชม Tesla Certified Pre-Owned รถ Tesla มือสองคุณภาพที่ผ่านการรับรองจาก Tesla ในราคาเริ่มต้นต่ำกว่า 1 ล้านบาท พร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะภายในงาน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน https://www.tesla.com/event/tesla-openhouse เพื่อจองทดลองขับและสำรองสิทธิ์รับข้อเสนอ ซึ่งมีจำนวนจำกัด
Tesla สร้างสถิติยอดส่งมอบสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย โคลอมเบีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย โปรตุเกส ฟิลิปปินส์ ชิลี สโลวีเนีย และลิทัวเนีย สำหรับประเทศไทย Tesla ครองอันดับ 1 ในด้านยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มพรีเมียมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา
เพื่อให้การเป็นเจ้าของ Tesla เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น Tesla ประเทศไทย ได้ยกระดับโปรแกรม Trade-In โดยเปิดรับรถยนต์ทุกแบรนด์ ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลเพื่อรับราคาประเมินเบื้องต้นได้ภายใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ลูกค้า Tesla ปัจจุบันสามารถนำรถ Tesla คันเดิมมา Trade-In เพื่อใช้เป็นเครดิตสำหรับการซื้อ Tesla คันใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อยังสามารถรับข้อเสนอ วางเงินดาวน์เริ่มต้น 0% เพื่อช่วยให้การเป็นเจ้าของ Tesla เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นปัจจุบัน Tesla ประเทศไทย จำหน่าย Model 3 ราคาเริ่มต้น 1,149,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 9,999 บาทต่อเดือน และ Model Y ราคาเริ่มต้น 1,719,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 13,999 บาทต่อเดือน พร้อมข้อเสนอพิเศษ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.49% และประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี 1 ปี
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 Tesla ได้เพิ่มขีดความสามารถด้านการประมวลผล AI ภายในศูนย์ข้อมูลที่รัฐเท็กซัสมากกว่าสองเท่า โดย Cortex 2 มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบขับขี่อัตโนมัติสำหรับรถยนต์และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ พร้อมแผนขยายศักยภาพเพิ่มเติมตลอดช่วงที่เหลือของปีนวัตกรรมเหล่านี้ถูกส่งตรงถึงลูกค้าผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over-the-Air (OTA) โดยในปี 2568 Tesla ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงซอฟต์แวร์มากกว่า 300 รายการ ทั่วโลกและ สำหรับการอัปเดต Summer 2026 ล่าสุด ได้เพิ่มความสามารถใหม่ให้กับ Grok AI Assistant ได้แก่ การโทรออกผ่านระบบภายในรถ การค้นหาและเล่นเพลง และการควบคุมระบบปรับอากาศด้วยคำสั่งเสียง
ล่าสุด Tesla ได้เปิดให้บริการ Supercharger ที่ AIA Connect กรุงเทพฯ ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมี Supercharger 46 สถานี (253 หัวชาร์จ) และ Destination Charger 18 สถานี (71 หัวชาร์จ) เครือข่าย Supercharger ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องช่วยรองรับการเดินทางระยะไกลและการเดินทางข้ามประเทศระหว่างไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยลูกค้าสามารถใช้งานสถานี Supercharger พร้อมรับสิทธิประโยชน์จาก Premium Connectivity การรับประกันตัวรถ และบริการหลังการขายข้ามประเทศ เพื่อให้ทุกการเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไปอย่างสะดวกและมั่นใจ
ด้วยการผสานความแข็งแกร่งของธุรกิจยานยนต์ โอกาสการเป็นเจ้าของที่เข้าถึงได้มากขึ้นผ่านข้อเสนอวางเงินดาวน์เริ่มต้น 0% และโปรแกรม Trade-In การขยายเครือข่ายสถานี Supercharger และการส่งมอบฟีเจอร์ AI สำหรับการใช้งานจริงอย่าง Grok ผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA อย่างต่อเนื่อง Tesla ยังคงเดินหน้าสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ลูกค้าและชุมชนในประเทศไทย รวมถึงทั่วโลก
Tesla สร้างสถิติยอดส่งมอบสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย โคลอมเบีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย โปรตุเกส ฟิลิปปินส์ ชิลี สโลวีเนีย และลิทัวเนีย สำหรับประเทศไทย Tesla ครองอันดับ 1 ในด้านยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มพรีเมียมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา
เพื่อให้การเป็นเจ้าของ Tesla เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น Tesla ประเทศไทย ได้ยกระดับโปรแกรม Trade-In โดยเปิดรับรถยนต์ทุกแบรนด์ ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลเพื่อรับราคาประเมินเบื้องต้นได้ภายใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ลูกค้า Tesla ปัจจุบันสามารถนำรถ Tesla คันเดิมมา Trade-In เพื่อใช้เป็นเครดิตสำหรับการซื้อ Tesla คันใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อยังสามารถรับข้อเสนอ วางเงินดาวน์เริ่มต้น 0% เพื่อช่วยให้การเป็นเจ้าของ Tesla เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นปัจจุบัน Tesla ประเทศไทย จำหน่าย Model 3 ราคาเริ่มต้น 1,149,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 9,999 บาทต่อเดือน และ Model Y ราคาเริ่มต้น 1,719,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 13,999 บาทต่อเดือน พร้อมข้อเสนอพิเศษ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.49% และประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี 1 ปี
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 Tesla ได้เพิ่มขีดความสามารถด้านการประมวลผล AI ภายในศูนย์ข้อมูลที่รัฐเท็กซัสมากกว่าสองเท่า โดย Cortex 2 มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบขับขี่อัตโนมัติสำหรับรถยนต์และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ พร้อมแผนขยายศักยภาพเพิ่มเติมตลอดช่วงที่เหลือของปีนวัตกรรมเหล่านี้ถูกส่งตรงถึงลูกค้าผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over-the-Air (OTA) โดยในปี 2568 Tesla ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงซอฟต์แวร์มากกว่า 300 รายการ ทั่วโลกและ สำหรับการอัปเดต Summer 2026 ล่าสุด ได้เพิ่มความสามารถใหม่ให้กับ Grok AI Assistant ได้แก่ การโทรออกผ่านระบบภายในรถ การค้นหาและเล่นเพลง และการควบคุมระบบปรับอากาศด้วยคำสั่งเสียง
ล่าสุด Tesla ได้เปิดให้บริการ Supercharger ที่ AIA Connect กรุงเทพฯ ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมี Supercharger 46 สถานี (253 หัวชาร์จ) และ Destination Charger 18 สถานี (71 หัวชาร์จ) เครือข่าย Supercharger ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องช่วยรองรับการเดินทางระยะไกลและการเดินทางข้ามประเทศระหว่างไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยลูกค้าสามารถใช้งานสถานี Supercharger พร้อมรับสิทธิประโยชน์จาก Premium Connectivity การรับประกันตัวรถ และบริการหลังการขายข้ามประเทศ เพื่อให้ทุกการเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไปอย่างสะดวกและมั่นใจ
ด้วยการผสานความแข็งแกร่งของธุรกิจยานยนต์ โอกาสการเป็นเจ้าของที่เข้าถึงได้มากขึ้นผ่านข้อเสนอวางเงินดาวน์เริ่มต้น 0% และโปรแกรม Trade-In การขยายเครือข่ายสถานี Supercharger และการส่งมอบฟีเจอร์ AI สำหรับการใช้งานจริงอย่าง Grok ผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA อย่างต่อเนื่อง Tesla ยังคงเดินหน้าสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ลูกค้าและชุมชนในประเทศไทย รวมถึงทั่วโลก