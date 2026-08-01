BYD เผย Da Han ซีดานเรือธงรุ่นใหม่ แบต 102.3 kWh วิ่งไกลสุด 1,008 กม.

BYD เปิดเผยข้อมูลสำคัญของ Da Han หรือที่มีอีกชื่อว่า BYD Great Han รถยนต์ซีดานไฟฟ้าขนาดใหญ่รุ่นใหม่ ผ่านเอกสารขอลดหย่อนภาษีจัดซื้อรถยนต์ของ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (MIIT)
ข้อมูลระบุว่า Da Han รุ่นไฟฟ้าล้วน (BEV) จะติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ขนาด 102.326 kWh ผลิตโดย FinDreams บริษัทในเครือของ BYD โดยแบตเตอรี่ชุดนี้มีน้ำหนัก 725.9 กิโลกรัม
เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวรถรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังที่อยู่ระหว่าง 2,260–2,325 กิโลกรัม แบตเตอรี่เพียงชุดเดียวคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ของน้ำหนักรถ
วิ่งไกลสุด 1,008 กม. พร้อมมอเตอร์สูงสุด 764 แรงม้า
Da Han รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวกำลัง 370 กิโลวัตต์ (496 แรงม้า) ให้ระยะทางวิ่ง 970–1,008 กิโลเมตร (มาตรฐาน CLTC) ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
ส่วนรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว ให้กำลังรวมสูงสุด 570 กิโลวัตต์ (764 แรงม้า) น้ำหนักตัวรถ 2,505 กิโลกรัม และมีระยะทางวิ่ง 820–880 กิโลเมตร (CLTC)
มีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดให้เลือก
นอกจากรุ่นไฟฟ้าล้วนแล้ว BYD ยังเตรียมจำหน่าย Da Han DM-i รุ่นปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)
รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร กำลัง 115 กิโลวัตต์ (154 แรงม้า) ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง 200 กิโลวัตต์ (268 แรงม้า) และแบตเตอรี่ LFP ขนาด 54.489 kWh
BYD ระบุว่ารุ่น DM-i สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงสุด 470 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน CLTC
ตัวถังใหญ่กว่า Mercedes-Benz S-Class
BYD Da Han มีขนาดตัวถัง 5,256 x 1,999 x 1,510 มม. และมีระยะฐานล้อ 3,130 มม.
ตัวรถมีความยาวมากกว่า Mercedes-Benz S-Class รุ่นฐานล้อมาตรฐาน อยู่ 66 มิลลิเมตร
ก่อนหน้านี้ Da Han ถูกพบระหว่างการทดสอบบนถนนในจีนโดยไม่มีการพรางตัว คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ โดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ 300,000 หยวน หรือราว 1.36 ล้านบาท
ยอดขาย Han ในจีน
ข้อมูลจาก China EV DataTracker ระบุว่า ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา BYD Han รุ่นปัจจุบันมียอดขายในจีน 3,285 คัน ขณะที่ Han L ซึ่งเป็นรุ่นสมรรถนะสูง มียอดส่งมอบ 584 คัน.
ที่มา: carnewschina