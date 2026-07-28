Primus Group ฉลองครบรอบ 11 ปี จัด Test Drive Cafe แค่ลองขับ รับฟรีกระบอกน้ำ

นายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือ MG Primus และ Primus Group เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา MG Primus ได้ร่วมพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งด้านผลิตภัณฑ์และองค์กรเคียงข้าง บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด มาโดยตลอด โดย MG Primus เดิมดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Best Auto Sales ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น MG Primus เพื่อสะท้อนการเติบโตขององค์กรและทิศทางธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับแนวหน้าของผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทย
นอกจากนี้ MG Primus ยังได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน โดยมีการส่งมอบรถยนต์ MG ให้กับลูกค้ามากกว่า 30,000 คัน และดูแลลูกค้าเข้ารับบริการหลังการขายมากกว่า 300,000 ครั้ง ด้วยทีมงานคุณภาพที่มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์เครื่องสันดาป
พร้อมรองรับการบริการงานซ่อมสีและตัวถัง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย วัสดุคุณภาพสูง และอะไหล่แท้ 100% เพื่อเพิ่มความมั่นใจในมาตรฐานการซ่อม ด้วยการรับประกันงานซ่อมนาน 1 ปี และรองรับการเคลมประกันภัยจากบริษัทประกันชั้นนำทุกแห่ง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการที่ครบวงจร มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน การันตีความสำเร็จด้วยรางวัลเกียรติยศมากมาย ทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย ในประเภทบุคคล และองค์กร
“ในนามของ MG Primus ผมขอขอบคุณลูกค้าคนสำคัญทุกท่าน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ อย่าง บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) และ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ที่เป็นแรงผลักดันสำคัญ ช่วยให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดรถยนต์เมืองไทย”
ในโอกาสครบรอบ 11 ปี MG Primus ได้จัดกิจกรรมพิเศษแทนคำขอบคุณ โดยมอบสิทธิ์ประโยชน์มากมาย เมื่อทดลองขับรถ MG ในงาน Showroom Event หรืองาน Test Drive Cafe และสำหรับลูกค้าที่นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ MG Primus มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป รับทันที! ส่วนลดค่าแรง 10% และส่วนลดค่าอะไหล่ 15% พร้อมรับฟรี! กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิสุดพรีเมี่ยม
พิเศษ! สำหรับผู้ที่จองและรับรถยนต์ MG ทุกรุ่น รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม พร้อมรับของขวัญฉลองครบรอบ 11 ปี ฟรี! เฉพาะที่โชว์รูมและศูนย์บริการศูนย์บริการ MG Primus ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรเกษม 65, บางนา กม.5, บายพาส ชลบุรี, พัทยา นาจอมเทียน และหางดง เชียงใหม่ เริ่มวันนี้ ถึง 30 กันยายน ศกนี้
นอกจากนี้ MG Primus ยังได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน โดยมีการส่งมอบรถยนต์ MG ให้กับลูกค้ามากกว่า 30,000 คัน และดูแลลูกค้าเข้ารับบริการหลังการขายมากกว่า 300,000 ครั้ง ด้วยทีมงานคุณภาพที่มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์เครื่องสันดาป
พร้อมรองรับการบริการงานซ่อมสีและตัวถัง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย วัสดุคุณภาพสูง และอะไหล่แท้ 100% เพื่อเพิ่มความมั่นใจในมาตรฐานการซ่อม ด้วยการรับประกันงานซ่อมนาน 1 ปี และรองรับการเคลมประกันภัยจากบริษัทประกันชั้นนำทุกแห่ง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการที่ครบวงจร มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน การันตีความสำเร็จด้วยรางวัลเกียรติยศมากมาย ทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย ในประเภทบุคคล และองค์กร
“ในนามของ MG Primus ผมขอขอบคุณลูกค้าคนสำคัญทุกท่าน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ อย่าง บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) และ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ที่เป็นแรงผลักดันสำคัญ ช่วยให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดรถยนต์เมืองไทย”
ในโอกาสครบรอบ 11 ปี MG Primus ได้จัดกิจกรรมพิเศษแทนคำขอบคุณ โดยมอบสิทธิ์ประโยชน์มากมาย เมื่อทดลองขับรถ MG ในงาน Showroom Event หรืองาน Test Drive Cafe และสำหรับลูกค้าที่นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ MG Primus มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป รับทันที! ส่วนลดค่าแรง 10% และส่วนลดค่าอะไหล่ 15% พร้อมรับฟรี! กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิสุดพรีเมี่ยม
พิเศษ! สำหรับผู้ที่จองและรับรถยนต์ MG ทุกรุ่น รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม พร้อมรับของขวัญฉลองครบรอบ 11 ปี ฟรี! เฉพาะที่โชว์รูมและศูนย์บริการศูนย์บริการ MG Primus ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรเกษม 65, บางนา กม.5, บายพาส ชลบุรี, พัทยา นาจอมเทียน และหางดง เชียงใหม่ เริ่มวันนี้ ถึง 30 กันยายน ศกนี้