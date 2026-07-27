“เติ้น-ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์” คว้า Top5 Fomula2 สนามที่ 9

ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา “เติ้น-ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์” ลงแข่งขันด้วยรถสูตรหมายเลข 17 ทีม ART Grand Prix โดยเริ่มที่เซสชัน Qualifying เพื่อจัดอันดับกริดสตาร์ท ซึ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุด 1:29.207 นาที ตามหลังผู้นำเพียง 0.3 วินาที คว้าตำแหน่ง P5 และจากกติกา Reverse Grid ส่งผลให้จะออกสตาร์ทจาก P6 ใน Sprint Race และออกตัวจาก P5 สำหรับ Feature Race ตามผลการคัดเลือก
ฉากดวลความเร็วรอบ Sprint Race ระเบิดความมันส์ภายใต้ความร้อนระอุของแทร็กฮังกาโรริง ซึ่งกลายเป็นบททดสอบสำคัญของการบริหารยางตลอดการแข่งขันทั้ง 28 รอบ โดย "เติ้น–ทัศนพล" ออกจากกริดสตาร์ท P6 แม้จะเสียจังหวะในช่วงออกตัวจนตกไปอยู่ใน P7 อย่างไรก็ตามนักขับไทยยังคงรักษาเรซซิ่งไลน์ของตัวเองไว้ได้อย่างดี พร้อมคุมจังหวะและสร้างระยะห่างจากรถด้านหลังซึ่งไล่กดดันอย่างหนัก ทำให้รถหมายเลข 17 ตกลงไปอยู่อันดับ 8 แต่ยังสามารถรักษาตำแหน่งเกาะกลุ่มลุ้นคะแนนได้อย่างเหนียวแน่นจนนาทีสุดท้าย ก่อนเหตุการณ์ปะทะกันของกลุ่มหน้าจะดันให้ขยับขึ้นมาได้ 2 อันดับ ท้ายที่สุดวิ่งผ่านธงตราหมากรุกจบอันดับที่ 6 พร้อมเก็บเพิ่ม 3 คะแนนเข้าตารางสะสมได้สำเร็จ
ต่อกันในรอบหลัก Feature Race ที่ "เติ้น ทัศนพล" ออกสตาร์ทจากกริด P5 กับยาง Medium ท่ามกลางอุณหภูมิสูงถึง 42°C แม้จะเสียจังหวะในช่วงต้นเรซตกไปอยู่ที่ 6 แต่เจ้าตัวยังรักษาเพซ และเกาะกลุ่มหน้าได้อย่างมั่นคง พร้อมเร่งสปีดสร้างระยะห่างจากคู่แข่งที่ตามหลัง ก่อนเปิดใช้ DRS ควบคู่กับสลิปสตรีม ตัดสินใจแซงขึ้นไลน์ขวาสุดทางตรงเข้าโค้งที่ 1 ทวงอันดับ 5 กลับคืนมาได้อย่างเฉียบขาด และมีโอกาสขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำได้ในช่วงหนึ่ง
หลังทีมเรียกเข้าพิทเปลี่ยนเป็นยาง Soft นักแข่งไทยกลับลงสู่สนามในอันดับ 11 และเริ่มเปิดเกมรุกต่อทันทีไล่แซงคู่แข่งอย่างดุดัน จนขยับขึ้นมาถึงที่ 6 ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นทำความเร็วไล่กดดันคู่แข่งอย่างไม่ลดละ จนทะยานขึ้นมาจบอันดับที่ 5 เข้าเส้นชัยรักษาผลงานในกลุ่มหัวแถว "Top 5" ได้อย่างยอดเยี่ยม รับเพิ่มอีก 10 คะแนน ตอกย้ำฟอร์มแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง
หลังผ่านการแข่งขัน FIA Formula 2 มาแล้ว 9 สนาม "เติ้น–ทัศนพล" มีคะแนนสะสมรวมอยู่ 59 แต้ม รั้งอันดับที่ 10 บนตารางแชมเปียนชิพ พร้อมเดินหน้าสู้อีก 5 สนามสุดท้าย โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการลุ้นคว้าโพเดียม เก็บคะแนนสำคัญ และไต่อันดับให้สูงยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ศึก F2 จะพักการแข่งขันในช่วง Summer Break และกลับมาสานต่อความมันส์ Round 10 ณ “มหาวิหารแห่งความเร็ว” สนาม Autodromo Nazionale Monza ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายนที่จะถึงนี้
ฉากดวลความเร็วรอบ Sprint Race ระเบิดความมันส์ภายใต้ความร้อนระอุของแทร็กฮังกาโรริง ซึ่งกลายเป็นบททดสอบสำคัญของการบริหารยางตลอดการแข่งขันทั้ง 28 รอบ โดย "เติ้น–ทัศนพล" ออกจากกริดสตาร์ท P6 แม้จะเสียจังหวะในช่วงออกตัวจนตกไปอยู่ใน P7 อย่างไรก็ตามนักขับไทยยังคงรักษาเรซซิ่งไลน์ของตัวเองไว้ได้อย่างดี พร้อมคุมจังหวะและสร้างระยะห่างจากรถด้านหลังซึ่งไล่กดดันอย่างหนัก ทำให้รถหมายเลข 17 ตกลงไปอยู่อันดับ 8 แต่ยังสามารถรักษาตำแหน่งเกาะกลุ่มลุ้นคะแนนได้อย่างเหนียวแน่นจนนาทีสุดท้าย ก่อนเหตุการณ์ปะทะกันของกลุ่มหน้าจะดันให้ขยับขึ้นมาได้ 2 อันดับ ท้ายที่สุดวิ่งผ่านธงตราหมากรุกจบอันดับที่ 6 พร้อมเก็บเพิ่ม 3 คะแนนเข้าตารางสะสมได้สำเร็จ
ต่อกันในรอบหลัก Feature Race ที่ "เติ้น ทัศนพล" ออกสตาร์ทจากกริด P5 กับยาง Medium ท่ามกลางอุณหภูมิสูงถึง 42°C แม้จะเสียจังหวะในช่วงต้นเรซตกไปอยู่ที่ 6 แต่เจ้าตัวยังรักษาเพซ และเกาะกลุ่มหน้าได้อย่างมั่นคง พร้อมเร่งสปีดสร้างระยะห่างจากคู่แข่งที่ตามหลัง ก่อนเปิดใช้ DRS ควบคู่กับสลิปสตรีม ตัดสินใจแซงขึ้นไลน์ขวาสุดทางตรงเข้าโค้งที่ 1 ทวงอันดับ 5 กลับคืนมาได้อย่างเฉียบขาด และมีโอกาสขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำได้ในช่วงหนึ่ง
หลังทีมเรียกเข้าพิทเปลี่ยนเป็นยาง Soft นักแข่งไทยกลับลงสู่สนามในอันดับ 11 และเริ่มเปิดเกมรุกต่อทันทีไล่แซงคู่แข่งอย่างดุดัน จนขยับขึ้นมาถึงที่ 6 ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นทำความเร็วไล่กดดันคู่แข่งอย่างไม่ลดละ จนทะยานขึ้นมาจบอันดับที่ 5 เข้าเส้นชัยรักษาผลงานในกลุ่มหัวแถว "Top 5" ได้อย่างยอดเยี่ยม รับเพิ่มอีก 10 คะแนน ตอกย้ำฟอร์มแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง
หลังผ่านการแข่งขัน FIA Formula 2 มาแล้ว 9 สนาม "เติ้น–ทัศนพล" มีคะแนนสะสมรวมอยู่ 59 แต้ม รั้งอันดับที่ 10 บนตารางแชมเปียนชิพ พร้อมเดินหน้าสู้อีก 5 สนามสุดท้าย โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการลุ้นคว้าโพเดียม เก็บคะแนนสำคัญ และไต่อันดับให้สูงยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ศึก F2 จะพักการแข่งขันในช่วง Summer Break และกลับมาสานต่อความมันส์ Round 10 ณ “มหาวิหารแห่งความเร็ว” สนาม Autodromo Nazionale Monza ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายนที่จะถึงนี้