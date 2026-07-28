Subaru ตั้งทีมพัฒนารถสปอร์ตโดยเฉพาะ เตรียมส่งรถเกียร์ธรรมดา 3 รุ่นใหม่ภายในปี 2026

Subaru จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อพัฒนารถสมรรถนะสูงโดยเฉพาะ พร้อมปรับกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้นด้วยระบบดิจิทัล ขณะที่ยอดขายรถไฮบริดและรถ EV ที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้บริษัทมีพื้นที่มากขึ้นในการลงทุนกับรถเครื่องยนต์เทอร์โบและเกียร์ธรรมดาสำหรับคนรักการขับขี่
Subaru ยืนยันว่าบริษัทกำลังกลับมาให้ความสำคัญกับรถสมรรถนะสูงอีกครั้ง ด้วยการจัดตั้ง Product Innovation Division และมี Sports Vehicle Planning Office อยู่ภายใน เพื่อรับผิดชอบการวางแผนและพัฒนารถสปอร์ตโดยเฉพาะ
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับการเปิดเผยโดย Tetsuro Fujinuki ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ Subaru ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่น Best Car โดยเขาระบุว่า ทีมใหม่จะเปลี่ยนวิธีพัฒนารถจากรูปแบบเดิมที่ต้องผ่านการประชุมและตรวจสอบหลายขั้นตอน มาใช้กระบวนการแบบดิจิทัลมากขึ้น เพื่อช่วยลดเวลาและเปิดโอกาสให้วิศวกรทดลองแนวคิดใหม่ได้มากกว่าเดิม
เปลี่ยนวิธีพัฒนา เพราะระบบเดิมช้าและซ้ำซ้อน
Fujinuki อธิบายว่า Subaru ตัดสินใจเลิกใช้วิธีทำงานแบบเดิม เนื่องจากต้องจัดประชุมยืนยันข้อมูลหลายครั้งและมักใช้เอกสารที่คล้ายเดิมซ้ำไปมา
บริษัทจึงทดลองพัฒนารถด้วยกระบวนการดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ ความเร็วในการพัฒนาเพิ่มขึ้น และทำให้ทีมงานสามารถลองทำสิ่งที่กล้ามากขึ้นได้
การตั้งทีมเฉพาะครั้งนี้จึงไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพิ่มจำนวนรถสปอร์ต แต่ยังรวมถึงการปรับวิธีทำงานภายในให้เหมาะกับการพัฒนารถที่ต้องการความคล่องตัวและความแตกต่างจากรถทั่วไป
เตรียมรถเกียร์ธรรมดาอย่างน้อย 3 รุ่น
ก่อนหน้านี้ Subaru ได้เผยภาพตัวอย่างรถสมรรถนะสูงที่ใช้เกียร์ธรรมดา 3 รุ่น ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวก่อนสิ้นปี 2026 ได้แก่
- WRX รุ่นปรับปรุงใหม่ ที่เตรียมใช้เกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ TY85 ซึ่งแข็งแรงกว่าชุดเกียร์ในรุ่นปัจจุบัน
- BRZ รุ่นสมรรถนะสูงขึ้น พัฒนาต่อจาก BRZ STI Sport Type RA ที่จำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่น
- รถแฮทช์แบ็กสมรรถนะสูง 5 ประตูรุ่นใหม่ ที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิด Performance-B STI และคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ 2.4 ลิตรแบบเดียวกับ WRX
Subaru ระบุว่ารถแฮทช์แบ็กรุ่นใหม่นี้จะมี “บุคลิกใหม่” แยกออกจากทั้ง WRX และ BRZ แต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะนำแนวคิด Impreza WRX Hatchback กลับมา หรือจะใช้ชื่อรุ่นใหม่ทั้งหมด
รถไฮบริดและ EV ช่วยเปิดทางให้รถสมรรถนะสูง
แม้อุตสาหกรรมรถยนต์กำลังเปลี่ยนไปสู่ระบบไฟฟ้ามากขึ้น และมาตรฐานมลพิษเข้มงวดขึ้น แต่ Subaru ยังต้องการพัฒนารถเครื่องยนต์เบนซินสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ต่อไป
Fujinuki ระบุว่า ก่อนหน้านี้ข้อกำหนดด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำให้บริษัทพัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โบที่มีกำลังสูงขึ้นได้ยาก เพราะจะส่งผลต่อค่าเฉลี่ยการปล่อยมลพิษของรถทั้งบริษัท
อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีกว่าคาด เช่น Forester Hybrid และรถ EV รุ่น Solterra ช่วยปรับค่าเฉลี่ยการปล่อยมลพิษของ Subaru ให้ดีขึ้น จึงทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการลงทุนกับรถสมรรถนะสูง
เตรียมเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เทอร์โบ 2.4 ลิตร
Subaru กำลังกลับมาศึกษาการเพิ่มกำลังให้เครื่องยนต์ FA24 แบบ Boxer 4 สูบ เทอร์โบ ความจุ 2.4 ลิตร ซึ่งใช้อยู่ใน WRX รุ่นปัจจุบัน
แม้บริษัทยังไม่เปิดเผยตัวเลขกำลังของรถรุ่นใหม่ แต่ Fujinuki ระบุว่า เครื่องยนต์ FA24 เวอร์ชันสำหรับรถแข่งสามารถทำกำลังได้มากกว่า 350 แรงม้า หรือ 261 กิโลวัตต์ แสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้ยังมีศักยภาพมากกว่ารุ่นที่จำหน่ายบนถนนในปัจจุบัน
นอกจากนี้ Subaru ยังเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับผลิต เกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ TY85 เอาไว้ แม้ชุดเกียร์นี้จะหยุดผลิตไปพร้อมกับ WRX STI เจเนอเรชันก่อนหน้าในปี 2021 ก็ตาม
เกียร์ TY85 เป็นชุดเกียร์ที่พัฒนาสำหรับรองรับกำลังและแรงบิดสูง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำกลับมาใช้กับ WRX สมรรถนะสูงรุ่นใหม่
Subaru ยังไม่ยืนยันตลาดจำหน่าย
ขณะนี้ Subaru ยังไม่ได้ยืนยันว่ารถสมรรถนะสูงทั้ง 3 รุ่นจะวางจำหน่ายในตลาดใดบ้าง รวมถึงยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับราคา กำลังเครื่องยนต์ และกำหนดเปิดตัวของแต่ละรุ่นอย่างละเอียด
อย่างไรก็ตาม การตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรถสปอร์ตโดยตรง แสดงให้เห็นว่า Subaru ไม่ได้มองรถทั้ง 3 รุ่นเป็นเพียงโครงการเฉพาะกิจ แต่กำลังสร้างโครงสร้างภายในเพื่อรองรับการพัฒนารถสมรรถนะสูงในระยะต่อไป
สำหรับ Subaru ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับรถ SUV รถไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น การเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงเป็นการนำรถเครื่องยนต์เทอร์โบและเกียร์ธรรมดากลับมาอยู่ในแผนพัฒนาของบริษัทอีกครั้ง โดยเริ่มจาก WRX, BRZ และรถแฮทช์แบ็กสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ที่เตรียมเปิดตัวภายในปี 2026.
ที่มา carexpert