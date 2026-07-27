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Xpeng ยกเครื่องบริการ เพิ่มพื้นที่คลังอะไหล่ ย้ำเปลี่ยนแบตนอกศูนย์ ประกันอาจหลุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย เซ็นสัญญาขยายพื้นที่คลังอะไหล่ 3 เท่าตัว จาก 1,000 ตรม.เพิ่มเป็น 3,000 ตรม. พร้อมเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนจาก 2,000เป็น 6,000 รายการ รองรับการขายที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว เตือนเปลี่ยนแบตเตอรี่12V ควรมาเปลี่ยนที่ศูนย์เท่านั้น มิฉะนั้นประกันจะหลุดได้


อภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า ยอดขายรถยนต์ Xpeng ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีมากกว่า 3,700 คัน ซึ่งเทียบเท่ากับยอดขายทั้งปีของเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้นในปีนี้จึงวางเป้าหมายการขายไว้เติบโตเท่าตัว โดยได้วางแผนขยายส่วนของการบริการหลังการขายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขาย

ปัจจุบันมีลูกค้าใช้งานรถยนต์ Xpeng ในเมืองไทยกว่า 7,000 คันแล้ว โดยมีสัดส่วนการใช้งานในกรุงเทพฯ มากถึง 70% ดังนั้น เอ็กซ์เผิงจึงจะขยายโชว์รูมและศูนย์บริการเพิ่มเป็น 30 แห่งจากเดิม 20 แห่ง และได้ตกลงเซ็นสัญญากับทีวีเอส เอสซีเอส โลจิสติกส์ฯ ขยายคลังเก็บอะไหล่เพิ่ม

วิวัฒน์ กิจเครือ (ซ้าย) และ อภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ (ขวา)
ด้านวิวัฒน์ กิจเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขายเอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า คลังอะไหล่ปัจจุบันมีขนาดพื้นที่ 1,000 ตรม. จะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ตรม. และจะเพิ่มจำนวนรายการ(SKU) จาก 2,000 SKU กลายเป็น 6,000 SKU ซึ่งจะรองรับการให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น

ทั้งนี้ยังได้วางแผนเพิ่มศูนย์ซ่อมสีและตัวถังให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะเป็นการให้การรับรองอู่สีที่ปรับปรุงจนผ่านมาตรฐานของเอ็กซ์เผิง ประเทศไทย และยังได้ลงทุนเพิ่มอีก 20 ล้านบาทเพื่อทำศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่สาขาราชพฤกษ์ รองรับการให้บริการได้ 100-120 คัน/เดือน


“สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 12V เราขอแนะนำให้เปลี่ยนที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการเท่านั้น หากเปลี่ยนที่อื่นที่ไม่ได้ตามมาตรฐานของเอ็กซ์เผิง ประเทศไทยหากเกิดปัญหาขึ้น จะทำให้การรับประกันหลุดในทันที โดยแบตเตอรี่ภายนอกศูนย์ที่เอ็กซ์เผิง ประเทศไทยให้การรับรองมีเพียงยี่ห้อ Bosch เท่านั้น” วิวัฒน์กล่าว