Xpeng ยกเครื่องบริการ เพิ่มพื้นที่คลังอะไหล่ ย้ำเปลี่ยนแบตนอกศูนย์ ประกันอาจหลุด

เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย เซ็นสัญญาขยายพื้นที่คลังอะไหล่ 3 เท่าตัว จาก 1,000 ตรม.เพิ่มเป็น 3,000 ตรม. พร้อมเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนจาก 2,000เป็น 6,000 รายการ รองรับการขายที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว เตือนเปลี่ยนแบตเตอรี่12V ควรมาเปลี่ยนที่ศูนย์เท่านั้น มิฉะนั้นประกันจะหลุดได้
อภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า ยอดขายรถยนต์ Xpeng ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีมากกว่า 3,700 คัน ซึ่งเทียบเท่ากับยอดขายทั้งปีของเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้นในปีนี้จึงวางเป้าหมายการขายไว้เติบโตเท่าตัว โดยได้วางแผนขยายส่วนของการบริการหลังการขายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขาย
ปัจจุบันมีลูกค้าใช้งานรถยนต์ Xpeng ในเมืองไทยกว่า 7,000 คันแล้ว โดยมีสัดส่วนการใช้งานในกรุงเทพฯ มากถึง 70% ดังนั้น เอ็กซ์เผิงจึงจะขยายโชว์รูมและศูนย์บริการเพิ่มเป็น 30 แห่งจากเดิม 20 แห่ง และได้ตกลงเซ็นสัญญากับทีวีเอส เอสซีเอส โลจิสติกส์ฯ ขยายคลังเก็บอะไหล่เพิ่ม
ด้านวิวัฒน์ กิจเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขายเอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า คลังอะไหล่ปัจจุบันมีขนาดพื้นที่ 1,000 ตรม. จะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ตรม. และจะเพิ่มจำนวนรายการ(SKU) จาก 2,000 SKU กลายเป็น 6,000 SKU ซึ่งจะรองรับการให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น
ทั้งนี้ยังได้วางแผนเพิ่มศูนย์ซ่อมสีและตัวถังให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะเป็นการให้การรับรองอู่สีที่ปรับปรุงจนผ่านมาตรฐานของเอ็กซ์เผิง ประเทศไทย และยังได้ลงทุนเพิ่มอีก 20 ล้านบาทเพื่อทำศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่สาขาราชพฤกษ์ รองรับการให้บริการได้ 100-120 คัน/เดือน
“สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 12V เราขอแนะนำให้เปลี่ยนที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการเท่านั้น หากเปลี่ยนที่อื่นที่ไม่ได้ตามมาตรฐานของเอ็กซ์เผิง ประเทศไทยหากเกิดปัญหาขึ้น จะทำให้การรับประกันหลุดในทันที โดยแบตเตอรี่ภายนอกศูนย์ที่เอ็กซ์เผิง ประเทศไทยให้การรับรองมีเพียงยี่ห้อ Bosch เท่านั้น” วิวัฒน์กล่าว
อภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า ยอดขายรถยนต์ Xpeng ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีมากกว่า 3,700 คัน ซึ่งเทียบเท่ากับยอดขายทั้งปีของเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้นในปีนี้จึงวางเป้าหมายการขายไว้เติบโตเท่าตัว โดยได้วางแผนขยายส่วนของการบริการหลังการขายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขาย
ปัจจุบันมีลูกค้าใช้งานรถยนต์ Xpeng ในเมืองไทยกว่า 7,000 คันแล้ว โดยมีสัดส่วนการใช้งานในกรุงเทพฯ มากถึง 70% ดังนั้น เอ็กซ์เผิงจึงจะขยายโชว์รูมและศูนย์บริการเพิ่มเป็น 30 แห่งจากเดิม 20 แห่ง และได้ตกลงเซ็นสัญญากับทีวีเอส เอสซีเอส โลจิสติกส์ฯ ขยายคลังเก็บอะไหล่เพิ่ม
ด้านวิวัฒน์ กิจเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขายเอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า คลังอะไหล่ปัจจุบันมีขนาดพื้นที่ 1,000 ตรม. จะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ตรม. และจะเพิ่มจำนวนรายการ(SKU) จาก 2,000 SKU กลายเป็น 6,000 SKU ซึ่งจะรองรับการให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น
ทั้งนี้ยังได้วางแผนเพิ่มศูนย์ซ่อมสีและตัวถังให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะเป็นการให้การรับรองอู่สีที่ปรับปรุงจนผ่านมาตรฐานของเอ็กซ์เผิง ประเทศไทย และยังได้ลงทุนเพิ่มอีก 20 ล้านบาทเพื่อทำศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่สาขาราชพฤกษ์ รองรับการให้บริการได้ 100-120 คัน/เดือน
“สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 12V เราขอแนะนำให้เปลี่ยนที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการเท่านั้น หากเปลี่ยนที่อื่นที่ไม่ได้ตามมาตรฐานของเอ็กซ์เผิง ประเทศไทยหากเกิดปัญหาขึ้น จะทำให้การรับประกันหลุดในทันที โดยแบตเตอรี่ภายนอกศูนย์ที่เอ็กซ์เผิง ประเทศไทยให้การรับรองมีเพียงยี่ห้อ Bosch เท่านั้น” วิวัฒน์กล่าว