มิตซูบิชิ ฉลองครบรอบ 65 ปี ทำตลาดในไทย เปิดตัว "มิตซูรุ" แบรนด์แอมบาสเดอร์ใหม่

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองครบรอบ 65 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ประกาศทิศทางแบรนด์ใหม่ “Enjoy The Ride จอยได้ทุกเส้นทาง” พร้อมเปิดตัว “มิตซูรุ” (MITSURU) แบรนด์แอมบาสเดอร์ใหม่ เพื่อร่วมถ่ายทอดพลังแห่งความสนุกสนานและแรงบันดาลใจ ชวนลูกค้าทุกเจเนอเรชันให้ออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความสุขในทุกการเดินทาง
นับตั้งแต่ปี 2504 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ได้อยู่เคียงข้างประเทศไทยในฐานะแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับ การยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยหัวใจหลักของการดำเนินงานที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายใต้ปรัชญา ”KOE” (声) การรับฟังเสียงของลูกค้า และ “KANDO” (感動) การสร้างความประทับใจในทุกด้านของผลิตภัณฑ์และงานบริการ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้มิตซูบิชิ มอเตอร์ส เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 65 ปีที่ผ่านมา จนสามารถขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของไทย และเป็นฐานการผลิต ที่สำคัญของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในระดับโลก ด้วยยอดการผลิตรถยนต์สะสมกว่า 7 ล้านคัน พร้อมส่งออกรถยนต์ ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยไปยังกว่า 120 ประเทศทั่วโลกแล้วกว่า 5 ล้านคัน
นับตั้งแต่ปี 2504 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ได้อยู่เคียงข้างประเทศไทยในฐานะแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับ การยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยหัวใจหลักของการดำเนินงานที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายใต้ปรัชญา ”KOE” (声) การรับฟังเสียงของลูกค้า และ “KANDO” (感動) การสร้างความประทับใจในทุกด้านของผลิตภัณฑ์และงานบริการ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้มิตซูบิชิ มอเตอร์ส เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 65 ปีที่ผ่านมา จนสามารถขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของไทย และเป็นฐานการผลิต ที่สำคัญของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในระดับโลก ด้วยยอดการผลิตรถยนต์สะสมกว่า 7 ล้านคัน พร้อมส่งออกรถยนต์ ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยไปยังกว่า 120 ประเทศทั่วโลกแล้วกว่า 5 ล้านคัน