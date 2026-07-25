Toyota จัดงาน "Hilux Revo Racing Mania 2026" ประเดิมสุราษฎร์ธานี

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าสานต่อการสร้างคอมมูนิตี้ของผู้ใช้รถกระบะโตโยต้า จัดงาน "Hilux Revo Racing Mania 2026" มหกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะ การตกแต่งรถ และกีฬามอเตอร์สปอร์ต ประเดิมสนามแรกของฤดูกาล ณ สนามสุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2569
โตโยต้า เตรียมเปิดฉากมหกรรมแห่งความเร็วครั้งยิ่งใหญ่เอาใจสายมอเตอร์สปอร์ตภาคใต้ ประเดิมสนามแรกของปีกับงาน “Hilux Revo Racing Mania 2026” ภายใต้คอนเซปต์สุดเร้าใจ "เฟี้ยว ฟาสต์ ไฟต์ สมรภูมิไฟต์ เดือด สนั่นแทรค" ณ สนามสุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2569 นี้ พร้อมยกระดับความมันส์แบบคูณสอง ขนทัพกิจกรรมและโปรโมชันแบบจัดเต็มเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายแต่งสวยและสายแข่งรถอย่างแท้จริง
จากผลสำรวจผู้ร่วมงานพบว่า ผู้บริโภคให้ความนิยมรถตกแต่งสไตล์ Clean Premium ที่เน้นความเรียบหรู โดดเด่น และสะท้อนตัวตน ควบคู่กับกระแสรถยกสูง (High-Stance) ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานในปีนี้จึงจัดขึ้นภายใต้กลยุทธ์เจาะกลุ่มทั้ง Drag Performance และ Decoration Lover เพื่อขยายฐาน
คอมมูนิตี้คนรักกระบะโตโยต้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
กิจกรรมไฮไลต์
• PRO & AMATEUR DRAG RACE การแข่งขันแดรกเรซสำหรับนักแข่งมืออาชีพและมือสมัครเล่น รวมรถแข่งมากกว่า 100 คัน นับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมา พร้อมยกระดับมาตรฐานการแข่งขันด้วยการนำกติกา Balance of Performance (BOP) มาปรับใช้เพื่อสร้างความสมดุลและเพิ่มความเข้มข้นในการชิงชัยของนักแข่งทุกรุ่นการแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลสะสมรวมตลอดฤดูกาลมูลค่ากว่า 3.9 ล้านบาท
• ONLINE ACTIVITY – RACING MANIA AI DREAM BUILD เปิดตัวกิจกรรมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสนุกออกแบบรถ Hilux Revo ผ่านเทคโนโลยี AI ภายใต้แคมเปญ "RACING MANIA AI DREAM BUILD" โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาเป็นรถต้นแบบจริงภายใต้แนวคิด "AI to Reality" พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ
• CAR CLUB PIT ZONE EXPERIENCES พื้นที่รวมตัวของคาร์คลับกว่า 100 คัน พร้อมกิจกรรม Toyota Bracket Challenge 19 Sec, Free Run Fun Drag RT Challenge และ Drag Academy โดยปอนด์เทค ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ในสนามแข่งอย่างใกล้ชิด
• INFLUENCER TEAM HOST พบกับอินฟลูเอนเซอร์สายยานยนต์ชั้นนำ ได้แก่ เอ็ม รถซิ่งไทยแลนด์, อั๋น DRAG DIESEL และ โอ สมาคมรถแต่ง ที่จะร่วมสร้างสีสัน พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งงาน
ดีลเด็ด โปรดี หน้างาน!
สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะคู่ใจ พลาดไม่ได้กับ DEALER ZONE ผนึกกำลังดิลเลอร์ใหญ่ในพื้นที่อย่าง โตโยต้าสุราษฎร์ธานี และ โตโยต้าตาปี จัดแสดงรถ Hilux Revo & Travo มาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมระเบิดโปรโมชันสุดเร้าใจหน้างาน
Secret Deal ช่วง Live สด: สำหรับผู้ชมทางบ้านผ่านระบบ Live Streaming (Monomax และช่องทางพาร์ตเนอร์) สามารถสแกน QR Code เพื่อรับดีลลับเฉพาะและส่วนลดพิเศษจากโลคัลดีเลอร์ได้ทันที!
นอกจากนี้ภายในงานยังมี GAME ZONE & PARTNER ZONE รวมร้านค้าพาร์ทเนอร์อุปกรณ์ตกแต่ง
แบรนด์ดังระดับประเทศกว่า 21 แบรนด์มาร่วมออกบูทในราคาพิเศษ พร้อมรับชมประวัติศาสตร์ความเก๋าในโซน The Hilux Legendary ตั้งแต่รุ่น Hero, Mighty X, Vigo ไปจนถึง Revo และ Travo
มาร่วมผสานพลังความแรงและสัมผัสการแข่งขันกระบะซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ย้ำอีกครั้ง วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2569 นี้ ณ สนามสุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต เข้าชมฟรีตลอดงาน!
พบกับรุ่นการแข่งขัน สนามที่ 1 สุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต
DRAGSTER GD
SUPER REVO
REVO PRO MODIFY
REVO SPECIAL
REVO TURBO F55 STREET TUNED
REVO TURBO 3000 STREET TUNED
REVO TURBO STANDARD STREET TUNED
HIACE STREET DRAG
FORTUNER STREET DRAG
สัมผัสความสนุกสนาน เร้าใจของ “Hilux Revo Racing Mania ฤดูกาลปี 2026” ทั้ง 4 สนาม
สนามที่ 1 1-2 สิงหาคม 2569 สุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต
สนามที่ 2 26 – 27 กันยายน 2569 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แดรกสเตอร์แทร็ก
สนามที่ 3 5 – 6 ธันวาคม 2569 บางกอก แดรก อเวนิว ปทุมธานี
สนามที่ 4 30 – 31 มกราคม 2570 บางกอก แดรก อเวนิว ปทุมธานี
โตโยต้า เตรียมเปิดฉากมหกรรมแห่งความเร็วครั้งยิ่งใหญ่เอาใจสายมอเตอร์สปอร์ตภาคใต้ ประเดิมสนามแรกของปีกับงาน “Hilux Revo Racing Mania 2026” ภายใต้คอนเซปต์สุดเร้าใจ "เฟี้ยว ฟาสต์ ไฟต์ สมรภูมิไฟต์ เดือด สนั่นแทรค" ณ สนามสุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2569 นี้ พร้อมยกระดับความมันส์แบบคูณสอง ขนทัพกิจกรรมและโปรโมชันแบบจัดเต็มเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายแต่งสวยและสายแข่งรถอย่างแท้จริง
จากผลสำรวจผู้ร่วมงานพบว่า ผู้บริโภคให้ความนิยมรถตกแต่งสไตล์ Clean Premium ที่เน้นความเรียบหรู โดดเด่น และสะท้อนตัวตน ควบคู่กับกระแสรถยกสูง (High-Stance) ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานในปีนี้จึงจัดขึ้นภายใต้กลยุทธ์เจาะกลุ่มทั้ง Drag Performance และ Decoration Lover เพื่อขยายฐาน
คอมมูนิตี้คนรักกระบะโตโยต้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
กิจกรรมไฮไลต์
• PRO & AMATEUR DRAG RACE การแข่งขันแดรกเรซสำหรับนักแข่งมืออาชีพและมือสมัครเล่น รวมรถแข่งมากกว่า 100 คัน นับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมา พร้อมยกระดับมาตรฐานการแข่งขันด้วยการนำกติกา Balance of Performance (BOP) มาปรับใช้เพื่อสร้างความสมดุลและเพิ่มความเข้มข้นในการชิงชัยของนักแข่งทุกรุ่นการแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลสะสมรวมตลอดฤดูกาลมูลค่ากว่า 3.9 ล้านบาท
• ONLINE ACTIVITY – RACING MANIA AI DREAM BUILD เปิดตัวกิจกรรมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสนุกออกแบบรถ Hilux Revo ผ่านเทคโนโลยี AI ภายใต้แคมเปญ "RACING MANIA AI DREAM BUILD" โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาเป็นรถต้นแบบจริงภายใต้แนวคิด "AI to Reality" พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ
• CAR CLUB PIT ZONE EXPERIENCES พื้นที่รวมตัวของคาร์คลับกว่า 100 คัน พร้อมกิจกรรม Toyota Bracket Challenge 19 Sec, Free Run Fun Drag RT Challenge และ Drag Academy โดยปอนด์เทค ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ในสนามแข่งอย่างใกล้ชิด
• INFLUENCER TEAM HOST พบกับอินฟลูเอนเซอร์สายยานยนต์ชั้นนำ ได้แก่ เอ็ม รถซิ่งไทยแลนด์, อั๋น DRAG DIESEL และ โอ สมาคมรถแต่ง ที่จะร่วมสร้างสีสัน พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งงาน
ดีลเด็ด โปรดี หน้างาน!
สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะคู่ใจ พลาดไม่ได้กับ DEALER ZONE ผนึกกำลังดิลเลอร์ใหญ่ในพื้นที่อย่าง โตโยต้าสุราษฎร์ธานี และ โตโยต้าตาปี จัดแสดงรถ Hilux Revo & Travo มาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมระเบิดโปรโมชันสุดเร้าใจหน้างาน
Secret Deal ช่วง Live สด: สำหรับผู้ชมทางบ้านผ่านระบบ Live Streaming (Monomax และช่องทางพาร์ตเนอร์) สามารถสแกน QR Code เพื่อรับดีลลับเฉพาะและส่วนลดพิเศษจากโลคัลดีเลอร์ได้ทันที!
นอกจากนี้ภายในงานยังมี GAME ZONE & PARTNER ZONE รวมร้านค้าพาร์ทเนอร์อุปกรณ์ตกแต่ง
แบรนด์ดังระดับประเทศกว่า 21 แบรนด์มาร่วมออกบูทในราคาพิเศษ พร้อมรับชมประวัติศาสตร์ความเก๋าในโซน The Hilux Legendary ตั้งแต่รุ่น Hero, Mighty X, Vigo ไปจนถึง Revo และ Travo
มาร่วมผสานพลังความแรงและสัมผัสการแข่งขันกระบะซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ย้ำอีกครั้ง วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2569 นี้ ณ สนามสุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต เข้าชมฟรีตลอดงาน!
พบกับรุ่นการแข่งขัน สนามที่ 1 สุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต
DRAGSTER GD
SUPER REVO
REVO PRO MODIFY
REVO SPECIAL
REVO TURBO F55 STREET TUNED
REVO TURBO 3000 STREET TUNED
REVO TURBO STANDARD STREET TUNED
HIACE STREET DRAG
FORTUNER STREET DRAG
สัมผัสความสนุกสนาน เร้าใจของ “Hilux Revo Racing Mania ฤดูกาลปี 2026” ทั้ง 4 สนาม
สนามที่ 1 1-2 สิงหาคม 2569 สุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต
สนามที่ 2 26 – 27 กันยายน 2569 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แดรกสเตอร์แทร็ก
สนามที่ 3 5 – 6 ธันวาคม 2569 บางกอก แดรก อเวนิว ปทุมธานี
สนามที่ 4 30 – 31 มกราคม 2570 บางกอก แดรก อเวนิว ปทุมธานี