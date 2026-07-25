LEPAS L6 EV เปิด2รุ่นย่อย 769,900-799,900 บาท

LEPAS (เลพาส) เปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมเปิดราคา L6 รถยนต์รุ่นแรกที่ทำตลาดราคาเริ่ม 769,900-799,900 บาท ทั้งนี้ เลพาสเป็นแบรนด์ในเครือ เชอรี่ กรุ๊ป ที่วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้แตกต่างจาก Omoda&Jaecoo และ Chery
สำหรับ LEPAS L6 EV ในช่วงแรก จะเป็นการนำเข้าจากประเทศจีน หลังจากนั้นจะขึ้นไลน์ประกอบในประเทศไทยราวเดือนตุลาคม 2569 มีราคาจำหน่ายดังนี้
- L6 EV Comfort FWD 769,900 บาท ส่งมอบได้หลังเดือนพฤศจิกายน 2569
- L6 EV Premium FWD 829,900 บาท โดยมีราคาพิเศษ 799,900 บาท ในช่วงเปิดตัววันนี้ - 31 สิงหาคม 2026 พร้อมส่งมอบได้ทันที
ข้อมูลพื้นฐาน LEPAS L6 EV
ยาว 4,570 มิลลิเมตร
กว้าง 1,852 มิลลิเมตร
สูง 1,683 มิลลิเมตร
ระยะฐานล้อ Wheelbase 2,700 มิลลิเมตร
สามารถลุยน้ำลึกได้ระดับ 500 มิลลิเมตร
มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว ขับเคลื่อนล้อหน้า กำลังสูงสุด 218 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 275 นิวตันเมตร แบตเตอรี่ Lithium-ion Phospahte (LFP) ความจุ 65.05 kWh ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็ม 500 กิโลเมตร (มาตรฐาน NEDC) อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 7.9 วินาที
รองรับการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ AC และรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC สูงสุด 120 kW ชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC จาก 30-80% ภายใน 20 นาที
การรับประกันคุณภาพตัวรถ
- รับประกันแบตเตอรี่ ตลอดอายุการใช้งาน Lifetime Warranty
- ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
- ฟรี Home Charger พร้อมติดตั้ง
สำหรับบริการหลังการขาย ภายในปี 2569 LEPAS มีแผนขยายเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายให้ครอบคลุม 50 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบบริการหลังการขาย การบริหารจัดการอะไหล่ และการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของแบรนด์ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าชาวไทยในระยะยาว
สำหรับ LEPAS L6 EV ในช่วงแรก จะเป็นการนำเข้าจากประเทศจีน หลังจากนั้นจะขึ้นไลน์ประกอบในประเทศไทยราวเดือนตุลาคม 2569 มีราคาจำหน่ายดังนี้
- L6 EV Comfort FWD 769,900 บาท ส่งมอบได้หลังเดือนพฤศจิกายน 2569
- L6 EV Premium FWD 829,900 บาท โดยมีราคาพิเศษ 799,900 บาท ในช่วงเปิดตัววันนี้ - 31 สิงหาคม 2026 พร้อมส่งมอบได้ทันที
ข้อมูลพื้นฐาน LEPAS L6 EV
ยาว 4,570 มิลลิเมตร
กว้าง 1,852 มิลลิเมตร
สูง 1,683 มิลลิเมตร
ระยะฐานล้อ Wheelbase 2,700 มิลลิเมตร
สามารถลุยน้ำลึกได้ระดับ 500 มิลลิเมตร
มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว ขับเคลื่อนล้อหน้า กำลังสูงสุด 218 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 275 นิวตันเมตร แบตเตอรี่ Lithium-ion Phospahte (LFP) ความจุ 65.05 kWh ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็ม 500 กิโลเมตร (มาตรฐาน NEDC) อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 7.9 วินาที
รองรับการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ AC และรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC สูงสุด 120 kW ชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC จาก 30-80% ภายใน 20 นาที
การรับประกันคุณภาพตัวรถ
- รับประกันแบตเตอรี่ ตลอดอายุการใช้งาน Lifetime Warranty
- ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
- ฟรี Home Charger พร้อมติดตั้ง
สำหรับบริการหลังการขาย ภายในปี 2569 LEPAS มีแผนขยายเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายให้ครอบคลุม 50 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบบริการหลังการขาย การบริหารจัดการอะไหล่ และการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของแบรนด์ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าชาวไทยในระยะยาว