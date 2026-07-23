เมอร์เซเดส-เบนซ์ เปิดแคมเปญ FLEX ผ่อนสบาย

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ปล่อยแคมเปญใหม่ FLEX เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ เน้นความเข้าใจง่าย ผ่อนสบาย พร้อมปรับชื่อเรียกใหม่ จ่ายเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท ผ่อนเริ่ม 27,000 บาท
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย รีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการหลังการขายเปิดตัว “FLEX Mobility Campaign” รูปแบบการสื่อสารภายใต้แพ็กเกจ “StarChoice” ซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนประกันภัยชั้น 1 “StarProtection” (จากเดิม MB Protection) โปรแกรมครอบคลุมการบำรุงรักษาตามระยะทาง “StarCare” (จากเดิมคือ MBSP Easy Care) และโปรแกรมการขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ “StarGuarantee” (จากเดิม MBSP Extra Guarantee)
ภายใต้แคมเปญ FLEX ลูกค้าจะสามารถเลือกเสริมออปชันได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ แพ็กเกจแบบ 1 รายการ ราคา 3,000 บาท แพ็กเกจแบบ 2 รายการ ราคา 5,000 บาท ไปจนถึง Full Package ที่จะครอบคลุมทั้งหมด 3 รายการ ตลอดระยะเวลาของสัญญา 3-5 ปี ในราคา 6,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวจะถูกนำไปรวมกับค่างวดเริ่มต้นของรถยนต์รุ่นที่ลูกค้าเลือก
โดยในเฟสแรกจะมีรถยนต์ที่เข้าร่วมแคมเปญทั้งหมด 8 รุ่น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามรายละเอียดดังนี้
• กลุ่มที่ 1: เงินชำระงวดแรก 500,000 บาท
o GLA 200 AMG Dynamic (Night Edition) ผ่อนเริ่มต้น 27,000 บาท
o The all-new electric CLA ผ่อนเริ่มต้น 30,000 บาท
o C 220 d AMG Line (Night Edition) ผ่อนเริ่มต้น 30,000 บาท
o C 350 e AMG Dynamic (Night Edition) ผ่อนเริ่มต้น 34,000 บาท
• กลุ่มที่ 2: เงินชำระงวดแรก 750,000 บาท
o E 220 d AMG Line ผ่อนเริ่มต้น 36,500 บาท
o E 350 e AMG Dynamic ผ่อนเริ่มต้น 36,500 บาท
o E 350 e Exclusive ผ่อนเริ่มต้น 30,500 บาท
o GLC 350 e 4MATIC Coupe AMG Dynamic ผ่อนเริ่มต้น 40,000 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
คริสเตียน เชลล์ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับผลประกอบการของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 มีตัวเลขจดทะเบียนสะสม 3,557 คัน และยอดขายรวม 2,845 คัน ลดลงราว 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% มีอัตราการเติบโตที่สูงถึง 130% ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จของ The all-new electric CLA ที่สร้างยอดขายกว่า 300 คัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน และมียอดจองสะสมอีกกว่า 1,350 คัน ซึ่งกำลังการผลิตของรุ่นดังกล่าวอยู่ที่ 100–200 คันต่อเดือน
“เรามีแผนการจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น GLC BEV , S-Class, Maybach, G-Class รุ่นพิเศษ และในปีหน้าจะมีการเปิดตัว C-Class และ GLE ใหม่ โดยแคมเปญ FLEX นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนรถที่เข้าร่วมตามช่วงเวลา และสามารถใช้ร่วมกับแคมเปญ Star of the month ได้ซึ่งจะทำให้ราคาถูกลงไปอีก” คริสเตียน กล่าว
คริสเตียน เชลล์ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับผลประกอบการของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 มีตัวเลขจดทะเบียนสะสม 3,557 คัน และยอดขายรวม 2,845 คัน ลดลงราว 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% มีอัตราการเติบโตที่สูงถึง 130% ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จของ The all-new electric CLA ที่สร้างยอดขายกว่า 300 คัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน และมียอดจองสะสมอีกกว่า 1,350 คัน ซึ่งกำลังการผลิตของรุ่นดังกล่าวอยู่ที่ 100–200 คันต่อเดือน
“เรามีแผนการจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น GLC BEV , S-Class, Maybach, G-Class รุ่นพิเศษ และในปีหน้าจะมีการเปิดตัว C-Class และ GLE ใหม่ โดยแคมเปญ FLEX นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนรถที่เข้าร่วมตามช่วงเวลา และสามารถใช้ร่วมกับแคมเปญ Star of the month ได้ซึ่งจะทำให้ราคาถูกลงไปอีก” คริสเตียน กล่าว
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย รีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการหลังการขายเปิดตัว “FLEX Mobility Campaign” รูปแบบการสื่อสารภายใต้แพ็กเกจ “StarChoice” ซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนประกันภัยชั้น 1 “StarProtection” (จากเดิม MB Protection) โปรแกรมครอบคลุมการบำรุงรักษาตามระยะทาง “StarCare” (จากเดิมคือ MBSP Easy Care) และโปรแกรมการขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ “StarGuarantee” (จากเดิม MBSP Extra Guarantee)
ภายใต้แคมเปญ FLEX ลูกค้าจะสามารถเลือกเสริมออปชันได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ แพ็กเกจแบบ 1 รายการ ราคา 3,000 บาท แพ็กเกจแบบ 2 รายการ ราคา 5,000 บาท ไปจนถึง Full Package ที่จะครอบคลุมทั้งหมด 3 รายการ ตลอดระยะเวลาของสัญญา 3-5 ปี ในราคา 6,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวจะถูกนำไปรวมกับค่างวดเริ่มต้นของรถยนต์รุ่นที่ลูกค้าเลือก
โดยในเฟสแรกจะมีรถยนต์ที่เข้าร่วมแคมเปญทั้งหมด 8 รุ่น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามรายละเอียดดังนี้
• กลุ่มที่ 1: เงินชำระงวดแรก 500,000 บาท
o GLA 200 AMG Dynamic (Night Edition) ผ่อนเริ่มต้น 27,000 บาท
o The all-new electric CLA ผ่อนเริ่มต้น 30,000 บาท
o C 220 d AMG Line (Night Edition) ผ่อนเริ่มต้น 30,000 บาท
o C 350 e AMG Dynamic (Night Edition) ผ่อนเริ่มต้น 34,000 บาท
• กลุ่มที่ 2: เงินชำระงวดแรก 750,000 บาท
o E 220 d AMG Line ผ่อนเริ่มต้น 36,500 บาท
o E 350 e AMG Dynamic ผ่อนเริ่มต้น 36,500 บาท
o E 350 e Exclusive ผ่อนเริ่มต้น 30,500 บาท
o GLC 350 e 4MATIC Coupe AMG Dynamic ผ่อนเริ่มต้น 40,000 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
คริสเตียน เชลล์ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับผลประกอบการของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 มีตัวเลขจดทะเบียนสะสม 3,557 คัน และยอดขายรวม 2,845 คัน ลดลงราว 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% มีอัตราการเติบโตที่สูงถึง 130% ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จของ The all-new electric CLA ที่สร้างยอดขายกว่า 300 คัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน และมียอดจองสะสมอีกกว่า 1,350 คัน ซึ่งกำลังการผลิตของรุ่นดังกล่าวอยู่ที่ 100–200 คันต่อเดือน
“เรามีแผนการจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น GLC BEV , S-Class, Maybach, G-Class รุ่นพิเศษ และในปีหน้าจะมีการเปิดตัว C-Class และ GLE ใหม่ โดยแคมเปญ FLEX นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนรถที่เข้าร่วมตามช่วงเวลา และสามารถใช้ร่วมกับแคมเปญ Star of the month ได้ซึ่งจะทำให้ราคาถูกลงไปอีก” คริสเตียน กล่าว
คริสเตียน เชลล์ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับผลประกอบการของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 มีตัวเลขจดทะเบียนสะสม 3,557 คัน และยอดขายรวม 2,845 คัน ลดลงราว 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% มีอัตราการเติบโตที่สูงถึง 130% ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จของ The all-new electric CLA ที่สร้างยอดขายกว่า 300 คัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน และมียอดจองสะสมอีกกว่า 1,350 คัน ซึ่งกำลังการผลิตของรุ่นดังกล่าวอยู่ที่ 100–200 คันต่อเดือน
“เรามีแผนการจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น GLC BEV , S-Class, Maybach, G-Class รุ่นพิเศษ และในปีหน้าจะมีการเปิดตัว C-Class และ GLE ใหม่ โดยแคมเปญ FLEX นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนรถที่เข้าร่วมตามช่วงเวลา และสามารถใช้ร่วมกับแคมเปญ Star of the month ได้ซึ่งจะทำให้ราคาถูกลงไปอีก” คริสเตียน กล่าว