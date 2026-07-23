Honda แนะนำ Civic MY2026 เพิ่ม S+shift และ BSI-CTM ขยับราคาขึ้น 20,000 บาท

Honda แนะนำ Civic MY2026 เพิ่มฟังก์ชัน S+shift และ BSI-CTM ขยับราคาขึ้น 20,000 บาท พร้อมเปิดตัวรุ่นพิเศษ Red Concept จำนวนจำกัดเพียง 90 คัน
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำ Honda Civic e:HEV ใหม่ MY 2026 เจาะกลุ่มลูกค้าชอบความสปอร์ตด้วยการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ S+Shift วางเป้าหมายการจำหน่ายไว้ที่ระดับ 10,000 คัน หลังการเปิดตัว
โดย Honda Civic e:HEV ใหม่ มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่นย่อย ดังนี้
รุ่นย่อย e:HEV EL ราคา 949,000 บาท ราคาคงเดิม
รุ่นย่อย e:HEV EL+ ราคา 1,109,000 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท ได้เพิ่ม BSI และ CTM
รุ่นย่อย e:HEV RS ราคา 1,259,000 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 20,000 บาท ได้เพิ่ม S+shift , BSI และ CTM
พิเศษ! จองตั้งแต่ 23 - 31 กรกฎาคม 2569 และรับรถภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 รับบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท*
4 ไฮไลต์สำคัญ
1. สีใหม่! สีแดง Blazing Red Pearl และ สีเทา Urban Gray Pearl สะท้อนตัวตนที่โดดเด่นเพิ่มความสปอร์ต
พรีเมียมให้สะกดทุกสายตา (เฉพาะรุ่นย่อย e:HEV RS)
2. ครั้งแรก! ในประเทศไทยกับ Honda S+ Shift เทคโนโลยีการขับขี่ใหม่ล่าสุดของฮอนด้าที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับความสนุกและความตื่นเต้นในการขับขี่ของระบบฟูลไฮบริด e:HEV เพื่อ shiftทุกจังหวะให้สปอร์ต ทรงพลัง และเร้าใจกว่าที่เคย (เฉพาะรุ่นย่อย e:HEV RS)
3. เพิ่ม! ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Information: BSI)
4. เพิ่ม! ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (Cross Traffic Monitor: CTM) ยกระดับความมั่นใจในทุกการขับขี่ (เฉพาะรุ่นย่อย e:HEV RS และ e:HEV EL+)
พิเศษ! เติมเต็มความสปอร์ตให้โดดเด่นยิ่งขึ้นจากจิตวิญญาณแห่งสนามแข่งกับชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Honda HRC นำโดย HRC Aero Sporty Package ราคา 29,900 บาท*
Honda Civic e:HEV ใหม่ มาพร้อมข้อเสนอสุดคุ้มสั่นสะเทือนกลางปีกับ “Honda THE GRAND QUAKE DEAL
โปรสนั่น ดีลสะเทือน” เมื่อจองตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569 และรับรถภายใน 31 ตุลาคม 2569*
สำหรับรุ่น e:HEV RS และ e:HEV EL+ รับดอกเบี้ยพิเศษ 0%* ฟรี Honda Exclusive Care 5 ปี**
สำหรับรุ่น e:HEV EL รับดอกเบี้ย 1.89%* ฟรี Honda Exclusive Care 3 ปี**
พิเศษ ชุดตกแต่ง Red Concept จำนวนจำกัดเพียง 90 คัน อัปลุคดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมให้โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้น ด้วยชุดตกแต่งโลโก้ H Mark สีดำ ชุดตกแต่งคิ้วบันได LED/RS เรืองแสง และล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่แบบก้านสี Matte Black ขนาด 18 นิ้ว จำหน่ายราคาเดียวกันกับรุ่น e:HEV RS* (เฉพาะรุ่น e:HEV RS สีแดง Blazing Red Pearl)
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำ Honda Civic e:HEV ใหม่ MY 2026 เจาะกลุ่มลูกค้าชอบความสปอร์ตด้วยการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ S+Shift วางเป้าหมายการจำหน่ายไว้ที่ระดับ 10,000 คัน หลังการเปิดตัว
โดย Honda Civic e:HEV ใหม่ มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่นย่อย ดังนี้
รุ่นย่อย e:HEV EL ราคา 949,000 บาท ราคาคงเดิม
รุ่นย่อย e:HEV EL+ ราคา 1,109,000 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท ได้เพิ่ม BSI และ CTM
รุ่นย่อย e:HEV RS ราคา 1,259,000 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 20,000 บาท ได้เพิ่ม S+shift , BSI และ CTM
พิเศษ! จองตั้งแต่ 23 - 31 กรกฎาคม 2569 และรับรถภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 รับบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท*
4 ไฮไลต์สำคัญ
1. สีใหม่! สีแดง Blazing Red Pearl และ สีเทา Urban Gray Pearl สะท้อนตัวตนที่โดดเด่นเพิ่มความสปอร์ต
พรีเมียมให้สะกดทุกสายตา (เฉพาะรุ่นย่อย e:HEV RS)
2. ครั้งแรก! ในประเทศไทยกับ Honda S+ Shift เทคโนโลยีการขับขี่ใหม่ล่าสุดของฮอนด้าที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับความสนุกและความตื่นเต้นในการขับขี่ของระบบฟูลไฮบริด e:HEV เพื่อ shiftทุกจังหวะให้สปอร์ต ทรงพลัง และเร้าใจกว่าที่เคย (เฉพาะรุ่นย่อย e:HEV RS)
3. เพิ่ม! ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Information: BSI)
4. เพิ่ม! ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (Cross Traffic Monitor: CTM) ยกระดับความมั่นใจในทุกการขับขี่ (เฉพาะรุ่นย่อย e:HEV RS และ e:HEV EL+)
พิเศษ! เติมเต็มความสปอร์ตให้โดดเด่นยิ่งขึ้นจากจิตวิญญาณแห่งสนามแข่งกับชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Honda HRC นำโดย HRC Aero Sporty Package ราคา 29,900 บาท*
Honda Civic e:HEV ใหม่ มาพร้อมข้อเสนอสุดคุ้มสั่นสะเทือนกลางปีกับ “Honda THE GRAND QUAKE DEAL
โปรสนั่น ดีลสะเทือน” เมื่อจองตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569 และรับรถภายใน 31 ตุลาคม 2569*
สำหรับรุ่น e:HEV RS และ e:HEV EL+ รับดอกเบี้ยพิเศษ 0%* ฟรี Honda Exclusive Care 5 ปี**
สำหรับรุ่น e:HEV EL รับดอกเบี้ย 1.89%* ฟรี Honda Exclusive Care 3 ปี**
พิเศษ ชุดตกแต่ง Red Concept จำนวนจำกัดเพียง 90 คัน อัปลุคดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมให้โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้น ด้วยชุดตกแต่งโลโก้ H Mark สีดำ ชุดตกแต่งคิ้วบันได LED/RS เรืองแสง และล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่แบบก้านสี Matte Black ขนาด 18 นิ้ว จำหน่ายราคาเดียวกันกับรุ่น e:HEV RS* (เฉพาะรุ่น e:HEV RS สีแดง Blazing Red Pearl)