XPeng MONA L03 SUV รุ่นใหม่ เริ่มต้นราว 6.99 แสนบาท ชูชิป AI พัฒนาเอง วิ่งไกลสุด 1,330 กม.

XPeng เปิดตัวเต็มรูปแบบในวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยรถมีให้เลือก 6 รุ่นย่อย ราคาอยู่ระหว่าง 143,800–165,800 หยวน (ประมาณ 699,000–806,000 บาท) ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ที่ต่อยอดจาก MONA M03 ที่ประสบความสำเร็จในตลาดจีน
เน้นอากาศพลศาสตร์ ออกแบบโดยอดีตหัวหน้าฝ่ายออกแบบ Ferrari
MONA L03 ได้รับการออกแบบโดย Juanma Lopez อดีตหัวหน้าฝ่ายออกแบบภายนอกของ Ferrari พร้อมปรับรายละเอียดด้านอากาศพลศาสตร์ถึง 22 จุด ส่งผลให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศ (Cd) เพียง 0.228 โดย XPeng ระบุว่าช่วยเพิ่มระยะทางขับขี่ได้ประมาณ 59.3 กิโลเมตร
ตัวรถมีขนาด 4,650 × 1,920 × 1,600 มม. ระยะฐานล้อ 2,850 มม. และติดตั้งล้อขนาด 18 หรือ 20 นิ้ว ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย
ห้องโดยสารชูชิป AI ที่พัฒนาเอง
จุดเด่นของ MONA L03 คือการใช้ Turing AI Chip ซึ่งเป็นชิปประมวลผลที่ XPeng พัฒนาขึ้นเอง ให้กำลังประมวลผลสูงสุด 1,500 TOPS รองรับระบบช่วยขับที่ใช้สถาปัตยกรรม Vision-Language-Action (VLA) รุ่นที่ 2
ภายในติดตั้ง หน้าจอสัมผัสขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด 2.5K และ Head-up Display ขนาด 26.8 นิ้ว พร้อมระบบเสียง 20 ลำโพง กำลังขับรวมกว่า 1,000 วัตต์ เบาะคู่หน้าปรับแบบ Zero Gravity พร้อมระบบนวด 14 จุด ไฟ Ambient Light 256 สี และระบบลดเสียงรบกวนจากพื้นถนน (Road Noise Cancellation)
ด้านพื้นที่ใช้สอย รถมีช่องเก็บของรวม 40 จุด ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายขนาด 539 ลิตร ซึ่งสามารถขยายเป็น 1,640 ลิตร เมื่อพับเบาะหลัง และมีช่องเก็บสัมภาระด้านหน้า (Frunk) ความจุ 102 ลิตร
ติดตั้งช่วงล่างปรับไฟฟ้าและโหมดลดอาการเมารถ
ด้านช่วงล่าง MONA L03 มาพร้อม DCC Intelligent Variable Damping ที่สามารถปรับความหนืดของโช้กอัตโนมัติ และติดตั้ง Anti-Motion Sickness Mode 2.0 ซึ่ง XPeng ระบุว่าช่วยลดอาการเมารถและเพิ่มความสบายระหว่างการเดินทาง
มีทั้งรุ่นไฟฟ้าล้วนและรุ่นขยายระยะทาง
MONA L03 มีระบบขับเคลื่อนให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ BEV และ EREV
รุ่น BEV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 183 กิโลวัตต์ (246 แรงม้า) จับคู่แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (LFP) จาก CALB ความจุ 56 kWh และ 69 kWh ให้ ระยะทางขับขี่ 525 กิโลเมตร และ 625 กิโลเมตร ตามลำดับ อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. ใน 6.6 วินาที และมีอัตราการใช้พลังงาน 11.9 kWh ต่อ 100 กิโลเมตร
ส่วนรุ่น EREV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง 183 กิโลวัตต์ เช่นกัน แต่เพิ่มเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร กำลัง 70 กิโลวัตต์ ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยสามารถ วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ 315 กิโลเมตร และมีระยะทางรวมสูงสุด 1,330 กิโลเมตร (CLTC) พร้อมอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 5.16 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน WLTC