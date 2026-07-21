Volvo จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ EX30 ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 31 สิงหาคม นี้

สรุป ประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์ คณะผู้บริหารของวอลโว่ ประเทศไทย นำโดย คริส เวล กรรมการผู้จัดการ, ถนอมศักดิ์ สันทนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า และ ภัทรพงษ์ อชะปาละศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในรถยนต์ Volvo EX30 หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ในประเทศไทย
1 ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้วันละ มากกว่า 20 คัน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 มีลูกค้ามาเปลี่ยนแล้วกว่า 915 คัน จากทั้งหมด 1,668 คัน ที่เข้าข่ายต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
2 Volvo EX30 จะกลับมาขายได้หลังแก้ไขเสร็จ โดยคาดว่า จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เสร็จครบหมดภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้
3 ยังมีลูกค้าที่ไม่แจ้งว่าจะมาเปลี่ยน ซึ่งวอลโว่ไม่สามารถบังคับลูกค้ามาเปลี่ยนได้ แต่ยังติดต่อและพยายามให้ลูกมาเปลี่ยน รวมถึงบอกให้ชาร์จไม่เกิน 70% โดยมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
4 เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วจะชาร์จได้ 100% แต่แบตเตอรี่แบบ NMC ไม่ควรชาร์จเต็ม100%ทุกครั้ง ควรชาร์จแค่ 90% สำหรับการใช้งานเป็นประจำทุกวัน
5 การรับประกันจะนับต่อจากเดิมตามอายุตัวรถ ไม่มีการเริ่มใหม่ และไม่มีการเพิ่มการรับประกันใดๆ
6 วอลโว่รู้แล้วว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจาก ช่องว่างระหว่างแผ่นธาตุมันเพี้ยน การเปลี่ยนแบตเตอรี่จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุด โดยทางโรงงานได้แก้ไขใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการเอ็กซเรย์ซ้ำ เพื่อเช็คทั้งหมด ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมได้
7 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ทำการทดสอบโดยใช้มาตรฐาน UNECE R100
8 กล่อง BECM (ตัวควบคุมแบตเตอรี่ ไม่ได้เปลี่ยน ดังนั้นระบบจะไม่รีเซ็ตค่าใหม่ โดยระบบจะขึ้นSOH เท่าเดิม แต่แบตใหม่จะวิ่งได้เต็มจริงตามที่เปลี่ยน เช่น SOH เดิมก่อนเปลี่ยนคือ 85% กำลังไฟที่ใช้ได้คือ 56 kW แต่เมื่อเปลี่ยนแล้วกำลังไฟจะใช้ได้ 66kW โดยหน้าจอจะขึ้นสุขภาพที่ 85% (ความจริงหลังเปลี่ยนคือ 100%)
9 วอลโว่ ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืน ส่วนประเด็นเรื่อง การฟ้องร้องให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย วอลโว่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยเฉพาะ สคบ.อย่างดี
10 ผลกระทบหลังเกิดเหตุเยอะพอสมควร ทั้งด้านยอดขายและความเชื่อมัน โดยวอลโว่ ช่วยเหลือดีลเลอร์ต่างๆ ด้วยการยกเลิกเป้าการขาย อัดฉีดโบนัส ให้ดีลเลอร์มีรายได้เพียงพอจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ พร้อมกับเตรียมแนวทางในการแก้ไขและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกวันอย่างจริงใจ
11 Volvo EX30 ที่รถใหม่ในสต็อกไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นี้ มีเฉพาะรถปี 2024-2025 บางคันที่มีปัญหาต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดังนั้นลูกค้าสบายใจได้
ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยการขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมกล่วว่า “การชาร์จ 70% เป็นสิ่งที่สร้างความไม่สะดวกลูกค้า เราเข้าใจ ดังนั้นการให้วอยเชอร์ ชาร์จไฟ 8,500 บาท เพื่อเป็นการขอโทษ และขอโทษกับสิ่งเกิดขึ้นอีกครั้ง”
1 ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้วันละ มากกว่า 20 คัน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 มีลูกค้ามาเปลี่ยนแล้วกว่า 915 คัน จากทั้งหมด 1,668 คัน ที่เข้าข่ายต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
2 Volvo EX30 จะกลับมาขายได้หลังแก้ไขเสร็จ โดยคาดว่า จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เสร็จครบหมดภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้
3 ยังมีลูกค้าที่ไม่แจ้งว่าจะมาเปลี่ยน ซึ่งวอลโว่ไม่สามารถบังคับลูกค้ามาเปลี่ยนได้ แต่ยังติดต่อและพยายามให้ลูกมาเปลี่ยน รวมถึงบอกให้ชาร์จไม่เกิน 70% โดยมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
4 เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วจะชาร์จได้ 100% แต่แบตเตอรี่แบบ NMC ไม่ควรชาร์จเต็ม100%ทุกครั้ง ควรชาร์จแค่ 90% สำหรับการใช้งานเป็นประจำทุกวัน
5 การรับประกันจะนับต่อจากเดิมตามอายุตัวรถ ไม่มีการเริ่มใหม่ และไม่มีการเพิ่มการรับประกันใดๆ
6 วอลโว่รู้แล้วว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจาก ช่องว่างระหว่างแผ่นธาตุมันเพี้ยน การเปลี่ยนแบตเตอรี่จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุด โดยทางโรงงานได้แก้ไขใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการเอ็กซเรย์ซ้ำ เพื่อเช็คทั้งหมด ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมได้
7 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ทำการทดสอบโดยใช้มาตรฐาน UNECE R100
8 กล่อง BECM (ตัวควบคุมแบตเตอรี่ ไม่ได้เปลี่ยน ดังนั้นระบบจะไม่รีเซ็ตค่าใหม่ โดยระบบจะขึ้นSOH เท่าเดิม แต่แบตใหม่จะวิ่งได้เต็มจริงตามที่เปลี่ยน เช่น SOH เดิมก่อนเปลี่ยนคือ 85% กำลังไฟที่ใช้ได้คือ 56 kW แต่เมื่อเปลี่ยนแล้วกำลังไฟจะใช้ได้ 66kW โดยหน้าจอจะขึ้นสุขภาพที่ 85% (ความจริงหลังเปลี่ยนคือ 100%)
9 วอลโว่ ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืน ส่วนประเด็นเรื่อง การฟ้องร้องให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย วอลโว่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยเฉพาะ สคบ.อย่างดี
10 ผลกระทบหลังเกิดเหตุเยอะพอสมควร ทั้งด้านยอดขายและความเชื่อมัน โดยวอลโว่ ช่วยเหลือดีลเลอร์ต่างๆ ด้วยการยกเลิกเป้าการขาย อัดฉีดโบนัส ให้ดีลเลอร์มีรายได้เพียงพอจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ พร้อมกับเตรียมแนวทางในการแก้ไขและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกวันอย่างจริงใจ
11 Volvo EX30 ที่รถใหม่ในสต็อกไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นี้ มีเฉพาะรถปี 2024-2025 บางคันที่มีปัญหาต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดังนั้นลูกค้าสบายใจได้
ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยการขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมกล่วว่า “การชาร์จ 70% เป็นสิ่งที่สร้างความไม่สะดวกลูกค้า เราเข้าใจ ดังนั้นการให้วอยเชอร์ ชาร์จไฟ 8,500 บาท เพื่อเป็นการขอโทษ และขอโทษกับสิ่งเกิดขึ้นอีกครั้ง”