Bentley จ้างวงออร์เคสตราสร้างเสียงให้รถ EV ถ่ายทอดอารมณ์เครื่องยนต์ V8 ผ่านเสียงดนตรี

Bentley กำลังพัฒนาเสียงประกอบการขับขี่สำหรับ Torcal รถ SUV ไฟฟ้ารุ่นแรกของแบรนด์ โดยเลือกใช้เสียงจากเครื่องดนตรีจริงทั้งวงออร์เคสตรา แทนการจำลองเสียงเครื่องยนต์หรือสร้างเสียงแบบยานอวกาศที่พบในรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่น
ระบบเสียงนี้มีชื่อว่า Bentley Dynamic Symphony ถูกออกแบบให้ตอบสนองตามการเหยียบคันเร่งและรูปแบบการขับขี่ เพื่อช่วยให้ผู้ขับยังรับรู้ถึงจังหวะและอารมณ์ของรถ แม้ Torcal จะไม่มีเสียงจากเครื่องยนต์สันดาปก็ตาม
ศึกษาเสียง V8 เพื่อหาว่าอะไรทำให้คนรู้สึกตื่นเต้น
ทีมพัฒนาของ Bentley นำเครื่องยนต์ V8 มาบันทึกเสียงภายในสตูดิโอ ก่อนวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบใดทำให้เสียงเครื่องยนต์มีเสน่ห์
สิ่งที่ทีมค้นพบคือ จังหวะของเสียงมีความสำคัญต่อความรู้สึกมากกว่าเสียงทางกลเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ เสียงเครื่องยนต์จริงไม่ได้สม่ำเสมออย่างสมบูรณ์ แต่มีความคลาดเคลื่อนและความไม่สมบูรณ์เล็กน้อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เสียงมีชีวิตและฟังเป็นธรรมชาติ
ด้วยเหตุนี้ Bentley จึงไม่ได้บันทึกเสียง V8 แล้วนำมาเปิดซ้ำตรง ๆ แต่เลือกให้ศิลปินสร้างจังหวะและโทนเสียงขึ้นใหม่ด้วยเครื่องดนตรีจริง
ใช้กลองเป็นหลัก เสริมด้วยกีตาร์เบสและวิโอลา
หัวใจสำคัญของเสียง Bentley Dynamic Symphony คือ กลอง เพราะสามารถถ่ายทอดจังหวะและแรงกระแทกที่ใกล้เคียงกับการทำงานของเครื่องยนต์ได้มากที่สุด
นอกจากกลองแล้ว Bentley ยังใช้เครื่องดนตรีอื่นภายในวงออร์เคสตรา รวมถึง กีตาร์เบสและวิโอลา เพื่อเพิ่มชั้นของเสียงและสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเสียงเครื่องยนต์จำลองทั่วไป
เสียงที่ได้จะอ้างอิงบุคลิกของเครื่องยนต์ V8 รุ่นสำคัญในอดีตของ Bentley เช่น เครื่องยนต์ V8 ขนาด 6¾ ลิตร และเครื่องยนต์ V8 ซูเปอร์ชาร์จที่แบรนด์เคยใช้ในช่วงทศวรรษ 1930
เสียงจะเปลี่ยนไปตามการขับขี่
Bentley ระบุว่า เสียงประกอบจะไม่ได้เล่นเป็นเพลงคงที่ แต่จะ ตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ขับในลักษณะเดียวกับเครื่องยนต์จริง
เมื่อผู้ขับเร่งความเร็วหรือเปลี่ยนรูปแบบการขับ จังหวะและน้ำหนักของเสียงจะเปลี่ยนตาม เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้ขับได้ยินกับการตอบสนองของตัวรถ
แนวทางนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาความรู้สึกของรถสมรรถนะสูงเอาไว้ โดยไม่จำเป็นต้องทำให้รถไฟฟ้าส่งเสียงเหมือนเครื่องยนต์ V8 จริงทุกประการ
เตรียมใช้กับ Bentley Torcal
Bentley Dynamic Symphony จะถูกนำไปใช้กับ Bentley Torcal รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัท ซึ่งพัฒนาเป็นรถ SUV หรูในกลุ่มใกล้เคียงกับ Bentayga
Bentley เปิดเผยชื่อ Torcal เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2026 และมีกำหนดเปิดตัวรถอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน โดยชื่อรุ่นมาจาก El Torcal de Antequera ภูมิประเทศหินปูนในประเทศสเปน และยังเชื่อมโยงกับคำภาษาละตินที่เป็นรากของคำว่า “torque” อีกด้วย
สิ่งที่น่าสนใจของระบบนี้คือ Bentley ไม่ได้พยายามนำเสียงเครื่องยนต์เก่ามาใส่ในรถไฟฟ้าโดยตรง แต่เลือกนำ จังหวะ น้ำหนัก และความไม่สมบูรณ์ของเสียง V8 มาตีความใหม่ผ่านการบรรเลงของมนุษย์ เพื่อสร้างเสียงเฉพาะสำหรับรถไฟฟ้าของแบรนด์ โดยผลลัพธ์จริงจะต้องรอสัมผัสเมื่อ Torcal เปิดตัวและเริ่มออกสู่ท้องถนนอย่างเป็นทางการ