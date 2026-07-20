BYD เผยโฉม 8 Series Tang EV รถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ วิ่งไกลกว่า 800 กม. มอเตอร์ 300 กิโลวัตต์

BYD เปิดเผยภาพของ 8 Series Tang EV รถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในตระกูล Dynasty หลังรถปรากฏอยู่ในเอกสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน หรือ MIIT
ข้อมูลที่เปิดเผยในครั้งนี้ยืนยันว่า รถรุ่นใหม่จะมาพร้อม มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 300 กิโลวัตต์ ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. และมีให้เลือกทั้งแบบ 5 ที่นั่งและ 7 ที่นั่ง ขณะที่ BYD ระบุว่ารถจะวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลกว่า 800 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
รถ SUV ขนาดใหญ่สำหรับครอบครัว
8 Series Tang EV ถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถ SUV ขนาดกลางถึงใหญ่ โดย BYD เน้นการใช้งานแบบรถครอบครัวขนาด 5 ที่นั่ง แต่เอกสารของ MIIT ระบุว่าบริษัทได้เตรียมรุ่นที่รองรับ 7 ที่นั่งไว้ด้วย
ตัวรถมีขนาด
- ยาว 5,045 มม.
- กว้าง 1,980 มม.
- สูงสูงสุด 1,760 มม.
- ระยะฐานล้อ 2,950 มม.
ขนาดดังกล่าวทำให้รถมีตัวถังยาวกว่า 5 เมตร และมีพื้นที่รองรับทั้งผู้โดยสารและสัมภาระสำหรับการใช้งานแบบครอบครัว
มอเตอร์ 300 กิโลวัตต์ ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม.
รถทั้งสองรุ่นที่ปรากฏในเอกสาร MIIT ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรของ BYD รหัส TZ205QYD
มอเตอร์ให้กำลังสูงสุด 300 กิโลวัตต์ หรือประมาณ 402 แรงม้า และมีกำลังต่อเนื่อง 150 กิโลวัตต์ พร้อมทำความเร็วสูงสุดได้ 250 กม./ชม.
ด้านแบตเตอรี่ใช้ชนิดลิเธียมไอรอนฟอสเฟต หรือ LFP แต่ขณะนี้ BYD ยังไม่ได้เปิดเผยความจุของแบตเตอรี่หรือรายละเอียดของชุดแบตเตอรี่อย่างเป็นทางการ
BYD ระบุว่าวิ่งได้ไกลกว่า 800 กม.
ตัวเลขสำคัญของ 8 Series Tang EV คือระยะทางขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนมากกว่า 800 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตประกาศ และยังไม่มีรายละเอียดว่าทดสอบตามมาตรฐานใด ใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่าไร หรือทดสอบภายใต้เงื่อนไขแบบใด
ดังนั้น ระยะทางมากกว่า 800 กิโลเมตรควรถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่ BYD ประกาศไว้ก่อน จนกว่าจะมีข้อมูลทางเทคนิคและผลการทดสอบอย่างเป็นทางการเพิ่มเติม
เทคโนโลยีบางรายการยังไม่ได้รับการยืนยัน
สื่อจีนบางแห่งรายงานว่า รถรุ่นนี้อาจใช้ Blade Battery รุ่นที่ 2 รองรับระบบชาร์จเร็ว และติดตั้งระบบควบคุมตัวถัง DiSus-A พร้อมช่วงล่างถุงลมแบบสองห้อง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ ยังไม่ปรากฏในประกาศของ BYD หรือเอกสาร MIIT ที่เปิดเผยในขณะนี้ จึงยังไม่ควรนับเป็นสเปกอย่างเป็นทางการของรถ
BYD ยังไม่ระบุว่ารถรุ่นนี้อยู่ตรงไหนในตระกูล Tang.
ปัจจุบัน BYD มีรถ SUV ขนาดใหญ่ในตระกูล Tang หลายรุ่น ทั้ง Tang L, 8 Series Tang และ 9 Series Da Tang
ในตลาดต่างประเทศ รถที่เกี่ยวข้องกับตระกูลนี้ยังใช้ชื่ออย่าง Atto 8 และ Sealion 8 ทำให้ตำแหน่งของรถแต่ละรุ่นเริ่มซ้อนกันมากขึ้น
BYD ยังไม่ได้ชี้แจงว่า 8 Series Tang EV จะเข้ามาแทนที่ Tang L หรือจะวางจำหน่ายเป็นรถคนละรุ่นและคนละระดับราคา
คาดเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026
ขณะนี้ BYD ยังไม่ได้ประกาศวันเปิดตัว ราคา และรายละเอียดแบตเตอรี่ของ 8 Series Tang EV อย่างเป็นทางการ
โดยคาดว่ารถรุ่นนี้จะเข้าสู่ตลาดจีนในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 โดยข้อมูลเพิ่มเติมน่าจะถูกเปิดเผยเมื่อใกล้ถึงวันเปิดตัวจริง
อ้างอิง: CarNewsChina