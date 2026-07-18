Alpinestars เปิดตัวหมวกกันน็อค 2 รุ่นใหม่ "R7" และ "SM3"

Alpinestars เปิดตัวหมวกกันน็อครุ่นใหม่ 2 โมเดลรวด "Supertech R7" สีขาว, ดำ, เทา ราคา 21,900 บาท ลายสีกราฟฟิค ราคา 24,900 บาท และ "SM3 Helmet" สีขาว, ดำ 7,490 บาท ลายสีกราฟฟิค ราคา 8,990 บาท
เพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต เข้าร่วมจัดแสดงในงาน IMPACT Speed Fest 2026 นำทัพสินค้า Alphinestars มาขายพร้อมเปิดตัว หมวกกันน็อคใหม่ 2 รุ่น และ นำผลิตภัณฑ์ Sprint Filter กรองอากาศรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ชั้นนำระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจทีมแข่ง MotoGP และยางรถมอเตอร์ไซค์ Bridgestone Battlax มาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นขนมาให้เลือกชมและเลือกช้อปกันได้ในทุกสาย ไม่ว่าจะเป็น Sport, Cruiser, Classic, Touring หรือ Scooter พร้อมทั้งยังมีโปรโมชั่นพิเศษกับรุ่น Battlax S23 ซื้อยาง 1 คู่ รับฟรี! กระเป๋าสุด Exclusive จาก Bridgestone พร้อมโปรโมชันพิเศษและทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดงาน
นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต จำกัด กล่าวว่า "งาน IMPACT Speed Fest ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์และรถยนต์สมรรถนะสูงไว้ในที่เดียว ปีนี้เราเลือกเปิดตัวหมวกกันน็อค Alpinestars รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ชาวสองล้อได้สัมผัสเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาจากสนามแข่งระดับโลก พร้อมยกทัพสินค้าชั้นนำมาให้ทดลอง ชม และเลือกซื้ออย่างครบครัน"
สำหรับงานนี้ ทุกยอดซื้อสินค้าภายในบูธครบ 3,000 บาท รับ 1 สิทธิ์/ใบเสร็จ ลุ้นรับทองคำมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท (จำนวน 6 รางวัล) เฉพาะวันที่ 17 - 19 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
ผู้สนใจสามารถเลือกชมสินค้าและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่บูธเพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต หมายเลข GF01, IMPACT Challenger Hall 2-3 เมืองทองธานี
สำหรับหมวกกันน็อครุ่นแรกที่เปิดตัวคือ Alpinestars Supertech R7 หมวกกันน็อคสำหรับผู้ขับขี่สาย Sport และ adventure touring โดยเฉพาะ ที่ต้องการการปกป้องที่มั่นใจ โดยยังคงความคล่องตัวในการขับขี่ และความสบายในการใช้งานทุกวัน
คุณสมบัติเด่น (Key Features)
ดีไซน์ : ถอดแบบจากหมวกรุ่นพี่ S-R10 ที่นักแข่งใช้ในการแข่งขัน MotoGP โดย S-R7 ถูกออกแบบให้มีสปอยเลอร์ในตัว, ปีกข้าง และตัวช่วยลดเสียงรบกวน เพื่อความนิ่งในความเร็วสูง พร้อมชิลด์หน้ามุมมองกว้างพิเศษ (220° ด้านข้าง / 57° แนวตั้ง)
วัสดุและโครงสร้าง: ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตคุณภาพสูงผสาน Carbon, Aramid และ Fiberglass มอบความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบา
ความสบายที่ปรับได้ดั่งใจ: ระบบ A-Head Fitment System (สิทธิบัตรเฉพาะ Alpinestars) ปรับองศาและความสูงของหมวกให้เข้ากับสรีระศีรษะได้อย่างแม่นยำ และเย็นสบายด้วยช่องระบายอากาศถึง 10 ช่องเพื่อความสะบายสูงสุดของผู้สวมใส่
ความปลอดภัยเหนือระดับ: การันตีมาตรฐานความปลอดภัยสูงกว่ามาตรฐาน ECE 22.06 และ DOT พร้อมด้วยระบบ Emergency Release System (ERS) ถอดนวมแก้มได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
A-Connect System : ระบบสื่อสารบลูทูธที่ดีไซน์มาเฉพาะสำหรับหมวก S-R7 เปิด-ปิดอัตโนมัติเมื่อสวมใส่หรือถอดหมวก พร้อมลำโพงคุณภาพสูงจาก Harman Kardon ที่มีระบบตัดเสียงรบกวนในตัว และแบตเตอร์รี่ที่ใช้งานได้ยาวนานกว่า 14 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง
อีกหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวคือ Alpinestars SM3 Helmet หมวกกันน็อกสำหรับสายลุย ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ในสไตล์ Off-Road โดยเฉพาะ จัดเต็มด้วย Feature คุณภาพ ที่มาพร้อมกับราคาคุ้มค่า
คุณสมบัติเด่น (Key Features)
โครงสร้างทนทาน น้ำหนักเบา: ผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์ความแข็งแรงสูง เสริม EPS 5 ชิ้น (4 ความหนาแน่น) เพื่อดูดซับแรงกระแทกสูงสุด น้ำหนักเพียง 1,430 กรัม (ไซส์ M)
ออกแบบเพื่อความปลอดภัย: ชิลด์หน้าออกแบบให้ปลดออกอัตโนมัติเมื่อเกิดการกระแทกเพื่อลดแรงปะทะที่คอ และเสริมความแข็งแรงรอบใบเป็นพิเศษตามมาตรฐาน Alpinestars
ความสะดวกสบายและฟีเจอร์เด่น: ระบายอากาศเหนือชั้นด้วยช่องรับอากาศ 10 จุด และช่องระบายอากาศ 7 จุด เพื่ออากาศที่ไหลเวียนต่อเนื่อง รองรับสายท่อน้ำดื่ม (Hydration Tube), และระบบ Emergency Release System (ERS) เพื่อการถอดนวมแก้มอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
สำหรับราคาจำหน่าย Supertech R7 สีขาว, ดำ, เทา ราคา 21,900 บาท ลายสีกราฟฟิค ราคา 24,900 บาท และ SM3 Helmet สีขาว, ดำ 7,490 บาท ลายสีกราฟฟิค ราคา 8,990 บาท
เพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต เข้าร่วมจัดแสดงในงาน IMPACT Speed Fest 2026 นำทัพสินค้า Alphinestars มาขายพร้อมเปิดตัว หมวกกันน็อคใหม่ 2 รุ่น และ นำผลิตภัณฑ์ Sprint Filter กรองอากาศรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ชั้นนำระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจทีมแข่ง MotoGP และยางรถมอเตอร์ไซค์ Bridgestone Battlax มาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นขนมาให้เลือกชมและเลือกช้อปกันได้ในทุกสาย ไม่ว่าจะเป็น Sport, Cruiser, Classic, Touring หรือ Scooter พร้อมทั้งยังมีโปรโมชั่นพิเศษกับรุ่น Battlax S23 ซื้อยาง 1 คู่ รับฟรี! กระเป๋าสุด Exclusive จาก Bridgestone พร้อมโปรโมชันพิเศษและทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดงาน
นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต จำกัด กล่าวว่า "งาน IMPACT Speed Fest ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์และรถยนต์สมรรถนะสูงไว้ในที่เดียว ปีนี้เราเลือกเปิดตัวหมวกกันน็อค Alpinestars รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ชาวสองล้อได้สัมผัสเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาจากสนามแข่งระดับโลก พร้อมยกทัพสินค้าชั้นนำมาให้ทดลอง ชม และเลือกซื้ออย่างครบครัน"
สำหรับงานนี้ ทุกยอดซื้อสินค้าภายในบูธครบ 3,000 บาท รับ 1 สิทธิ์/ใบเสร็จ ลุ้นรับทองคำมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท (จำนวน 6 รางวัล) เฉพาะวันที่ 17 - 19 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
ผู้สนใจสามารถเลือกชมสินค้าและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่บูธเพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต หมายเลข GF01, IMPACT Challenger Hall 2-3 เมืองทองธานี
สำหรับหมวกกันน็อครุ่นแรกที่เปิดตัวคือ Alpinestars Supertech R7 หมวกกันน็อคสำหรับผู้ขับขี่สาย Sport และ adventure touring โดยเฉพาะ ที่ต้องการการปกป้องที่มั่นใจ โดยยังคงความคล่องตัวในการขับขี่ และความสบายในการใช้งานทุกวัน
คุณสมบัติเด่น (Key Features)
ดีไซน์ : ถอดแบบจากหมวกรุ่นพี่ S-R10 ที่นักแข่งใช้ในการแข่งขัน MotoGP โดย S-R7 ถูกออกแบบให้มีสปอยเลอร์ในตัว, ปีกข้าง และตัวช่วยลดเสียงรบกวน เพื่อความนิ่งในความเร็วสูง พร้อมชิลด์หน้ามุมมองกว้างพิเศษ (220° ด้านข้าง / 57° แนวตั้ง)
วัสดุและโครงสร้าง: ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตคุณภาพสูงผสาน Carbon, Aramid และ Fiberglass มอบความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบา
ความสบายที่ปรับได้ดั่งใจ: ระบบ A-Head Fitment System (สิทธิบัตรเฉพาะ Alpinestars) ปรับองศาและความสูงของหมวกให้เข้ากับสรีระศีรษะได้อย่างแม่นยำ และเย็นสบายด้วยช่องระบายอากาศถึง 10 ช่องเพื่อความสะบายสูงสุดของผู้สวมใส่
ความปลอดภัยเหนือระดับ: การันตีมาตรฐานความปลอดภัยสูงกว่ามาตรฐาน ECE 22.06 และ DOT พร้อมด้วยระบบ Emergency Release System (ERS) ถอดนวมแก้มได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
A-Connect System : ระบบสื่อสารบลูทูธที่ดีไซน์มาเฉพาะสำหรับหมวก S-R7 เปิด-ปิดอัตโนมัติเมื่อสวมใส่หรือถอดหมวก พร้อมลำโพงคุณภาพสูงจาก Harman Kardon ที่มีระบบตัดเสียงรบกวนในตัว และแบตเตอร์รี่ที่ใช้งานได้ยาวนานกว่า 14 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง
อีกหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวคือ Alpinestars SM3 Helmet หมวกกันน็อกสำหรับสายลุย ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ในสไตล์ Off-Road โดยเฉพาะ จัดเต็มด้วย Feature คุณภาพ ที่มาพร้อมกับราคาคุ้มค่า
คุณสมบัติเด่น (Key Features)
โครงสร้างทนทาน น้ำหนักเบา: ผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์ความแข็งแรงสูง เสริม EPS 5 ชิ้น (4 ความหนาแน่น) เพื่อดูดซับแรงกระแทกสูงสุด น้ำหนักเพียง 1,430 กรัม (ไซส์ M)
ออกแบบเพื่อความปลอดภัย: ชิลด์หน้าออกแบบให้ปลดออกอัตโนมัติเมื่อเกิดการกระแทกเพื่อลดแรงปะทะที่คอ และเสริมความแข็งแรงรอบใบเป็นพิเศษตามมาตรฐาน Alpinestars
ความสะดวกสบายและฟีเจอร์เด่น: ระบายอากาศเหนือชั้นด้วยช่องรับอากาศ 10 จุด และช่องระบายอากาศ 7 จุด เพื่ออากาศที่ไหลเวียนต่อเนื่อง รองรับสายท่อน้ำดื่ม (Hydration Tube), และระบบ Emergency Release System (ERS) เพื่อการถอดนวมแก้มอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
สำหรับราคาจำหน่าย Supertech R7 สีขาว, ดำ, เทา ราคา 21,900 บาท ลายสีกราฟฟิค ราคา 24,900 บาท และ SM3 Helmet สีขาว, ดำ 7,490 บาท ลายสีกราฟฟิค ราคา 8,990 บาท