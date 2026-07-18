BRIDGESTONE เปิดตัวยางรุ่นใหม่ POTENZA SPORT EVO ขอบ 18-22 นิ้ว ราคาเริ่ม 5,150 บาท

BRIDGESTONE เปิดตัวยางรุ่นใหม่ POTENZA SPORT EVO ตอบโจทย์ลูกค้าชอบยางสมรรถนะสูง รองรับการใช้งานได้ทั้งรถสันดาป ไฮบริด และอีวี มีให้เลือก 122 ขนาด ขอบยางตั้งแต่ 18-22 นิ้ว ราคาเริ่ม 5,150 บาท
นายอะกิฮิโตะ อิชิอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลก บริดจสโตนมีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริดจสโตนจึงอยากสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทยด้วยการนำเสนอนวตกรรมยางรถยนต์สปอร์ตพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO
BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO ถูกคิดค้นและออกแบบมาเป็นพิเศษ รองรับการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้า (BEV ready) ด้วยนวัตกรรมออกแบบยางรถยนต์รุ่นใหม่ที่เน้นน้ำหนักเบาและลดแรงต้านทานการหมุน (Rolling Resistance Coefficient - RRC) ช่วยให้รถยนต์ประหยัดพลังงานมากขึ้น
สำหรับ BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO มีจุดเด่นที่ สมรรถนะการควบคุมที่แม่นยำ การยึดเกาะถนนที่เหนือกว่า และอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น* รวมถึงได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สมรรถนะสูงและรถยนต์ไฟฟ้า (BEV Ready) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน มาพร้อมคุณสมบัติโดดเด่น 5 ประการ ดังนี้
1.เบรกมั่นใจกว่าแม้บนสภาพถนนเปียก : ผ่านการรับรองมาตรฐานการยึดเกาะถนนเปียกในระดับสูงสุด (Wet Grip Index: A Grade) ในทุกขนาดยาง มีระยะเบรกบนถนนเปียกสั้นกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 5%*
2.เบรกแม่นยำกว่าบนถนนแห้ง : นวัตกรรมการออกแบบบล็อกดอกยางรูปทรงโค้งมน ลดการบิดตัว เพิ่มแรงกดหน้าสัมผัส ช่วยให้ยางยึดเกาะถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเบรกบนถนนแห้งสั้นลงกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 2%*
3.ควบคุมได้มั่นใจ ในทุกระดับความเร็ว : ด้วยการออกแบบขนาดร่องยางที่ต่างกันเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะถนน ด้วยเส้นใย Nylon และ Aramid Fiber บริเวณหน้ายางที่ช่วยเสริมความแข็งแรง ทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมได้มั่นใจกว่า ในทุกระดับความเร็ว
4.อายุการใช้งานยาวนานขึ้น : ด้วยการพัฒนาในทุกด้านส่งผลให้ยางรุ่นนี้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น 15% หรือกว่า 6,000 กิโลเมตร*
5.ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น : ค่าความต้านทานการหมุน (Rolling Resistance Coefficient - RRC) ลดลงสูงสุดถึง 6%*
*หมายเหตุ เมื่อเทียบกับรุ่น BRIDGESTONE POTENZA SPORT
สำหรับ BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO ที่พร้อมจำหน่ายในปี พ.ศ. 2569 รวมทั้งสิ้น
71 ขนาด โดยจะมีให้เลือกตั้งแต่ขอบ 18-22 นิ้ว ในราคาเริ่มต้นที่ 5,150 บาท** สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์บริดจสโตน ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรค็อกพิท (COCKPIT) ทั่วประเทศ
นายอะกิฮิโตะ อิชิอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลก บริดจสโตนมีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริดจสโตนจึงอยากสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทยด้วยการนำเสนอนวตกรรมยางรถยนต์สปอร์ตพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO
BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO ถูกคิดค้นและออกแบบมาเป็นพิเศษ รองรับการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้า (BEV ready) ด้วยนวัตกรรมออกแบบยางรถยนต์รุ่นใหม่ที่เน้นน้ำหนักเบาและลดแรงต้านทานการหมุน (Rolling Resistance Coefficient - RRC) ช่วยให้รถยนต์ประหยัดพลังงานมากขึ้น
สำหรับ BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO มีจุดเด่นที่ สมรรถนะการควบคุมที่แม่นยำ การยึดเกาะถนนที่เหนือกว่า และอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น* รวมถึงได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สมรรถนะสูงและรถยนต์ไฟฟ้า (BEV Ready) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน มาพร้อมคุณสมบัติโดดเด่น 5 ประการ ดังนี้
1.เบรกมั่นใจกว่าแม้บนสภาพถนนเปียก : ผ่านการรับรองมาตรฐานการยึดเกาะถนนเปียกในระดับสูงสุด (Wet Grip Index: A Grade) ในทุกขนาดยาง มีระยะเบรกบนถนนเปียกสั้นกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 5%*
2.เบรกแม่นยำกว่าบนถนนแห้ง : นวัตกรรมการออกแบบบล็อกดอกยางรูปทรงโค้งมน ลดการบิดตัว เพิ่มแรงกดหน้าสัมผัส ช่วยให้ยางยึดเกาะถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเบรกบนถนนแห้งสั้นลงกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 2%*
3.ควบคุมได้มั่นใจ ในทุกระดับความเร็ว : ด้วยการออกแบบขนาดร่องยางที่ต่างกันเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะถนน ด้วยเส้นใย Nylon และ Aramid Fiber บริเวณหน้ายางที่ช่วยเสริมความแข็งแรง ทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมได้มั่นใจกว่า ในทุกระดับความเร็ว
4.อายุการใช้งานยาวนานขึ้น : ด้วยการพัฒนาในทุกด้านส่งผลให้ยางรุ่นนี้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น 15% หรือกว่า 6,000 กิโลเมตร*
5.ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น : ค่าความต้านทานการหมุน (Rolling Resistance Coefficient - RRC) ลดลงสูงสุดถึง 6%*
*หมายเหตุ เมื่อเทียบกับรุ่น BRIDGESTONE POTENZA SPORT
สำหรับ BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO ที่พร้อมจำหน่ายในปี พ.ศ. 2569 รวมทั้งสิ้น
71 ขนาด โดยจะมีให้เลือกตั้งแต่ขอบ 18-22 นิ้ว ในราคาเริ่มต้นที่ 5,150 บาท** สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์บริดจสโตน ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรค็อกพิท (COCKPIT) ทั่วประเทศ