MG เปลี่ยนผู้บริหาร แต่งตั้ง "เจียง ฮุย" เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นาย เจียง ฮุย (Mr. Jiang Hui) ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด โดยจะรับผิดชอบด้านการกำหนดทิศการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานด้านการตลาด การขาย การบริการหลังการขาย รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย เสริมความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของแบรนด์ เอ็มจี ในประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
นาย เจียง ฮุย มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 20 ปี ภายใต้กลุ่ม SAIC Motor Corporation โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารในหลายแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ SAIC Volkswagen, Roewe, Rising Auto และ MG ครอบคลุมทั้งธุรกิจรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV)
ตลอดเส้นทางการทำงาน นายเจียง มีความเชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์ การพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย การตลาดผลิตภัณฑ์ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล ตลอดจนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยมีผลงานโดดเด่นในการผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ในการเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ นาย เจียง ฮุย จะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของ เอ็มจี ในประเทศไทย ร่วมกับ นาย ต๋า เซินเซิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และนายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสานต่อการเติบโตของแบรนด์ เอ็มจี และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
นาย เจียง ฮุย กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด สำหรับประเทศไทยถือเป็นตลาดที่สำคัญของ เอ็มจี ในระดับโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง ตลอดระยะเวลา กว่า 12 ปีที่ผ่านมา แบรนด์ เอ็มจี ถูกวางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่ง ผมจึงมีความตั้งใจที่จะสานต่อความสำเร็จดังกล่าว พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เร่งนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับโลกมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เดินหน้ายกระดับของการบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกมิติ ด้วยความเชื่อมั่น ในศักยภาพของทีมงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และเครือข่ายผู้จำหน่าย 126 แห่งทั่วประเทศ เอ็มจี จะสามารถสร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมส่งมอบคุณค่า และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การเดินทางของผู้บริโภคชาวไทย และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคตภายใต้แนวคิด ‘Global Innovation, Thai Passion และ Value Choice’”
ด้าน นาย ซู๋ว์ หยิ่น ผู้ซึ่งขับเคลื่อนแบรนด์ เอ็มจี เข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ได้อย่างมั่นคง และสร้างผลงานในตลาดเมืองไทยไว้อย่างโดดเด่นในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายให้กลับไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ประเทศจีน เพื่อรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ ต่อไป
นาย เจียง ฮุย มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 20 ปี ภายใต้กลุ่ม SAIC Motor Corporation โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารในหลายแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ SAIC Volkswagen, Roewe, Rising Auto และ MG ครอบคลุมทั้งธุรกิจรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV)
ตลอดเส้นทางการทำงาน นายเจียง มีความเชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์ การพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย การตลาดผลิตภัณฑ์ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล ตลอดจนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยมีผลงานโดดเด่นในการผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ในการเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ นาย เจียง ฮุย จะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของ เอ็มจี ในประเทศไทย ร่วมกับ นาย ต๋า เซินเซิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และนายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสานต่อการเติบโตของแบรนด์ เอ็มจี และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
นาย เจียง ฮุย กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด สำหรับประเทศไทยถือเป็นตลาดที่สำคัญของ เอ็มจี ในระดับโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง ตลอดระยะเวลา กว่า 12 ปีที่ผ่านมา แบรนด์ เอ็มจี ถูกวางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่ง ผมจึงมีความตั้งใจที่จะสานต่อความสำเร็จดังกล่าว พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เร่งนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับโลกมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เดินหน้ายกระดับของการบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกมิติ ด้วยความเชื่อมั่น ในศักยภาพของทีมงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และเครือข่ายผู้จำหน่าย 126 แห่งทั่วประเทศ เอ็มจี จะสามารถสร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมส่งมอบคุณค่า และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การเดินทางของผู้บริโภคชาวไทย และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคตภายใต้แนวคิด ‘Global Innovation, Thai Passion และ Value Choice’”
ด้าน นาย ซู๋ว์ หยิ่น ผู้ซึ่งขับเคลื่อนแบรนด์ เอ็มจี เข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ได้อย่างมั่นคง และสร้างผลงานในตลาดเมืองไทยไว้อย่างโดดเด่นในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายให้กลับไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ประเทศจีน เพื่อรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ ต่อไป