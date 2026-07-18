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IMPACT Speed Fest 2026 ยกทัพรถแต่งกว่า 3,000 คัน ความบันเทิงเต็มพิกัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

IMPACT Speed Fest 2026 ยกทัพรถแต่งกว่า 3,000 คัน พร้อมสำนักแต่งรถระดับหัวแถวทั้ง Top Secret , HKS , Greddy แถมความบันเทิงเต็มพิกัด


นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน IMPACT Speed Fest 2026 กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีคอมมูนิตี้หรือชุมชนคนรักรถที่หลากหลาย ทั้งชุมชนคนแต่งรถ คอมมูนิตี้ที่รวมตัวแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับวงการรถ ไปจนถึงการแข่งขันรถที่คึกคัก เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับวงการนี้อย่างครบครัน ทั้งสนามแข่งรถระดับมาตรฐานสากล รวมถึงงานแสดงสินค้ายานยนต์ระดับเอเชียที่จัดขึ้นเป็นประจำ แต่กิจกรรมต่าง ๆยังคงกระจัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆทั่วประเทศ โดยไม่มีศูนย์กลางสำคัญที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม จึงเกิดเป็นแนวคิดในการเชื่อมโยงคอมมูนิตี้คนรักรถเข้าด้วยกัน

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
สำหรับ IMPACT Speed Fest 2026 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้ย้ายสถานที่จากริมทะเสสาบเมืองทองธานีมาจัดที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ภายใต้แนวคิด “MOVING THAI RESTORATION CRAFTSMANSHIP FORWARD TOGETHER” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่เวทีสากล


“เป้าหมายสำคัญของการจัดงานนี้ คือ การผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น "Destination of Car Culture" หรือ ศูนย์กลางวัฒนธรรมยานยนต์ที่ชัดเจนในระดับภูมิภาค ด้วยการเป็นพื้นที่ที่รวบรวมกลุ่มคนรักรถจากหลากหลายคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งเราไม่ได้มองว่างานนี้เป็นแค่งานโชว์รถ แต่กำลังสร้าง 'แลนด์มาร์กแห่งวัฒนธรรมยานยนต์' ที่รวมศิลปะ แฟชั่น ดนตรี และความเร็วเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อพิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นว่า งานคราฟต์และฝีมือการบูรณะรถของคนไทยนั้นยืนหนึ่งไม่แพ้ใครในระดับสากล พร้อมมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับวงการยานยนต์ไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกอย่างยั่งยืน”


ไฮไลต์น่าสนใจ ได้แก่

· JDM Legends & Celebs เปิดโอกาสให้พบปะผู้สร้างอิทธิพลต่อวงการรถแต่งและมอเตอร์สปอร์ตโลก อาทิ Smoky Nagata (Top Secret), Isami Amemiya (RE Amemiya), Kei Miura (Rocket Bunny / Pandem), Max Orido, Ariza Mizuhara (Rocket Bunny / Pandem), Daisuke Mizuguchi (HKS), Hironao Yokomaku (VeilSide), Michizo Niikura (Mine’s) และ Chieko Iioka (TRUST / GReddy) พร้อมด้วยคนดังและอินฟลูเอนเซอร์สายยานยนต์ของไทย นำโดย เบียร์ ใบหยก (Top Secret Thailand), โอ๊ต ปราโมทย์ และ คุณโก้-คุณเชษฐ์ (Street Doc)

· Live Action & Loading Drift ชมการแสดงดริฟต์สุดเร้าใจจากทีมนักแข่ง D1GP Thailand และนักดริฟต์ชื่อดังจากญี่ปุ่น พร้อมการแข่งขัน BKKC Time Attack ครั้งที่ 4 และกิจกรรม Extreme Stunt Show จาก Red Bull

· The Iconic Showcase & Rare Legends ตื่นตาตื่นใจกับขบวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์หาชมยากกว่า 3,000 คันจากคาร์คลับทั่วประเทศ รวมถึงรถแต่งระดับตำนานจากสำนักแต่งชั้นนำของญี่ปุ่น อาทิ TOYOTA 86 RS-3 by HKS, Rocket Bunny Nissan GT-R R34, RE Amemiya Mazda RX-7, Top Secret Mazda RX-7 และรถแข่ง Formula 1 จาก Red Bull


· Restoration Craftsmanship ครั้งแรกกับการเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานของช่างบูรณะรถยนต์ชาวไทยฝีมือระดับโลก สะท้อนศักยภาพและยกระดับงานช่างไทยสู่มาตรฐานสากล

· Automotive Market รวมสินค้า อะไหล่ และของแต่งรถจากกว่า 350 แบรนด์ พร้อมของสะสมรุ่นพิเศษ สินค้าลิมิเต็ดสำหรับนักสะสมและผู้รักรถ

· Fashion & Lifestyle Zone พบกับสินค้าแฟชั่น และไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักรถจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Converse Thailand, Smith Vintage Element 72 รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและโรงรถ

· Game Arena ระเบิดความมันส์ไปกับสนามประลอง Sim Racing ระดับโปร และคอมมูนิตี้ RC Drift / RC Off-Road ชวนทุกคนมาดวลความเร็วแบบไร้ขีดจำกัด

· Food Zone เติมพลังความอร่อยกับโซนอาหารและเครื่องดื่มสุดฮิปในรูปแบบ Food Truck ขนเมนูเด็ดมาให้สายซิ่งได้อิ่มอร่อยเคล้าเสียงเครื่องยนต์ตลอดทั้งงาน


สุดสัปดาห์นี้ชวนครอบครัวมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ IMPACT Speed Fest 2026 วันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 - 22.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี































IMPACT Speed Fest 2026 ยกทัพรถแต่งกว่า 3,000 คัน ความบันเทิงเต็มพิกัด
นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
IMPACT Speed Fest 2026 ยกทัพรถแต่งกว่า 3,000 คัน ความบันเทิงเต็มพิกัด
IMPACT Speed Fest 2026 ยกทัพรถแต่งกว่า 3,000 คัน ความบันเทิงเต็มพิกัด
IMPACT Speed Fest 2026 ยกทัพรถแต่งกว่า 3,000 คัน ความบันเทิงเต็มพิกัด
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