Honda ประกาศยุติขาย Prologue รถ EV รุ่นเดียวในสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ

Honda ยืนยันว่าจะ ยุติการจำหน่าย Honda Prologue ในสหรัฐอเมริกา ช่วงปลายปี 2026 หลังสิ้นสุดการผลิตรถรุ่นปี 2026 ทำให้บริษัทจะไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าล้วนภายใต้แบรนด์ Honda จำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว
โฆษกของ Honda ระบุว่า ลูกค้าที่ใช้งาน Prologue อยู่จะยังได้รับการดูแลตามปกติผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย ทั้งบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุง อะไหล่ และการรับประกัน
Prologue เป็นรถไฟฟ้าที่ Honda พัฒนาร่วมกับ GM
Honda Prologue เริ่มวางจำหน่ายในสหรัฐฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2024 โดยพัฒนาบนแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า Ultium ของ General Motors ซึ่งใช้ร่วมกับรถไฟฟ้าหลายรุ่นของ Chevrolet, GMC และ Cadillac
ก่อนหน้านี้ Honda ได้ยุติการผลิต Acura ZDX ซึ่งใช้แพลตฟอร์มเดียวกันไปแล้ว ทำให้ Prologue กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนรุ่นเดียวของ Honda ที่ยังจำหน่ายอยู่ในสหรัฐฯ ก่อนมีการประกาศยุติการขายครั้งนี้
เคยขึ้นเป็นรถ EV ขายดีอันดับ 6 ในสหรัฐฯ
แม้ Prologue จะไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มที่ Honda พัฒนาขึ้นเอง แต่รถรุ่นนี้ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีในสหรัฐฯ
ในปีแรกที่ทำตลาดเต็มปี Prologue เป็น รถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีอันดับ 6 ของสหรัฐฯ รองจาก Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Equinox EV, Ford Mustang Mach-E และ Hyundai IONIQ 5
ส่วนในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 Prologue ยังคงอยู่อันดับ 8 ของตลาด แม้ยอดขายลดลง 48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยตลอดระยะเวลากว่าสองปี Honda ขาย Prologue ได้มากกว่า 80,000 คัน
Honda กำลังลดขนาดแผนรถยนต์ไฟฟ้า
การยุติ Prologue เกิดขึ้นในช่วงที่ Honda กำลังทบทวนแผนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาเหนือ
ก่อนหน้านี้บริษัทได้ยกเลิกแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่บางรุ่น ได้แก่ รถในตระกูล Honda 0 Series และ Acura RSX ซึ่งเดิมมีกำหนดผลิตที่ฐานการผลิตในรัฐโอไฮโอ
โรงงานดังกล่าวเคยถูกวางให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ Honda แต่ตามรายงานล่าสุด บริษัทเตรียมใช้โรงงานนี้ผลิตรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินด้วย
หันมาให้น้ำหนักกับรถไฮบริดมากขึ้น
Honda เตรียมเพิ่มบทบาทของรถยนต์ไฮบริด โดยวางแผนเปิดตัว รถไฮบริดใหม่ 15 รุ่นทั่วโลกภายในปี 2030
สำหรับอเมริกาเหนือ บริษัทเตรียมเพิ่มรถไฮบริดขนาดกลางและขนาดใหญ่ตั้งแต่กลุ่ม D-Segment ขึ้นไป เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในช่วงที่การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนชะลอตัวลง
การปรับแผน EV มีต้นทุนสูง
มีรายงานว่า Honda ประเมินต้นทุนจากการลดขนาดแผนรถยนต์ไฟฟ้าไว้ประมาณ 2.5 ล้านล้านเยน หรือราว 5.1 แสนล้านบาท
ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2026 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าของ Honda มีผลขาดทุนประมาณ 1.45 ล้านล้านเยน หรือราว 2.9 แสนล้านบาท ขณะที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานรวม 414,300 ล้านเยน
ลูกค้าเดิมยังได้รับการดูแลต่อไป
แม้ Honda จะยุติการขาย Prologue แต่บริษัทระบุชัดว่า การตัดสินใจครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการรับประกันและบริการหลังการขายของรถที่ส่งมอบไปแล้ว
สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ ในระยะต่อไป Honda จะไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าล้วนรุ่นใหม่จำหน่ายในสหรัฐฯ จนกว่าบริษัทจะประกาศแผนผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ ขณะที่กลยุทธ์ระยะใกล้จะเน้นรถยนต์ไฮบริดมากขึ้น
อ้างอิง: Electrek